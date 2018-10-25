В Гае начальник отдела образования предстала перед судом

Следственными органами СК РФ по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении начальника отдела образования администрации города Гая Оренбургской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, 13 января 2016 года обвиняемая, обладая властными полномочиями в отношении подчиненных сотрудников, находясь на совещании в здании Центрального дома творчества «Радуга» в городе Гае, дала указание руководителям подчиненных ей сельских образовательных учреждений МО Гайский городской округ Оренбургской области расторгнуть договоры с поставщиками, с которыми у образовательных учреждений уже существовали сложившиеся отношения по поставке продуктов питания, и потребовала заключить новые договоры на поставку продуктов с Гайским РАЙПО, тем самым предоставила обществу необоснованные преимущества перед другими предпринимателями и хозяйствующими субъектами. В результате почти все образовательные учреждения сельских территорий Гайского района стали рынком сбыта Гайского РАЙПО. Таким образом, ею был определен единственный исполнитель услуг по поставке продуктов питания в образовательные учреждения Гайского городского округа.

11 апреля 2016 года обвиняемой издан приказ о контроле расходования бюджетных средств, согласно которому все заключаемые образовательными учреждениями МО Гайский городской округ договоры, должны быть согласованы ею лично.

Исполняя данное указание, руководители шестнадцати образовательных учреждений МО Гайский городской округ Оренбургской области, имевшие право самостоятельно организовывать питание, вынуждены были прекратить финансово-хозяйственные взаимоотношения по поставке продуктов питания с четырьмя индивидуальными предпринимателями.

В результате воспрепятствования законной предпринимательской деятельности со стороны обвиняемой только один из четырех поставщиков продуктов питания в учреждения образования продолжил свою предпринимательскую деятельность, два предпринимателя утратили рынок сбыта и источник заработка, один коммерсант прекратил предпринимательскую деятельность.

Кроме того, после оформления финансово-хозяйственных отношений с образовательными учреждениями Гайским РАЙПО установлены завышенные цены на ключевые продукты питания. Так, мясо говядины из Бразилии приобреталось по цене 400 рублей. Кроме того, не менее 186 воспитанников и учеников, посещавших в 2016 году 5 образовательных учреждений Гайского городского округа, получили питание, не соответствующее требованиям СанПиН, в части месячных норм потребления мяса, утвержденных Роспотребназдором. Указанные руководители образовательных учреждений были вынуждены заменить ежедневное использование мяса на более дешевые продукты, в частности, птицу, которая включается в рацион 2-3 раза в неделю.

Указанные действия начальника отдела образования Гайского городского округа повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в использовании должностного положения в интересах своего знакомого – председателя Совета Гайского РАЙПО, вопреки интересам несовершеннолетних, а также повлекли причинение материального ущерба муниципальному образованию в сумме почти 150 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину не признала.

В адрес Главы администрации Гайского городского округа внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений со стороны подчиненного подразделения.

Соответствующая информация была также направлена министру образования Оренбургской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г.Новотроицк СУ СК РФ по Оренбургской области.