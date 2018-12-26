XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018» в городе Оренбурге, запланированная к проведению в начале 2018 года и не состоявшаяся связи с неблагоприятными погодными условиями (отсутствие необходимого снежного покрова) прошла накануне на Большой поляне в Зауральной роще.

В программу соревнований традиционно были включены забеги ветеранов и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, забеги девушек и юношей общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального и высшего образования, коллективов физической культуры.

Итоги забегов:

среди ветеранов женщин (55 лет и старше):

1 место — Александра Кочугурова;

2 место — Любовь Кондусова;

3 место — Гузель Шагимарданова;

среди ветеранов мужчин (60 лет и старше):

1 место — Георгий Малышев;

2 место — Павел Сивохин;

3 место — Николай Томин;

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, женщины:

1 место — Валентина Соколова;

2 место — Лариса Тюкалова;

3 место — Валентина Золотова;

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, мужчины:

1 место — Дмитрий Соломинцев;

2 место — Александр Кондусов;

3 место — Борис Бискаев;

среди юношей общеобразовательных организаций:

1 место — Данил Григорьев;

2 место — Владимир Цариценцев;

3 место — Владислав Пичутин;

среди девушек общеобразовательных организаций:

1 место — Софья Коннова;

2 место — Виолетта Колбанова;

3 место — Дарья Коннова;

среди юношей организаций среднего профессионального образования:

1 место — Айдар Сундуков;

2 место — Владислав Егоров;

3 место — Ильяс Тимиров;

среди девушек организаций среднего профессионального образования:

1 место — Анна Тубулбаева;

2 место — Светлана Тимофеева;

3 место — Наталья Чернова;

среди мужчин организаций высшего образования:

1 место — Ерлан Таушев;

2 место — Айнур Латыфский;

3 место — Владимир Мозгунов;

среди девушек организаций высшего образования:

1 место — Вероника Гареева;

2 место — Галина Черезова;

3 место — Анита Алибаева;

среди коллективов физической культуры, женщины:

1 место — Гузель Шагимарданова;

2 место — Татьяна Налетова;

среди коллективов физической культуры, мужчины:

1 место — Илья Туктагулов;

2 место — Константин Иванов;

3 место — Сергей Петров;

3 место — Ильдус Авсалянов.

Победители и призеры награждены подарками, кубками, медалями и дипломами.