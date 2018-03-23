Почему Крис Эванс уходит из «Мстителей»

Американский актёр Крис Эванс собирается уйти из «Мстителей» после выхода на экраны четвёртого по счёту фильма франшизы в 2019 году.

— С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут, — приводит слова исполнителя роли супергероя Капитана Америки газета The New York Times, утверждая, что фраза относится именно к этой роли 36-летнего актёра.

Первоначально контракт киностудии Marvel Studios предусматривал съемки Эванса в шести экранизациях популярных комиксов. Потом контракт был расширен еще на одну ленту ввиду приличных сборов и популярности персонажа.

Первый контракт Эванс и Marvel Studios предполагал участие актера в шести экранизациях комиксов. Далее договор расширили еще на одну картину.

Крис Эванс примерил костюм Капитана Америки в трех фильма, посвященных этому герою: «Первый мститель» (2011), «Первый мститель: Другая война» (2014) и «Первый мститель: Противостояние» (2016).

Крис Эванс — американский актёр кино и телевидения, получивший известность по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel, а также благодаря таким фильмам, как «Недетское кино» (2001), «Сотовый» (2004), «Фантастическая четвёрка» (2005), «Лузеры» (2010), «Пятое измерение» (2009).

3 мая в российский прокат выйдут «Мстители: Война бесконечности» — пожалуй, самый ожидаемый блокбастер года.

В центре сюжета «Мстителей: Война бесконечности» — зловещий Танос, который прибывает на Землю, чтобы собрать все шесть Камней Бесконечности. На данный момент местонахождение пяти из них известно: зеленый Камень Времени у Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербатч), красный Камень Реальности у Коллекционера (Бенисио Дель Торо), фиолетовый Камень Силы у интергалактической полиции Корпус Нова, голубой Камень Космоса, он же Тессеракт, у Локи (Том Хиддлстон), желтый Камень Разума — во лбу Вижена (Пол Беттани). Местонахождение последнего камня — оранжевого Камня Души — еще неизвестно.