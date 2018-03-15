Финансист года из «ОРЕНБУРГА»

В Оренбурге уже в одиннадцатый раз состоялся муниципальный конкурс «Человек года», который проводится с целью поощрения жителей областного центра, занимающих активную жизненную позицию и достигших весомых профессиональных успехов. В списке награжденных – педагоги, деятели культуры, предприниматели, специалисты в сфере ЖКХ, журналисты, рабочие, спортсмены – всего 38 оренбуржцев в 18 номинациях.

Лучшим финансистом по итогам 2017 года был признан заместитель председателя правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Александр Меркитанов.

В кредитно-финансовой сфере Александр Петрович трудится уже почти 25 лет и 20 из них – в банке «ОРЕНБУРГ». Здесь он прошёл путь от инженера-программиста до директора департамента информационных технологий. На его счету десятки успешно реализованных проектов по внедрению передовых разработок. В частности, при непосредственном активном участии А. П. Меркитанова банк «ОРЕНБУРГ» одним из первых в регионе предоставил клиентам такие продукты, как банковские карты и системы дистанционного обслуживания, а в минувшем 2017 году под его началом была проведена масштабная работа по обеспечению всех клиентов-бюджетников картами национальной платёжной системы «Мир».

Сегодня без преувеличения можно сказать, что на плечах Александра Петровича держится весь им же созданный высокотехнологичный информационный комплекс банка, позволяющий планомерно повышать качество и производительность труда.

Несмотря на напряжённый рабочий график, А. П. Меркитанов находит время для подготовки молодых специалистов. Уже более 15 лет он совмещает профессиональную деятельность с преподавательской – ведёт занятия для студентов Оренбургского государственного университета.

Коллектив АО «БАНК ОРЕНБУРГ» поздравляет Александра Петровича с заслуженной наградой и желает ему новых свершений и побед.