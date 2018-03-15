Вспышка на Солнце дойдет до Земли! Вот что будет со всеми нами

Стремительно приближающаяся к Земле, колоссальная по мощности, солнечная буря, сулит немало неприятностей. Ее сила способна привести к выходу из строя спутниковых систем, к временным перерывам в подаче электроэнергии, а также к сбоям в работе компьютерной техники.

При всей агрессивности своего характера, солнечная буря может создать и фантастически красивое природное явление – солнечное сияние. Именно в дни ее активности на Земле существует возможность полюбоваться игрой красок на небосводе в северных широтах.

Причины возникновения и особенности мартовской солнечной бури

Место зарождения солнечной бури – это атмосфера небесного светила. Происходит данное явление в результате мощнейшего взрыва. После этого масса заряженных частиц направляется к Земле. Что, собственно, и должно произойти в ближайшее время.

Солнечная буря, которая пришлась на март, совпала с одним из годовых периодов, когда в земном магнитном поле образуются, так называемые, «трещины равноденствия». Подобное явление наблюдается ежегодно в дни равноденствия, которые приходятся на 20 марта и 23 сентября.

Трещины в магнитном поле снижают его защитные возможности, и делают Землю более уязвимой. Поток заряженных частиц беспрепятственно проникает в земную атмосферу, и становится причиной отмены авиаперелетов из-за нарушений в работе GPS — системы. Сильные вспышки влияют на подачу напряжения в электросетях.

Чего следует ожидать в марте

Наибольшее влияние на здоровье людей солнечная буря окажет 18 марта.

Если у человека наблюдается метеочувствительность, то в этот день возможны головные и сердечные боли, обострение хронических заболеваний, повышенная сонливость и скачки давления. При наличии подобной симптоматики следует принимать препараты, корректирующие реакцию организма на солнечную бурю. При головной боли это может быть аспирин или парацетамол, при болях в области сердца – сердечные капли. Если накануне, или в день солнечной бури, нарушается сон, появляется чувство беспокойства, то следует принять успокоительные средства.

Тем людям, которые страдают стенокардией, перенесли инсульт или инфаркт, необходимо быть особенно осторожными в дни солнечных выбросов. Им рекомендуется избегать стрессов и физических нагрузок, и принимать назначенные врачом лекарственные средства.

В дни солнечных бурь всем следует придерживаться четкого режима сна и отдыха, больше гулять на свежем воздухе, и полноценно питаться.

Что представляет собой «солнечный шторм», и чем он опасен?

Солнечный шторм или буря может иметь 4 компонента:

Солнечные вспышки

Образуются из фотонов в результате взрыва в солнечной атмосфере. Воздействие на Землю возникает, если сторона их образования повернута к ней.

Корональные выбросы массы

Представляют собой сочетание плазмы и магнитных полей. Воздействие происходит, если они направлены в сторону Земли.

Высокоскоростные потоки солнечного ветра

Место образования — корональные дыры на Солнце. В обязательном порядке воздействуют на Землю.

Солнечные энергетические частицы

Образуются при выбросе корональной массы, либо при солнечных вспышках. Воздействуют на земную атмосферу.

Интересный факт:

солнечные бури не оказывают отрицательного влияния на покорителей космоса из-за низкого уровня расположения космической орбиты корабля.

А как влияют магнитные бури на вас?