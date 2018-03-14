Юрий Берг: «Работа Правительства области, направленная на защиту прав трудящихся, невозможна без участия профсоюзов»

14 марта, губернатор Оренбургской области встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Профсоюзный лидер страны приехал в Оренбург, чтобы принять участие в заседании Совета Федерации профсоюзов, посвященное долгосрочным задачам, стоящим перед профессиональными союзами.

Одним из главных мероприятий визита Михаила Шмаков в Оренбург стала встреча с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.

— Трудящиеся составляют самый ценный актив нашего общества. На работающем населении держится вся экономика и социальная сфера. В работе Правительства области, направленной на защиту прав и интересов трудящихся, мы видим в профсоюзах наших главных союзников. Без участия профсоюзов эта работа невозможна, — подчеркнул Юрий Берг в общении с Михаилом Шмаковым.