14 марта Глава Оренбургской области Юрий Берг встретился с предпринимателями, занятых в организации пассажирских перевозок в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте Правительства области.

Конфликт между мэрией и частными перевозчиками продолжается довольно длительное время. До конца 2017 года в Оренбурге должен был завершиться конкурс на право пассажирских перевозок, однако ФАС, после ряда претензий от частных перевозчиков и прокуратуры, внесла представление об отмене действующего конкурса в адрес Администрации Оренбурга. Еще одно событие прошлого года вызвало напряженность между перевозчиками и администрацией — назначение руководителем МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» Артемом Сафиуллиным, которого пригласил на должность Глава города Евгений Арапов.

Кроме того, в течение нескольких недель в Оренбурге произошли несколько крупных ДТП с участием муниципального общественного транспорта, что только обострило ситуацию. В результате одной из аварий, погиб пешеход.

– Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность пассажирских перевозок. Нужно обеспечить особенно пристальный контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями общественного транспорта на маршрутах не только ГИБДД и муниципалитету, но и самим руководителям предприятий, – сказал губернатор.

Координировать деятельность по развитию системы общественного транспорта будет межведомственная рабочая группа, которая создана по инициативе губернатора.

Сами перевозчики пока не прокомментировали итоги совещания.