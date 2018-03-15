В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели 33-летнего рабочего.

Трагедия произошла в октябре 2017 года в Переволоцком районе, где осуществлялись работы по разравниванию котлована

Экскаваторщик знал, что при работе на строительной технике запрещаются подъемные работы при помощи ковша, а также работы ковшом при нахождении в его радиусе посторонних. Однако машинист пренебрег правилами техники безопасности.

В результате халатных действий машиниста, 33-летний рабочий находившийся в котловане получил удар ковшом экскаватора. От полученных травм мужчина погиб.

В ближайшее время суд вынесет приговор экскаваторщику.