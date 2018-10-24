Более 100 предприятий Оренбуржья и Башкирии включились в акцию «Неделя без турникетов»

В период с 15 по 21 октября студенты Оренбургского госуниверситета, его филиалов и колледжей посетили более 100 ведущих предприятий и организаций региона и Республики Башкортостан, встретились с потенциальными работодателями, приняли участие в мастер-классах, обучающих семинарах и тренингах.

— Оренбургский государственный университет уже в пятый раз принимает участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», и с каждым годом число предприятий-работодателей – участников акции увеличивается, расширяется их география, – рассказала начальник отдела по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками учебно-методического управления ОГУ Юлия Никулина. — Как показывает практика, подобные мероприятия являются одним из эффективных инструментов повышения конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда.

Традиционно в акции приняли участие давние партнеры университета: АО «ПО “Стрела”», ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс», ООО «ОренбургНИПИнефть», Торгово-промышленная палата Оренбургской области и многие другие.

Уже в первые дни «Недели без турникетов» студенты и преподаватели Аэрокосмического института ОГУ, факультета экономики и управления, архитектурно-строительного, геолого-географического, химико-биологического и транспортного факультетов побывали на экскурсиях на Оренбургском локомотиворемонтном заводе, посетили ООО «Оренбургский радиатор» и ООО «Газпром добыча Оренбург», приняли участие в практико-ориентированных занятиях на предприятиях «Оренбургский осетр» и «Оренбургский хладокомбинат», встретились с учеными Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН и представителями ООО «Дом архитекторов».

Во время визита в Оренбургский областной многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг студенты Института менеджмента ОГУ получили информацию о деятельности сети МФЦ в Оренбургской области. Специалисты объяснили назначение всех залов центра и рассказали о порядке работы с заявителями.

В территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области студенты финансово-экономического факультета ознакомились с экспозицией Оренбургстата «Наша история» и прослушали лекцию на тему «Статистика в цифровой экономике» о ведущей роли статистической информации в век цифровых технологий.

Студенты факультета прикладной биотехнологии и инженерии побывали на мясоперерабатывающем предприятии «Сатурн» и в ООО «МД Концепт», где смогли своими глазами увидеть весь технологический процесс переработки мяса и птицы и изготовления колбасы.

Студенты электроэнергетического факультета традиционно участвуют в акции «Неделя без турникетов». В этот раз они посетили с экскурсией учебно-тренировочный полигон филиала ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», ООО «АСУ ПРО» и Сакмарскую теплоэлектроцентраль.

Студенты факультета филологии и журналистики встретились со специалистами «Школы отраслевых переводчиков» и посетили с экскурсией 117-й отдельный военно-транспортный авиационный полк.

Студенты факультета гуманитарных и социальных наук приняли участие в тренинге-интенсиве «Дыхание жизни», организованном Центром психологии и развития Оксаны Карымовой.

Для студентов юридического факультета была организована встреча со специалистами ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», где они получили информацию об особенностях негосударственного пенсионного страхования. В ходе встречи посетители задавали интересующие их вопросы в рамках проводимой пенсионной реформы.

Физический факультет организовал экскурсию в ООО «Медгард-Оренбург», где студенты и преподаватели познакомились с новейшим высокотехнологичным лечебно-диагностическим, ультразвуковым, лабораторным оборудованием.

Студенты факультета математики и информационных технологий посетили ООО «АктивФинансМенеджмент» и ООО «Ребис».

В «Неделе без турникетов» активное участие приняли филиалы и колледжи университета. Студенты Университетского колледжа ОГУ вместе с преподавателями посетили музей АО «ПО “Стрела”», познакомились с историей одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, которое на протяжении своего существования участвовало в создании многих образцов авиационной, космической, военной техники, ракетного вооружения. Для студентов Кумертауского филиала ОГУ была организована экскурсия на предприятия АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», а также «Дон-экспресс» в Кумертау и ИП Вавилов в Мелеузе с мастер-классами специалистов по организации сервисного обслуживания автомобилей. Студенты также посетили Бугульчанскую солнечную электростанцию, где им продемонстрировали весь процесс управления предприятием и путь солнечной энергии от момента ее преобразования в постоянный электрический ток до подачи в энергосистему.