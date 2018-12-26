По всем пяти лотам маршрутов № 54, 55, 57, 107 и 118 общественного транспорта конкурс признан состоявшимся. Но конкурсная процедура ещё не завершена.

Начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Дмитрий Анисимов рассказал об итогах заседаний конкурсной комиссии, прошедших накануне в администрации города.

— Первое заседание конкурсной комиссии, на которое были приглашены представители прокуратуры Оренбурга, проведено вчера в 11.00 и было посвящено рассмотрению заявок претендентов для определения участников открытого конкурса. Этому заседанию предшествовала работа конкурсной комиссии по проверке информации, представленной в составе заявок претендентов (запросы в налоговые инспекции, Ространснадзор и т. д.).

Конкурсная комиссия, рассмотрев все заявки, единогласно решила признать всех 14 претендентов, подавших заявки на конкурс по пяти лотам, участниками конкурса. Второе заседание конкурсной комиссии было проведено в 12.00, то есть в срок, предусмотренный опубликованным и размещенным на официальном Интернет-портале города Оренбурга извещением о проведении конкурса. Конкурсная комиссия провела процедуру оценки, сопоставления заявок и подведения итогов открытого конкурса. Таким образом, по всем пяти лотам (маршруты № 54, 55, 57, 107 и 118) конкурс признан состоявшимся. Это означает, что определен участник, заявке которого после процедуры подсчета баллов присвоен первый номер, и тот участник, которому присвоен второй номер.

Итоговый протокол согласно конкурсной процедуре будет подписан сегодня. Обнародование протокола (опубликование на официальном Интернет-портале города Оренбурга и в газете «Вечерний Оренбург») пройдет в течение 10 рабочих дней со дня заседания комиссии. Сама конкурсная процедура не завершена: конкурсной комиссии предстоит осмотреть, а предполагаемому победителю подтвердить наличие указанного в заявке по каждому лоту транспортных средств для обслуживания соответствующего маршрута. Соответственно, итогово о результатах состоявшегося конкурса по данным пяти маршрутам можно будет сказать только в январе 2019 года, — подчеркнул Дмитрий Анисимов.