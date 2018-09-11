Полицейские задержали похитителей велосипедов

Накануне в Оренбурге, с лестничной площадки одного из домов были украдены два велосипеда, принадлежащие 38-летней местной жительнице. Данное преступление попало на камеру видеонаблюдения, что способствовало его скорейшему раскрытию.

По горячим следам были задержаны двое 18-летний парней, которые признались, что совершили хищение ради материальной выгоды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.