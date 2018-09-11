За неделю в Оренбуржье проведена приемка работ по капитальному ремонту в 20 домах

В течение недели сдано 20 единиц лифтового оборудования в восьми домах города Оренбурга. Причем подрядная организация выполнила работы значительно раньше установленного срока.

Исполнительная документация передана управляющим компаниям, которые, получив заключение специалистов Ростехнадзора, смогут запустить подъемники в эксплуатацию. Например, в доме по пр. Гагарина, 33/2 жители уже пользуются новыми лифтами (по договору завершение работ планировалось месяцем позже).

Также на минувшей неделе приемочные комиссии подтвердили качество капитально отремонтированных крыш. На проезде Майском, 2 подрядная организация выполнила устройство пароизоляции, нового утеплителя, армированной стяжки и монтаж рулонного гидроизоляционного ковра. По сравнению с крышей, отслужившей более полувека, новая – теплее, легче и надежнее. У приемочной комиссии не возникло нареканий и по завершенным работам на соседнем доме.

– Приемочная кампания проводится в соответствии с утвержденным графиком. При этом необходимо отметить, что подготовка исполнительной документации вызывает у подрядчиков затруднения, однако, на сроках завершения работ это не сказывается, – рассказал начальник управления технического надзора Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Олег Брызгалов.