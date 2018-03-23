Наталья Безбородова: «Новые возможности поддержки предпринимателей доступны и в городах, и в сельских территориях Оренбуржья»

23 марта, состоялся традиционный бизнес-завтрак, организаторами которого в этом году выступили Правительство Оренбургской области и некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)». Тема этого завтрака – «Новые возможности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В мероприятии приняли участие министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова, представители муниципальных образований и банковских организаций и, конечно же, предприниматели.

– Мы собрались сегодня с целью обсудить в неформальной обстановке между всеми заинтересованными сторонами – предпринимателями, властью, банковским сообществом – все проблемы, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, информировать предпринимателей обо всех мерах поддержки, наладить контакты. Сегодня меры поддержки для бизнеса доступны не только в муниципальных центрах. В сферу предпринимательства вовлекаются жители всей области, которые тоже имеют возможность воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда области, – сказала Наталья Безбородова.

Директор Гарантийного фонда Альмира Куприянова рассказала, что с 2008 года фонд выдал 390 кредитов на 3 млрд 700 млн рублей. Сумма поручительств составила 1 млрд 300 млн рублей. В разрезе направлений деятельности услугами фонда больше всего пользуются сельхозпредприятия – 30 процентов, производственный сектор – 29 процентов, сфера строительства – 27 процентов.

По словам директора, Гарантийный фонд Оренбургской области утвердил новый регламент предоставления поручительств, который дает новые возможности субъектам малого и среднего предпринимательства. К примеру, льготный подход к залогу имущества, предоставляемому в обеспечение по банковскому кредиту. Предприниматель может получить банковское финансирование на пополнение оборотных средств, включая проведение расчетов по выплате заработной платы, по налоговым и иным обязательным платежам. При возникновении сложностей в бизнесе, включая трудности с погашением банковского кредита, возможна пролонгация договора поручительства фонда, обеспечивающего исполнение обязательств по договору финансирования. Ставка вознаграждения за предоставление поручительства фонда по сделкам сроком свыше трех лет, а также в рамках совместных продуктов фонда и Корпорации развития, в том числе при согарантии, – 0,75% годовых. Уплата вознаграждения за предоставление поручительства возможна в рассрочку сроком до шести месяцев.

В 2016 году изменились условия и по микрозаймам. Теперь можно получить до трех миллионов рублей сроком до 36 месяцев под 9 процентов годовых. Для тех, кто занимается производством, обновляет оборудование, займы предоставляются под 6,5 процента. Всего за 10 лет работы фонда было выдано 544 микрозайма на сумму 466 млн рублей.

Один из участников бизнес-завтрака Михаил Марутян рассказал, что с Гарантийным фондом работает уже много лет.

– Гарантийный фонд помогает найти средства на новое оборудование, внедрение передовых технологий – то есть, на развитие бизнеса, – говорит бизнесмен.

О своем опыте сотрудничества с Гарантийным фондом рассказали руководители предприятий среднего бизнеса — Александр Гончаров (ООО «Профметалл»), Андрей Резник (ООО «Тепличное хозяйство АТЭНА»), представители банковского сообщества.