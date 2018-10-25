23 октября постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск) отменено решение Арбитражного суда Оренбургской области о признании частично недействующим постановления правительства № 6-п.

Таким образом, на территории «Обкомовской дачи» или бывшего детского санатория (ул. 8 марта, 1 Б) сохранен особый режим использования земельных участков − зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Здание гауптвахты».

Ограничения зоны охраняемого природного ландшафта, содержащие, в том числе, запрет на снос существующих объектов и новое строительство, направлены на сохранение памятника истории и культуры, восстановление выявленных объектов и ценного озеленения как родной градостроительной среды здания Гауптвахты.

По мнению Госоргана, сохранение уникального культурного и архитектурного наследия должно являться определяющим при проведении градостроительной деятельности на территории исторических поселений. И решение арбитражного суда высшей инстанции наглядно подтверждает жёсткую и последовательную позицию государства в этом важнейшем вопросе.