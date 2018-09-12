Из-за сложной экономической ситуации на АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с 12 сентября по 7 октября объявлен простой. В вынужденный отпуск отправлен практически весь трудовой коллектив.

Произошло это из-за сложной финансовой обстановке на предприятии. На сегодняшний день на предприятии числится около 3 тысяч работников. Оплата труда на время простоя будет произведена в размере не менее двух третей средней ежемесячной заработной платы сотрудника.

Разобраться с занятостью работников предприятия планирует председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков. Он отправиться в Орск 13 сентября.

Тем временем руководство предприятия предпринимает попытки выйти из кризиса. Пока что у предприятия нет больших заказов но есть долги по налогам, электроэнергии и водоснабжению.

! АО «Машиностроительный концерн „ОРМЕТО-ЮУМЗ“» — российский машиностроительный концерн. Расположен в городе Орске. Создан в 2000 году на базе орского Южно-уральского машиностроительного завода. Завод был построен в 1942 году, а в 1992 году преобразован в акционерное общество. С 2007 — в составе МК «Уралмаш». Концерн специализируется на производстве оборудования для металлургической отрасли. В феврале 2015 года «Машиностроительный концерн „ОРМЕТО-ЮУМЗ“» приобрела Управляющая Компания «РэйлТрансХолдинг».