Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области принято решение о продлении сроков сбора заявок на конкурс по отбору семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 14 по 23 марта 2018 года включительно (дополнительный прием заявок

Требования к заявителям на конкурс установлены постановлениями Правительства Оренбургской области: по отбору семейных животноводческих ферм от 03.10.2012 № 857-п и по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов от 18.12.2015 № 974-п.

Состав конкурсной комиссии утвержден постановлением Правительства Оренбургской области от 03.10.2012 № 856-п. Состав экспертного совета и список работников министерства, ответственных за прием заявок и документов на конкурс по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм утверждены приказом министерства от 15.01.2016 № 5.

Необходимые нормативные документы расположены в разделе «Начинающий фермер, СЖФ, СНТ и ДНТ» и «Нормативная база».

Почтовый (фактический) адрес организатора конкурса: 460046, г.Оренбург,

ул. 9 Января, 64, министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Режим работы: с 9:00-18:00 (с 13:00-13:48 перерыв), каб.613, 616.

Телефоны для консультаций: 78-64-38, 78-64-21, 78-60-52, 77-93-34. Предварительные даты заседаний конкурсной комиссии – 10, 11, 12, 13 апреля 2018 г.