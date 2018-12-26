За получение взятки осужден бывший врач-нарколог

Промышленный районный суд г. Оренбурга 26 декабря 2018 года вынес приговор в отношении бывшего врача наркологического диспансера, который признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ, сообщает прокуратура Промышленного района.

Суд установил, что мужчина, являясь должностным лицом – врачом-психиатром-наркологом, наделенный в силу должностной инструкции организационно-распорядительными функциями, в сентябре 2018 года, в ходе осуществления приема сообщил пациенту, которому мог быть выставлен диагноз «алкогольная зависимость», что в последующем могло негативным образом отобразиться на возможности получения им допуска к управлению транспортными средствами, ношению оружия и допуску к некоторым видам трудовой деятельности о возможности выхода из данной ситуации путем передачи ему взятки в виде денег в сумме 100 000 рублей.

Затем, находясь в служебном кабинете, врач за положительное решение вопроса о постановке пациенту диагноза об отсутствии у него наркологических противопоказаний, а также не направлении его на медицинское обследование, то есть за незаконные действия и бездействия, лично получил от мужчины взятку в размере 100 000 рублей, то есть в значительном размере, после чего был задержан на месте происшествия сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское».

За указанные действия, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде двухкратного размера взятки, т.е. в сумме 200 тыс. руб. и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в учреждениях и организациях здравоохранения.

Приговор суда в законную силу не вступил.