Новый документальный фильм про Оренбург увидел свет

45-минутный документальный фильм «Ключ к востоку: Оренбург» (12+) станет еще одним элементом исторического сознания города.

Участники просветительского проекта «Архитектурные излишества» (самый крупный в российском сегменте сети канал об архитектуре и городской среде, 25 тысяч подписчиков) посвятили изучению достопримечательностей степного края несколько дней. В итоге памятные места Оренбурга и общая атмосфера исторического города, где сохраняется наследие, оценены на твердую четверку.

Российская стрела вылетела из Москвы и полетела на восток. XVII-XIX столетия нашей истории — бесконечная летопись подвига военных, первооткрывателей, которые осваивали один край за другим. Если бы Редьярд Киплинг поступил на русскую службу, он наверняка бы осел в Оренбурге. Пестрое смешение разных стилей в архитектуре, десятки народностей и племен в большом-большом филиале Петербурга, подвижная граница, знойная степь, сарматские бабы, ссыльные, казаки, Южный Урал, «Капитанская дочка», линии крепостей, Пугачев, Перовский и Пушкин.