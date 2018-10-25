Накануне в Оренбурге было совершено разбойное нападение на 29-летнюю женщину. Взрослый мужчина с ножом отобрал у своей жертвы 2 тысячи рублей.

Женщина сразу обратилась за помощью в в дежурную часть отдела полиции №5 МУ МВД России «Оренбургское». Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 45-летний безработный житель областного центра.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ.

— Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет, — сообщила Oren.Ru следователь 5 отдела СУ МУ МВД России «Оренбургское» Татьяна Борисова.