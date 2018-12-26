5 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Оренбургской области примут участие в новогоднем концерте Детского хора России, который состоится 27 декабря в Государственном Кремлевском дворце. В федеральном музыкальном проекте Оренбуржье представляют Анна Пальмова и Петр Ищенко из Бузулука, Анастасия Бегинина из Орска, Екатерина Лацвиева и Алиса Иванова из Оренбурга. Творческую делегацию возглавляет преподаватель Детской музыкальной школы им. Ф.И. Шаляпина города Бузулука Елена Аипова.

Детский хор в составе 500 вокалистов из разных регионов России даст концерт в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Выступление Детского хора на главной сцене страны организовано Некоммерческим партнерством «Всероссийское хоровое общество» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Для осуществления проекта задействованы ведущие специалисты в области хорового искусства. Дирижер – председатель Всероссийского хорового общества, художественный руководитель и генеральный директор Государственного Академического Мариинского театра, народный артист Российской Федерации Валерий Гергиев.

В программе концерта прозвучат хоровые произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, Игоря Стравинского, Жоржа Бизе, Карла Орфа, песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, «Марш веселых ребят» Исаака Дунаевского, русская народная песня «Калинка», рождественская колядка «Щедрик» в обработке Николая Леонтовича.