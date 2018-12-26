XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018» в городе Оренбурге, запланированная к проведению в начале 2018 года и не состоявшаяся связи с неблагоприятными погодными условиями (отсутствие необходимого снежного покрова) прошла накануне на Большой поляне в Зауральной роще.
В программу соревнований традиционно были включены забеги ветеранов и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, забеги девушек и юношей общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального и высшего образования, коллективов физической культуры.
Итоги забегов:
среди ветеранов женщин (55 лет и старше):
1 место — Александра Кочугурова;
2 место — Любовь Кондусова;
3 место — Гузель Шагимарданова;
среди ветеранов мужчин (60 лет и старше):
1 место — Георгий Малышев;
2 место — Павел Сивохин;
3 место — Николай Томин;
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, женщины:
1 место — Валентина Соколова;
2 место — Лариса Тюкалова;
3 место — Валентина Золотова;
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, мужчины:
1 место — Дмитрий Соломинцев;
2 место — Александр Кондусов;
3 место — Борис Бискаев;
среди юношей общеобразовательных организаций:
1 место — Данил Григорьев;
2 место — Владимир Цариценцев;
3 место — Владислав Пичутин;
среди девушек общеобразовательных организаций:
1 место — Софья Коннова;
2 место — Виолетта Колбанова;
3 место — Дарья Коннова;
среди юношей организаций среднего профессионального образования:
1 место — Айдар Сундуков;
2 место — Владислав Егоров;
3 место — Ильяс Тимиров;
среди девушек организаций среднего профессионального образования:
1 место — Анна Тубулбаева;
2 место — Светлана Тимофеева;
3 место — Наталья Чернова;
среди мужчин организаций высшего образования:
1 место — Ерлан Таушев;
2 место — Айнур Латыфский;
3 место — Владимир Мозгунов;
среди девушек организаций высшего образования:
1 место — Вероника Гареева;
2 место — Галина Черезова;
3 место — Анита Алибаева;
среди коллективов физической культуры, женщины:
1 место — Гузель Шагимарданова;
2 место — Татьяна Налетова;
среди коллективов физической культуры, мужчины:
1 место — Илья Туктагулов;
2 место — Константин Иванов;
3 место — Сергей Петров;
3 место — Ильдус Авсалянов.
Победители и призеры награждены подарками, кубками, медалями и дипломами.