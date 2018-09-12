9 сентября российскому предпринимателю и меценату Алишеру Усманову исполнилось 65 лет.

Среди многочисленных поздравлений – телеграмма президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил «активное, деятельное участие Усманова в развитии отечественного спорта, науки и культуры, а также значимую поддержку образовательных и просветительских инициатив».

Поздравил Алишера Бурхановича с 65-летием и Дмитрий Медведев. Председатель правительства РФ отметил выдающиеся организаторские способности Усманова и важную роль USM в развитии экономики России, создании новых рабочих мест и реализации социальных проектов в регионах.

Основатель и крупнейший акционер холдинга USM, в который входит компания «Металлоинвест», Алишер Усманов является одним из крупнейших меценатов мира. Основные направления его благотворительной деятельности — развитие российского и мирового спорта, поддержка общественно-значимых событий, содействие искусству и культуре, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов.

Оренбуржье и Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», основанный Алишером Усмановым, связывают многолетние дружеские связи, благодаря чему в регионе состоялось много знаковых культурных событий. В их числе – гастроли Академического Малого драматического театра – Театра Европы, Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Московского театра «Современник», Российского молодежного академического театра, национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова.

Особую любовь оренбуржцев снискал фестиваль искусств «АРТ-ОКНО», который дает горожанам возможность приобщиться к высокому искусству, насладиться мастерством исполнителей и коллективов мирового уровня. Большую социальную значимость имеют инклюзивные проекты для людей с ограничениями по зрению, а также мастер-классы известных музыкантов для молодых дарований Оренбургской области.

В рамках социальной политики Металлоинвеста был реконструирован Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М. Файзи, Детская школа искусств, также при участии компании модернизирован Орский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина.