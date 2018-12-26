В Оренбурге прошли публичные слушания по проекту решения Оренбургского городского Совета «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «город Оренбург».

В слушаниях приняли участие председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, депутаты Законодательного собрания Оренбургской области и Оренбургского городского Совета, представители структурных подразделений администрации Оренбурга, муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства», Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, жители города.

Открыл слушания начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга Сергей Бренев:

— Правила землепользования и застройки утверждены решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2012 № 557 и являются документом, определяющим состав территориальных зон нашего города, виды разрешенного использования земельных участков в каждой территориальной зоне, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов и другие предусмотренные Градостроительным кодексом требования, необходимые для нормального функционирования и развития городской экономики, транспорта, социальной жизни.

Изменения в ПЗЗ вносятся ежегодно как в целях актуализации территориального зонирования города, так и в целях приведения в соответствие с постоянно меняющимся градостроительным законодательством.

Процедура внесения изменений в ПЗЗ установлена ст. 33 Градостроительным кодексом РФ. Обязательным этапом внесения изменений являются публичные слушания.

В июле этого года вступили в силу изменения, уточнившие порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. В этом году публичные слушания по вопросу внесения изменений в ПЗЗ проводятся по новым правилам, утвержденным Оренбургским городским Советом 17 сентября, — уточнил Сергей Бренев.

Срок проведения публичных слушаний установлен с 24.10.2018 по 09.01.2019.

Изменения, включенные в опубликованный в СМИ проект, вносятся как в текстовую, так и в графическую части ПЗЗ. Так, в текстовой части предлагается осуществить ряд изменений в целях приведения в соответствие Градостроительному кодексу РФ. Также в текстовой части предлагается изменить градостроительные регламенты некоторых территориальных зон.

В графическую часть ПЗЗ вносятся изменения на основании заявлений заинтересованных лиц. Все эти изменения были одобрены комиссией на заседании 19 июня текущего года и включены в опубликованный проект.

С 31 октября по 17 декабря жители города могли ознакомиться с экспозицией проекта по адресу: г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 14, 1 этаж. Одновременно с проведением экспозиции в комиссию поступали предложения и замечания, которые были рассмотрены в ходе проведенного собрания.

По итогам публичных слушаний члены комиссии приняли резолюцию — доработать проект решения Оренбургского городского Совета «О внесении изменений и дополнений в решение Оренбургского городского Совета от 25.12.2018 № 557». Выявленные технические недочеты устранить в рабочем порядке. Направить доработанный проект Главе города Оренбурга вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Оренбург», утвержденные решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2012 № 557.