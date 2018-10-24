24 октября первый заместитель Главы города Оренбурга Сергей Николаев проверил готовность специальной техники к работе в предстоящий зимний период.

Зимнее содержание дорог представляет собой комплекс работ, направленный на обеспечение бесперебойного и безопасного движения автомобилей и включающий в себя очистку дорог тротуаров от снега, борьбу с зимней скользкостью и наледями.

На сегодняшний день в Оренбурге на балансе МКУ «БиОз» и МКУ «Комсервис» находятся 143 единицы специализированной снегоуборочной техники. На данный момент вся техника готова к работе в предстоящий зимний период. Укомплектованность водителями и механизаторами в зимний период составляет — 86 %.

Для противогололедной обработки магистральных улиц, и тротуаров города Оренбурга заготовлено необходимое количество песко-соляной смеси.

Горюче-смазочные и другие материалы для работы закупаются согласно выделенным ассигнованиям из бюджета.

По информации, полученной от управляющих компаний, в настоящее время острой нехватки дворников не наблюдается, в экстренных случаях для уборки тротуаров от снега и обработки противогололедными реагентами будут привлечены дополнительные люди из числа технического персонала.

— В начале 2018 года для нужд специализированных предприятий были приобретены 5 тракторов МТЗ 82 (с лопатой-отвалом и щеточным оборудованием), — отметил Сергей Николаев. — Мы понимаем, что для города то количество техники, которое есть сейчас в наличии не достаточно, по возможности мы стараемся обновлять автопарк спецтехники. Нельзя не отметить, что при обильных снегопадах, для своевременной уборки и вывоза снега мы привлекаем спецтехнику оренбургских предприятий. Это около 30 предприятий, которые всегда оказывают помощь городу в зимний период.

— Сегодня, наша задача — подготовить технику, провести необходимое обучение, инструктажи с персоналом. И быть готовыми к предстоящей зиме, — резюмировал первый заместитель Главы города Оренбурга Сергей Николаев.