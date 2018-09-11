После двух побед в первых матчах сезона, «Сарматы» продолжили свою домашнюю серию играми против «Омских ястребов».

Соперники оказали достойное сопротивление, здорово потрепали нервы и даже сумели заработать три очка. Однако оренбуржцы несмотря на всё это одержали ещё одну победу. В первой встрече они выиграли 3:2 по буллитам. Повторный матч против «Омских ястребов» проходил в борьбе, но всё же завершился победой омичей — 2:4.

Таким образом, «Сарматы» в 4 играх победили трижды и заработали 6 очков из 8 возможных. С таким результатам оренбургские хоккеисты еще с тремя командами делят 4-6 места турнирной таблицы дивизиона «Восток» Молодежной хоккейной лиги.

Следующие матчи наша команда проведет на выезде в городах Уфа и Екатеринбург. Дома игры начнутся 26 сентября.