В Москве с 10 по 13 марта прошла международная туристическая выставка «Интурмаркет-2018»

В рамках выставки глава Ростуризма Олег Сафонов провёл Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма.

В мероприятии приняли участие заместители руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков и Николай Королёв, советник главы Ростуризма Светлана Сергеева, а также руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма.

Олег Сафонов отметил рост внутреннего и въездного турпотока и увеличение вклада туристской отрасли в социально-экономическое развитие страны.

По предварительным оценкам, внутренний турпоток в 2017 году вырос на 3% и превысил 56,5 млн поездок, что на 34% больше показателя 2014 года и на 75% больше показателя 2013 года.

Глава Ростуризма рассказал о разрабатываемой в соответствии с поручениями Президента и Председателя Правительства Российской Федерации новой федеральной целевой программе на период 2019-2025 годов.

Геннадий Лискун также принял участие в заседании координационного совета по туризму ПФО, где обсуждалась разработка межрегиональных турмаршрутов в рамках проекта «Великий волжский путь», участником которого является и Оренбургская область.

– Оренбургская область – уникальный край степей, лесов и гор. Здесь Европа сходится с Азией. Нам есть, что показать туристам в самых разных сферах: от литературных до экомаршрутов, – отметил Геннадий Лискун.

Кроме того, Геннадий Лискун встретился с исполнительным директором АТОР и руководителем комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры РФ Майей Ломидзе, с которой обсудил перспективы разработки и внедрения брендового туристического маршрута для Оренбургской области.

В рамках выставки состоялась конференция «Детский туризм 2018». Сегодня эта тема как никогда актуальна. Губернатором Оренбургской области Юрием Бергом дано поручение разработать детские турмаршруты, по которым можно было бы преподавать предмет «Мое Оренбуржье» в школе.

Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области было предложено 128 внутриобластных экскурсионных маршрутов по различным направлениям и 48 туристических программ, рассчитанных на несколько дней. Некоторые из маршрутов сегодня заявлены на федеральном уровне – они на рассмотрении Минкульта России. Это, например, «Литературное кольцо Оренбуржья» – Оренбург, Шарлык, Бугурусланский район – связанные с именами Пушкина, Джалиля, Державина, Карамзина, Аксакова.

Самым массовым мероприятием стал Всероссийский семинар по классификации гостиниц. В рамках семинара президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал о новых требованиях, предъявляемым к гостиницам, а также о системе контроля за деятельностью аккредитованных организаций.

На семинаре также обсудили параметры взаимодействия органов власти при реализации всех процедур аккредитации и осуществлении контроля за этой деятельностью в субъектах.

Геннадий Лискун встретился с членом Общественного совета при Полномочном представителе Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, председателем совета Межрегиональной туристской ассоциации «Приволжье» Сергеем Кривцовым и руководителем проекта «Путешествуйте дома» Светланой Чичкиной. Обсуждались вопросы проведения в Оренбурге финала фестиваля–конкурса «Диво Евразии» в рамках Евразийского форума.