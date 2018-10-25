За кражу трех банок пива в «Пятерочке» девушке ограничили свободу на 7 месяцев

Центральным районным судом г.Оренбурга рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летней оренбурженки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В августе 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении торгового зала магазина «Пятерочка», пыталась похитить три банки пива. Однако свой преступный умысел девушка довести до конца не смогла, по независящим от нее обстоятельствам, так как была задержана сотрудниками магазина.

В судебном заседании подсудимая виновной себя в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 7 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда г. Оренбурга