В Оренбуржье сотрудничество с Республикой Узбекистан выходит на новый уровень

I Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан с участием глав двух государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева стал импульсом нового витка развития российско-узбекских отношений не только на федеральном, но региональных уровнях.

Оренбуржье одним из первых включилось в эту работу. С апреля по октябрь этого года регион трижды встречал делегации правительства Республики Узбекистан и отдельных регионов. Губернатор Юрий Берг и делегация Оренбургской области также трижды посетили Узбекистан. Последний визит состоялся в составе делегации Российской Федерации на I Форум межрегионального сотрудничества. Итогом совместной работы стали заключенные соглашения. Основное из них – тройственное соглашение по дорожной карте реализации проекта строительства на территории Акбулакского района логистического центра плодоовощной продукции. Документ подписали Правительство Оренбургской области, АО «Узтрейд» при министерстве внешней торговли Республики Узбекистан и крупнейший российский холдинг «РосАгроМаркет».

Подписаны соглашения с Ташкентской, Наманганской и Самаркандской областями, с Ферганской – меморандум, и уже в ближайшее время стороны намерены обсудить условия полноценного соглашения. Регионы приглашены на форум «Оренбуржье – сердце Евразии», который пройдет 6-7 декабря.

Большой интерес к сотрудничеству с узбекистанскими партнерами проявило бизнес-сообщество Оренбуржья. Так, ООО «МетизСтрой» ведет переговоры о создании совместного предприятия по производству метизов. ООО «Ореана» готово закупать в Узбекистане качественные хлопчатобумажные ткани. ООО «Промресурсоэкология» планирует экспортировать в среднеазиатскую республику абразивный порошок, ООО «Гильдия пуховниц» – оренбургские пуховые платки. Для оборудования будущего логистического центра рассматриваются поставки холодильного оборудования марки «Орск».

Ташкент заинтересован в стажировке специалистов на базе Оренбургского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза». В перспективе Узбекистан рассматривает возможность открытия филиала оренбургского офтальмологического центра на территории Республики.

До конца этого года в Оренбурге планируют начать работу Центр узбекского плова и Торговый дом «Наманган», где оренбуржцы смогут приобрети лучшие образцы текстильной промышленности Узбекистана.

– Оборот с этой республикой у нас превышает 200 млн долларов в год. После поездки в Ташкент и подписания соглашений с узбекистанскими партнерами губернатор Юрий Берг поручил в течение месяца перевести все договоренности в плоскость реальных действий, – прокомментировал заместитель министра – начальник управления международного сотрудничества министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Александр Калинин.