Юрий Берг участвует в Совете ПФО федерального округа по вопросам развития строительной отрасли

23 марта, губернатор Оренбургской области работает в Нижнем Новгороде, где проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Михаиле Бабиче.

На заседание, посвященное вопросам развития рынка жилищного строительства в регионах Приволжского федерального округа, приглашены Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, главы регионов ПФО, представители Федерального Собрания Российской Федерации, руководители окружных территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

В ходе заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе рассматривались вопросы развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, развитие институтов саморегулирования и долевого строительства жилья, рынка арендного жилья, ипотечного жилищного кредитования, меры стимулирования и поддержки рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования, снижение административных барьеров в жилищном строительстве, развитие индустрии строительных материалов.

Оренбургская область отмечена среди субъектов РФ, входящих в ПФО, как регион:

с минимальными ценами на первичном рынке жилья (37,7 тыс. руб/кв. м по итогам 2017 года);

с более чем двукратным увеличением темпов роста инвестиций в строительной отрасли (в 2017 году в 2,5 раза больше, чем в 2016 году);

с максимальным процентом выполнения региональных «дорожных карт» и достижением всех показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата;

с широким применением современных технологий в жилищном строительстве.

В целом в Оренбургской области в 2017 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 892,5 тыс. кв. метров жилья.

2017 год стал самым успешным для рынка ипотеки Оренбургской области. Объем выдачи ипотечных кредитов на покупку жилья составил 25,1 млрд рублей. Кредиты на покупку жилья предоставлены более чем 18 тысячам жителей области. Основным драйвером роста послужило снижение ставок по ипотеке. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в 2017 году составила 10,5%. В рейтинге субъектов по количеству и объему выданных жилищных кредитов Оренбургская область по итогам 2017 года заняла шестое место из 14 регионов ПФО, а по средневзвешенной процентной ставке третье место в округе.

В области принята региональная программа развития арендного жилья, жилищный фонд коммерческого использования области включает 143 квартиры (около 9 тыс. кв. м). Стоимость аренды такого жилья на 35 – 45% ниже рыночной.

В 2017 году в области завешена реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С 2013 по 2017 годы расселено 197,62 тыс. кв. метров аварийного жилья, новые благоустроенные квартиры получили 12 852 человека. Начинается новый этап по расселению жилья, признанного аварийным после 2012 года.

В строительной отрасли Оренбургской области трудится более 43 тыс. человек – около 7% всех занятых в экономике региона. Она объединяет более 2 тысяч подрядных строительных, монтажных, ремонтно-строительных организаций и предприятий стройиндустрии, индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтно-строительными услугами.

Минерально-сырьевая база области богата сырьем для производства стройматериалов. В области распространены щебень, песок строительный, песчано-гравийная смесь, мел, известняк, глина кирпичная.

Основной продукцией производства строительных материалов являются цемент (ООО «ЮУГПК» и АО «НЦЗ»), щебень (филиал ОАО «Первая нерудная компания» Орский щебзавод, ОАО «Орское карьеруправление», ООО «Ново-киевский щебеночный завод»), железобетонные изделия (ООО «ОПС», ЗАО Завод ЖБИ «Степной», ООО «Новотроицкий завод сборного железобетона», ООО «Орен-ОРС»).