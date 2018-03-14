17 марта в 16:30 в фойе Областного театра кукол пройдет однодневная выставка шляп, которые собственноручно изготовил артист Андрей Гордеев.

Первую шляпку Андрей сделал к спектаклю «Тень», еще в 2008 году для актрисы Елены Смирновой, игравшей в эпизоде Продавщицу цветов. Далее были шляпы к постановкам «Генералы в юбках», «Сказки добрых чародеев», «Прогулки по Парижу», а также новогодних праздников.

– Мог бы и больше, но нет новых «шляпных» спектаклей, – говорит мастер. – Нравится работать с тканью, искусственными цветами и перьями.Часто от идеи шляпы рождается видение костюма.

Увидеть коллекцию шляп смогут только зрители вечернего спектакля. На мероприятие доступен электронный билет.

Андрей Гордеев 18 лет служит в Оренбургском областном театре кукол. Играет много и вдохновенно. Является лауреатом Губернаторской премии «Оренбургская лира», неоднократным обладателем Губернаторской премии «Лучшая актёрская работа года», лауреатом Всероссийского конкурса актёрской песни им.К.Шульженко. Его обожают коллеги и зрители.