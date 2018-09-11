Стали известны подробности нападения на полицейского

В дежурную часть отдела МВД России по Асекеевскому району поступило сообщение о том, что 14-летняя девушка вторые сутки не появляется дома.

На поиски несовершеннолетней был ориентирована вся полиция района. Возле села Брянчаниново участковый Вячеслав Власов заметил разыскиваемую вместе с молодым человеком.

По пути следования в отделение полиции 19-летний подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, с целью избежать уголовной ответственность за преступление против несовершеннолетней умышленно нанес несколько ударов ножом в область шеи полицейского.

После чего молодые люди покинули автомобиль, однако вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

Участковому уполномоченному была оказана медпомощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как выяснилось, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, за грабеж. Теперь ему предстоит ответить за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Парень может оказаться за решеткой на срок от 12 до 20 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.