Назначение полпредом в ПФО Игоря Комарова подтверждает политические расклады. Место полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе больше не вакантно. Назначение Игоря Комарова принесло несколько сигналов, пишет издание ётут.рф.

Во-первых, усиливается лобби госкорпораций. Во-вторых, и соответственно, продолжается ослабление миллиардеров начала века. Они, конечно, сильны, но контроль за регионами президент, судя по всему, предпочитает у них отобрать окончательно.

Игорь Комаров сделал стремительную карьеру благодаря дружбе с Сергеем Чемезовым — личным другом Владимира Путина, по версии сайта www.nn.ru. Чемезов

— генерал-полковник, генеральный директор госкорпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России». Пару лет Игорь Комаров был советником генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии», то есть Сергея Чемезова.

Потом он возглавлял ОАО «АвтоВАЗ» и несколько государственных агентств (читайте ниже). Потом был «Роскосмос». Но 24 мая этого года, во время Петербургского экономического форума, указом президента Дмитрий Рогозинсменил Комарова на посту гендиректора «Роскосмоса». Игорь Комаров 11 июля был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. В Минобрнауки новый зам курировал два направления — бюджет министерства (конкурсы, госконтракты и прочие расходы) и формирование и развитие наукоградов. 7 сентября (в 54 года) он назначен полномочным представителем президента в ПФО.

В биографии Игоря Комарова есть только один невнятный пункт: с августа 1987 года по апрель 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах. Пока не удалось найти в открытых источниках, что за войска и почему служил он в них 5 лет уже после окончания вуза? А потом резко пошел в банковскую сферу, где и работал 10 лет.

ПОЧЕМУ ГУТЕНЕВ?

О Владимире Гутеневе, как возможном будущем губернаторе Оренбургской области, я рассуждала на сайте ётут.рф еще в мае. Еще раз обозначу сильные стороны позиции этого политика:

Первый зампред Думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (избран по партийным спискам от Оренбургской области),

первый вице-президент Союза машиностроителей России,

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»,

координатор в центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Добавляем сюда нешапочное знакомство с новым полпредом.

Владимира Гутенева и Игоря Комарова объединяет космос и «Союз машиностроителей России». Владимир Владимирович в нем первый заместитель председателя, Игорь Анатольевич – просто заместитель. На сайте организации их фотографии рядом.

В октябре 2013 года Комарова назначили в Роскосмос и Гутенев так отзывался об этом в интервью:

— В РОСКОСМОСЕ СЕГОДНЯ ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЬ ЖЕ ТОНКАЯ РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ И КАРДИНАЛЬНОМУ УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА. Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО У ИГОРЯ КОМАРОВА ДОСТАТОЧНО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ. А ЧТО КАСАЕТСЯ ЛОББИСТСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАПОМНЮ, ЧТО ОН СОСТОИТ В РУКОВОДСТВЕ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, А ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО СОЮЗА В РОССИИ МАЛО ЧЕМ ОГРАНИЧЕНЫ.

Понятно? Возможности, ИХ союза мало чем ограничены.

Через два года Союз машиностроителей России при участии РОСКОСМОСа и ОРКК (Объединенная ракетно-космическая корпорация) провел первое заседание Комитета СоюзМаша по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности. Главой Комитета стал руководитель РОСКОСМОСа Игорь КОМАРОВ. Инициатором создания Комитета — первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев.

! Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в городе Энгельсе Саратовской области.

В 1986 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности экономист.

Профессиональную карьеру начал инженером отдела Всероссийского научно-исследовательского института экономических проблем развития науки и техники (ВНИИ ЭПРАНТ).

С августа 1987 года по апрель 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах.

С октября 1992 года по 2002 год работал на руководящих должностях в банковской сфере: первым вице-президентом ОАО АБ «Инкомбанк», первым вице-президентом КБ «Национальный резервный банк», заместителем председателя правления ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ.

В 2002-2008 годах был заместителем генерального директора ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

В 2008-2009 годах занимал должность советника генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

В 2009 году был исполнительным вице-президентом по стратегии, финансам, экономике и корпоративному управлению ОАО «АвтоВАЗ».

С 2009 год по 2013 года ‑ президент ОАО «АвтоВАЗ».

В 2013-2014 годах занимал должность заместителя руководителя Федерального космического агентства.

В 2014-2015 годах — генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации.

4 августа 2015 года был избран председателем совета директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

5 августа 2015 года указом президента РФ Игорь Комаров был назначен генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

24 мая 2018 года освобожден от занимаемой должности.

30 июня 2018 года Комаров был избран в совет директоровРакетно-космической корпорации «Энергия».

11 июля 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Комарова заместителем министра науки и высшего образования.

Комаров награжден орденом Почета (2012), в 2010 году удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона (Франция).

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила около 108,6 миллиона рублей.