Советом директоров ЦБ РФ на заседании 23 марта принято решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 %.

Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4 % в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4 % в 2019 г. Регулятор отмечает, что в данных условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в текущем году.

Напомним, Банк России планомерно снижал ставку весь 2017 год — на начало прошлого года она составляла 10 %. Последний раз ЦБ менял ставку в феврале 2018 года, понизив также на 0,25 п.п., до 7,50 % годовых. В прошлом году Банк России снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 п.п.