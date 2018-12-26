В Госавтоинспекции сообщили о графике работы МРЭО Оренбургской области в новогодние и праздничные дни, с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года.

30 декабря 2018 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день



31 декабря 2018 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день



01 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день



02 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день



03 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – рабочий день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – рабочий день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – рабочий день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – рабочий день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – рабочий день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – рабочий день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – рабочий день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – рабочий день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – рабочий день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – рабочий день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – рабочий день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — рабочий день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – рабочий день



04 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – рабочий день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – рабочий день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – рабочий день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – рабочий день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – рабочий день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – рабочий день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – рабочий день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – рабочий день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – рабочий день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – рабочий день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – рабочий день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — рабочий день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – рабочий день



05 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день



06 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день



07 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день



08 января 2019 года



МРЭО ГИБДД № 1 УМВД России по Оренбургской области

г. Оренбург, ул. Транспортная 12 – выходной день

г. Соль-Илецк, ул. Садовая, 24 – выходной день



РЭГ ОГИБДД Отд. МВД России по Шарлыкскому району

с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 9 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 2 УМВД России по Оренбургской области

г. Орск, Новотроицкое шоссе, 5 – выходной день

г. Гай, ул. Молодежная, 4в – выходной день

г. Кувандык, ул. Заводская, 2а – выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Ясненский»

г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 4 – выходной день



РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Адамовскому району

п. Адамовка, ул. Автомобилистов, 4 – выходной день



МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области

г. Бузулук, ул. Фрунзе, 8а – выходной день

г. Бузулук, ул. 4мкр-н 11 – выходной день

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 55в – выходной день

г. Сорочинск, ул. 60 лет ДОСААФ, д. 1 — выходной день



РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Абдулинский»

г. Абдулино, ул. Третьякова, 47 – выходной день

Госавтоинспекция Оренбургской области напоминает, что с 1 января 2017 года физическим лицам предоставляется скидка в 30% при получении государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД в случае подачи заявления и уплаты соответствующей госпошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, срок действия которой продлен до 01.01.2021 года. Например, размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения при использовании портала госуслуг составит 1400 руб. (вместо 2000 р.), а размер госпошлины за регистрацию нового ТС — 1995 руб. (вместо 2850 р.)

Регистрационно-экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции Оренбургской области предоставляются государственные услуги МВД России по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдаче, замене водительских удостоверений, приему экзаменов на получение права управления транспортными средствами, при оказании которых взимается государственная пошлина в размерах, установленных п.п. 36-40, 43-44, 46 п. 1 ст. 333.33 части второй Налогового кодекса РФ.