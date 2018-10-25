Перед тем как исполнить решение суда по выдворению иностранной гражданки из России, судебные приставы обязали ее погасить долг по алиментам.

На территории Оренбургской области, при прохождении пограничного контроля была задержана уроженка Узбекистана, которая нарушила условия и режим пребывания на территории РФ. На основании решения суда судебный пристав возбудил исполнительное производство о принудительном выдворении данной гражданки за пределы РФ.

В рамках исполнения было установлено, что женщина является должницей в Службе судебных приставов. Исполнительное производство было возбуждено в г. Санкт — Петербурге о взыскании алиментных обязательств, в пользу двоих несовершеннолетних детей. Женщину лишили родительских прав, а детей направили на воспитание в детский дом. Общая сумма задолженности превысила 430 тысяч рублей.

После разъяснительной беседы судебного пристава с должницей и ее родственниками сумма долга была полностью погашена и переведена в адрес детей.

Женщину сопроводили до пункта пропуска через государственную границу, где она покинула территории России. Исполнительные документы о взыскании алиментных обязательств будут направлены в соответствующие органы Узбекистана, для дальнейшего исполнения