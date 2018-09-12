В Оренбурге задержан начальник отдела кадров ОГУ по подозрению в получении взятки

Абитуриент ОГУ сообщил в правоохранительные органы о том, что один из сотрудников университета берет взятки. Данная информация нашла свое подтверждение.

11 сентября, 42-летний начальник отдела кадров ОГУ, получил от «взяткодателя» 25 тысяч рублей за поступление на юридический факультет ОГУ по дистанционной форме обучения.

В ходе совместных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета РФ и оперативниками оренбургского УМВД подозреваемый был задержан после получения взятки.

В настоящее время Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, сопряженное с вымогательством), сообщили в ведомстве.

В настоящее время следствием проводит закрепление доказательственной базы. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.