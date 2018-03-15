Овсянка на завтрак. Что будет с вашим телом, если вы начнете есть её каждый день

Shared в очередной раз напоминает, что первый дневной прием пищи особенно важен. Он должен включать набор здоровых продуктов, которые обеспечат готовность организма к предстоящим нагрузкам.
Овсянка идеально соответствует этой задаче.
Конечно, речь идет о качественном экологичном продукте, не содержащем каких-либо примесей.
Овес – потрясающий природный источник энергии, так как в нем много углеводов. Подаренного кашей заряда бодрости хватит до самого обеда. Вкусный продукт насыщен витаминами, а также протеинами и клетчаткой, способствующими росту мышц, а не увеличению жировых прослоек.
Влияние овсянки на организм включает обширный список полезных свойств:
- уменьшает запасы плохого холестерина;
- помогает регулировать уровень сахара в крови;
- защищает от диабета второго типа;
- укрепляет иммунитет;
- защищает слизистую оболочку желудка;
- выводит из клеток соли тяжелых металлов, токсины;
- предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
- приводит в норму обмен веществ;
- снижает риск развития рака молочных желез..
Овсянку стоит полюбить тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, непереносимостью глютена (клейковины) или мечтает избавиться от лишних килограммов.
Разнообразить вкус каши можно с помощью фруктов, орехов, обезжиренного йогурта, сливок, корицы и других аппетитных добавок. Наслаждайтесь разными воплощениями питательного и полезного завтрака!