Овсянка на завтрак. Что будет с вашим телом, если вы начнете есть её каждый день

Овсянка на завтрак

Shared в очередной раз напоминает, что первый дневной прием пищи особенно важен. Он должен включать набор здоровых продуктов, которые обеспечат готовность организма к предстоящим нагрузкам.

 Овсянка идеально соответствует этой задаче.

Конечно, речь идет о качественном экологичном продукте, не содержащем каких-либо примесей.

Овес – потрясающий природный источник энергии, так как в нем много углеводов. Подаренного кашей заряда бодрости хватит до самого обеда. Вкусный продукт насыщен витаминами, а также протеинами и клетчаткой, способствующими росту мышц, а не увеличению жировых прослоек.

Влияние овсянки на организм включает обширный список полезных свойств:

  • уменьшает запасы плохого холестерина;
  • помогает регулировать уровень сахара в крови;
  • защищает от диабета второго типа;
  • укрепляет иммунитет;
  • защищает слизистую оболочку желудка;
  • выводит из клеток соли тяжелых металлов, токсины;
  • предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
  • приводит в норму обмен веществ;
  • снижает риск развития рака молочных желез..

Овсянку стоит полюбить тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, непереносимостью глютена (клейковины) или мечтает избавиться от лишних килограммов.

Разнообразить вкус каши можно с помощью фруктов, орехов, обезжиренного йогурта, сливок, корицы и других аппетитных добавок. Наслаждайтесь разными воплощениями питательного и полезного завтрака!

Похожие новостиНовости автора