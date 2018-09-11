Региональный проект «Здоровье – детям. Шаг навстречу»: медицинский десант вновь побывал в Северном районе

Очередной выезд высококвалифицированных врачей Областной детской клинической больницы и Центра семейной психотерапии в рамках регионального проекта «Здоровье – детям. Шаг навстречу» состоялся в минувшую субботу, 8 сентября.

Адресом помощи стал далекий Северный район. В составе бригады – врачи ведущей областной детской клиники (кардиолог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог), в также медицинский психолог Центра семейной психотерапии.

В поликлинике Северной районной больницы высококвалифицированные специалисты из областного центра проконсультировали 89 детей. В итоге 31 ребенок направлен на углубленное дообследование в консультативно-диагностический центр Областной детской клинической больницы, 11 детей направлены на госпитализацию в стационарные отделения ведущей детской клиники.

Медицинским психологом принято 10 детей и их законных представителей; проведены консультации с использованием психологических техник по коррекции эмоционально-поведенческих реакций. Родителям даны рекомендации по воспитательному процессу, развитию ребенка, предложены упражнения для формирования необходимых навыков.

Как комментирует министр здравоохранения области Галина Зольникова, в мероприятиях проекта заложена идея приблизить специализированную медицинскую помощь детям, проживающим в удаленных территориях, а также организовать кураторство специалистов высокого класса над далекими муниципалитетами.

Для удобства жителей выезды проводятся в субботние дни. Потребность в специалистах согласовывается с территориями – районные педиатры готовят для консультирования детей с неуточненным диагнозом, сложным течением болезни.

Врачи выездной бригады всегда ведут прием до последнего пациента.

Очередными адресами помощи станут Адамовский, Александровский, Асекеевский, Кваркенский районы, Сорочинский городской округ.