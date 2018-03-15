До президентских выборов в России остаются считанные дни. Накануне выборов Глава Оренбургской области Юрий Берг обратился к соотечественникам:
«Уважаемые оренбуржцы! Дорогие земляки! 18 марта мы будем выбирать Президента нашей страны. К этим выборам приковано внимание всего мирового сообщества. Нам с вами предстоит проголосовать за судьбу России и путь ее развития. Поэтому прийти на выборы должен каждый. Выборы Президента – это важнейшее политическое событие, от которого будет зависеть наше будущее, будущее детей и внуков. Как граждане, как патриоты Отечества мы все должны прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за сильную и процветающую Россию!»
ВЫБОРЫ 2018
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.Голосование проводится с 8:00 до 20:00. На пост президента претендуют восемь кандидатов:
- Путин Владимир Владимирович
- Грудинин Павел Николаевич
- Жириновский Владимир Вольфович
- Собчак Ксения Анатольевна
- Явлинский Григорий Алексеевич
- Бабурин Сергей Николаевич
- Титов Борис Юрьевич
- Сурайкин Максим Александрович
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В МО «ОРЕНБУРГ».
Список
избирательных участков по
Дзержинскому району Северного округа города Оренбурга
Избирательный участок N 934
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 3», ул. Монтажников, 14/2,
т. 75-64-16
В состав участка входят:
пр-т Победы, 143, 144, 144-а, 146, 148
ул. Монтажников, 2, 4, 10
Избирательный участок N 935
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 3», ул. Монтажников, 14/2,
т. 75-47-61
В состав участка входят:
пр-т Победы, 150, 150/1, 152, 152/1
ул. Монтажников, 6, 12, 14, 14/1, 16
Избирательный участок N 936
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 3», ул. Монтажников, 14/2,
т. 75-64-16
В состав участка входят:
пр-т Победы, 154, 156, 156/1, 156/2, 156/3, 158
больница им. Пирогова
Избирательный участок N 937
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 18», ул. Промышленная, 3, т. 75-95-60
В состав участка входят:
пр-д Автоматики, 12/1
пр-т Победы, 160
ул. Промышленная, 5, 7, 8, 9, 11, 12/1
Избирательный участок N 938
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 18», ул. Промышленная, 3, т. 75-96-04
В состав участка входят:
пр-т Победы, 162, 162/3
ул. Промышленная, 10, 12, 14
пр-т Победы, 149/1, 149/2
ул. Транспортная, 1/1
ул. Фронтовиков, 6, 6/1
Избирательный участок N 939
Центр участка и местонахождение УИК — детский клуб «Эврика», пр-т Победы, 166/1,
т. 65-05-10
В состав участка входят:
пр. Победы, 164, 164/1, 166, 166/1, 166/2, 168, 172, 178, 180, 176, 178/1
пр-т Победы, 170, 155/1, 155/2, 155/5, 155/6, 174/1, 174/2
Избирательный участок N 940
Центр участка и местонахождение УИК — ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» филиал в г. Оренбурге «Оренбургмежрайгаз» КЭС СО, ул. Терешковой, 269/1 (по согласованию),
т. 53-74-21
В состав участка входят:
пер. Онежский
улицы: Бакинская, Грозненская, Канавная, Нефтяников, Овражная, Онежская, Путейская, Ростовская
ул. Сахалинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13
ул. Терешковой, 134, 134/1, 134/2, 134в, 138/3, 146, 265 — 281
ул. Хабаровская, 47 — 113
ул. Шоссейная, 2, 4, 6
Избирательный участок N 941
Центр участка и местонахождение УИК — МУК «ДК «Орбита», ул. Заводская, 34, т. 53-94-39
В состав участка входят:
пер. Таймырский
улицы: Ворошилова, Заводская
ул. Восстания, 77
ул. Гастелло, 90 — 106, 95 — 171
СНТ «Энергетик»
Избирательный участок N 942
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Основная общеобразовательная школа N 14», ул. Гастелло, 19, т. 53-94-64
В состав участка входят:
переулки: Красносельский, Пятницкого, Солдатский
улицы: Баумана, Бердинская, Блюхера, Державина, Жигулевская, Калужская, Крупской, Талалихина, Салавата Юлаева, Хлопуши
ул. Восстания, 1 — 75, 2 — 100
ул. Гастелло, 1 — 93, 2 – 88
Избирательный участок N 943
Центр участка и местонахождение УИК — МБДОУ «Детский сад N 14», ул. Театральная, 7а, т. 36-74-22
В состав участка входят:
ул. Конституции СССР, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Театральная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 21
Избирательный участок N 944
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 9», ул. Сергея Лазо, 9, т. 43-04-95
В состав участка входят:
ул. Березка, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
ул. Конституции СССР, 1/1, 1/2, 1/3, 3/2, 4, 6, 8
ул. Театральная, 1
Избирательный участок N 945
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 9», ул. Сергея Лазо, 9, т. 43-04-95
В состав участка входят:
ул. Космическая, 1, 3, 5/1
ул. Сергея Лазо, 11, 13, 13/1, 14, 15, 17
Избирательный участок N 946
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 9», ул. Сергея Лазо, 9, т. 43-04-90
В состав участка входят:
ул. Конституции СССР, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/2
Избирательный участок N 947
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Начальная школа N 75», ул. Сергея Лазо, 7,
т. 43-07-75
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1
ул. Конституции СССР, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2
ул. Сергея Лазо, 3, 5
Избирательный участок N 948
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 54», ул. Сергея Лазо, 8/2, т. 43-05-54
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 3, 5, 7, 7/1, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 13
ул. Сергея Лазо, 4, 6
ул. Березка, 10, 10/1, 12, 14
Избирательный участок N 949
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 54», ул. Сергея Лазо, 8/2, т. 43-05-54
В состав участка входят:
ул. Березка, 2, 4, 6/1, 8, 8/1
ул. Космическая, 7, 7/1
ул. Сергея Лазо, 8/1, 10, 12
Избирательный участок N 950
Центр участка и местонахождение УИК — МУК «ДК «Молодежный», пр-т Дзержинского, 10, т. 36-42-51
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 6
ул. Братская, 1, 1а, 3, 5, 7
ул. Волгоградская, 2, 2/1
Избирательный участок N 951
Центр участка и местонахождение УИК — МУК «Детская школа искусств N 6», ул. Конституции СССР, 23, т. 36-89-76
В состав участка входят:
ул. Волгоградская, 14, 14/2
ул. Конституции СССР, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 28, 30, 30/1
Избирательный участок N 952
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 31», ул. Братская, 8/1, т. 36-52-00
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 к. 1, 14/1 к. 2, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 18
ул. Конституции СССР, 17
Избирательный участок N 953
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 31», ул. Братская, 8/1, т. 36-11-92
В состав участка входят:
ул. Братская, 2, 4, 6, 8/3 к. 1, 8/3 к. 2
ул. Волгоградская, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1
Избирательный участок N 954
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 10», пр-т Дзержинского, 26/4, т. 43-33-08
В состав участка входят:
ул. Волгоградская, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 26/2, 28
ул. Конституции СССР, 28/2, 28/4
ул. Театральная, 31, 31/1, 33
Избирательный участок N 955
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 10», пр-т Дзержинского, 26/4, т. 43-33-08
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3
ул. Волгоградская, 26/3, 26/4
ул. Конституции СССР, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 к. 1, 24/1 к. 2, 24/2, 24/3, 24/4, 26
Избирательный участок N 956
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 67», ул. Всесоюзная, 10/1, т. 36-56-33
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34
ул. Всесоюзная, 4, 6
Избирательный участок N 957
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 67», ул. Всесоюзная, 10/1, т. 36-50-24
В состав участка входят:
ул. Волгоградская, 32, 32/1
ул. Всесоюзная, 8, 10, 12, 12/1, 14, 14/1, 16
Избирательный участок N 958
Центр участка и местонахождение УИК — ГОУ СПО «Педагогический колледж им. Калугина», ул. Волгоградская, 1 (по согласованию), т. 36-32-89
В состав участка входят:
ул. Волгоградская, 1/1, 1/2, 5, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2
ул. Всесоюзная, 7, 7/1, 9
ул. Салмышская, 2, 4
10-й км железной дороги
Избирательный участок N 959
Центр участка и местонахождение УИК — МДОАУ «Детский сад N 181», ул. Салмышская, 4/1, т. 63-59-48.
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 36/2, 38
ул. Волгоградская, 36/3
ул. Всесоюзная, 3, 5
ул. Салмышская, 6, 6/1
Избирательный участок N 960
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 8», ул. Салмышская, 3/2, т. 63-42-82
В состав участка входят:
ул. Волгоградская, 38
ул. Салмышская, 1, 1/1, 3, 3/1, 3/3, 5/1
Избирательный участок N 961
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 8», ул. Салмышская, 3/2,
т. 63-70-03
В состав участка входят:
ул. Волгоградская, 38/1, 40, 40/1, 40/2, 42, 42/3, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 46
Избирательный участок N 962
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 8», ул. Салмышская, 3/2,
т. 63-70-03
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 40
ул. Волгоградская, 48
ул. Салмышская, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2
ул. Тихая, 6
Избирательный участок N 963
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 21», микрорайон «поселок Кушкуль», ул. Просвещения, 4, т. 64-70-50
В состав участка входят:
улицы: Батурина, Земская, Ивовая, Казанская, Лазурная, Нефтяников (микрорайон «поселок Кушкуль»), Просвещения, Радужная, Степной ХПП, Тепличная, Техническая, Цветочная, Черкасовой, Усадебная шоссе Шарлыкское
Избирательный участок N 964
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 21», микрорайон «поселок Кушкуль», ул. Просвещения, 4, т. 64-70-50
В состав участка входят:
пер. Абрикосовый
улицы: Гражданская, Дамбовая, Кишиневская, 2-я Кишиневская, Мирнинская, Привольная, ПМК «Мирнинская», Рубежинская, ул. 2-ая Привольная
ДНТ «Лидиния»
СНТ «Авиатор», «Мирное»
Избирательный участок N 965
Центр участка и местонахождение УИК — ГОУ СПО «Оренбургский Государственный колледж», ул. Салмышская, 11 (по согласованию), т. 64-25-88
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 35, 37, 39
ул. Салмышская, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 10/1, 11/1, 12, 14
ул. Юных Ленинцев, 19, 21
Избирательный участок N 966
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 19», ул. Юных Ленинцев, 10, т. 63-82-53
В состав участка входят:
ул. Брестская, 2/1, 6, 8, 8/1, 10, 10/1
ул. Юных Ленинцев, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 18
Избирательный участок N 967
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 19», ул. Юных Ленинцев, 10, т. 63-82-04
В состав участка входят:
пр-т Дзержинского, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 31/1, 33, 33/1, 33а, 35/1
ул. Брестская, 2, 4
Избирательный участок N 968
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 57», ул. Юных Ленинцев, 9, т. 62-94-30
В состав участка входят:
ул. Салмышская, 16, 22
ул. Юных Ленинцев, 1, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 11, 13, 13/1, 15
Избирательный участок N 969
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 57», ул. Юных Ленинцев, 9, т. 62-20-82
В состав участка входят:
ул. Дружбы, 8, 10, 12, 12/1, 14, 18, 20, 22
ул. Салмышская, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20
Избирательный участок N 970
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 57», ул. Юных Ленинцев, 9, т. 62-20-82
В состав участка входят:
ул. Брестская, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 20, 22
ул. Дружбы, 2, 2/1, 4, 6, 6/1
Избирательный участок N 971
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 4», ул. Дружбы, 7/2, т. 64-21-40
В состав участка входят:
ул. Брестская, 26
ул. Дружбы, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 11/2
ул. Родимцева, 1, 3, 5
Избирательный участок N 972
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 4», ул. Дружбы, 7/2, т. 64-21-40
В состав участка входят:
ул. Дружбы, 9, 9/1, 11/1, 11/3, 13
ул. Родимцева, 7, 7/1, 7/2, 9
ул. Салмышская, 24
Избирательный участок N 973
Центр участка и местонахождение УИК — МДОБУ «Детский сад N 199», микрорайон 70 лет ВЛКСМ, 29, т. 62-10-55
В состав участка входят:
микрорайон 70 лет ВЛКСМ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31
пр-т Победы, 159
Избирательный участок N 974
Центр участка и местонахождение УИК — МУДОД «Станция юных техников Дзержинского района», ул. Брестская, 3, т. 36-69-82
В состав участка входят:
микрорайон 70 лет ВЛКСМ, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ул. Брестская, 24, 24/1
Избирательный участок N 975
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 23», ул. Просторная, 4, т. 43-05-23
В состав участка входят:
ул. Просторная, 6/1, 6/2, 8, 8/1
ул. Родимцева, 13, 15
Избирательный участок N 976
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 23», ул. Просторная, 4, т. 43-05-23
В состав участка входят:
ул. Просторная, 6
ул. Родимцева, 11
ул. Салмышская, 17/1, 19, 19/1, 21, 25
Больничный комплекс «МНТК»
Центр детской хирургии МГКБ N 5
Избирательный участок N 977
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 69», ул. Просторная, 14/1, т. 43-09-69
В состав участка входят:
ул. Просторная, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1
ул. Родимцева, 20, 20/1, 22, 22/1
Избирательный участок N 978
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 69», ул. Просторная, 14/1, т. 43-09-69
В состав участка входят:
ул. Джангильдина, 18, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 22/1
ул. Просторная, 16, 16/1
Избирательный участок N 979
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 69», ул. Просторная, 14/1, т. 43-09-69
В состав участка входят:
ул. Просторная, 19, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 25/1
ул. Загородное шоссе, 14
Избирательный участок N 980
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 6», ул. Просторная, 14/2, т. 43-41-76
В состав участка входят:
ул. Родимцева, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 18/1, 18/2
Избирательный участок N 981
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 6», ул. Просторная, 14/2,
т. 43-10-06
В состав участка входят:
ул. Родимцева, 8, 8/1
ул. Салмышская, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1
ул. Джангильдина, 10, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1
Избирательный участок N 982
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 71», ул. Джангильдина, 6, 62-51-30
В состав участка входят:
ул. Брестская, 28, 28/1
ул. Родимцева, 2, 2/2, 2/3, 4, 6
ул. Салмышская, 26, 28, 28/2
Избирательный участок N 983
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 71», ул. Джангильдина, 6, т. 62-51-29
В состав участка входят:
ул. Брестская, 30, 32
ул. Джангильдина, 2, 2/1, 4, 8
ул. Салмышская, 30, 32, 32/1, 32/2
Избирательный участок N 984
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 71», ул. Джангильдина, 6, 62-51-29
В состав участка входят:
пр-д Северный, 7, 9
ул. Автомобилистов, 2/1, 2/2
ул. Брестская, 9
ул. Джангильдина, 1/1, 3
ул. Липовая, 20, 21/1, 21/3, 21/5
ул. Салмышская, 34/2, 34/4, 34/6, 36, 38
Избирательный участок N 985
Центр участка и местонахождение УИК — МУК «Детская музыкальная школа N 4», ул. Брестская, 5/1, т. 62-67-22
В состав участка входят:
пр-д Северный, 1, 3, 5
пр-т Победы, 155/3, 155/4, 155/7, 157/1, 157/2
ул. Брестская, 5, 5/1, 5/2, 7
Избирательный участок N 986
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,
т. 43-74-90
В состав участка входят:
ул. Джангильдина, 9, 9/1, 11, 13
ул. Салмышская, 33
Избирательный участок N 987
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,
т. 43-74-90
В состав участка входят:
ул. Липовая, 15/1, 17
ул. Салмышская, 35, 39, 39/1
Избирательный участок N 988
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,
т. 43-74-90
В состав участка входят:
пер. Лучистый
ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Джангильдина, 15
ул. Загородное шоссе, 16-38
ул. Индивидуальная
ул. Липовая, 1, 2, 3, 3/1, 4, 4/1, 7, 8/2
Избирательный участок N 989
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,
т. 43-74-90
В состав участка входят:
ул. Липовая, 5/2, 9, 11
Избирательный участок N 990
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Основная общеобразовательная школа», село Краснохолм, ул. России, 82, т. 39-03-65
В состав участка входят:
поселок Красный Партизан:
улицы: Центральная, Набережная, Южная, Западная
ул. Новая, 1 — 13
село Краснохолм:
переулки: Заречный, Коммунистический, Крупской, Майский, Толстого,
площадь Чапаева,
улицы: Димитрова, Коммунистическая, Комсомольская, Крупской, Куйбышева, Некрасова, Полевая, Пугачева, Пушкина, Степная, Цвиллинга, Чапаева, Яценко
ул. Революционная, 139 — 259, 194 — 280
ул. России, 9 — 113, 20 – 118
Избирательный участок N 991
Центр участка и местонахождение УИК — МДОУ N 1, село Краснохолм, ул. Липова, 1,
т. 39-10-55
В состав участка входят:
село Краснохолм:
переулки: М. Горького, Кировский, Леваневского, Рабочий
улицы: Волобоева, Воровского, М. Горького, Дронова, Забайкальская, Илекское шоссе, Карагачевый проезд, Карла Маркса, Кирова, Красноармейская, Краснознаменная, Матросова, Петренко, Равнинная, Родная, Тургенева, Федоринова, Шоссейная, Щеглова
ул. Калинина, 1 — 25, 4 — 24
ул. Ленина, 19 — 69, 20 — 70
ул. Липова, 1 — 7, 2 — 8
ул. Октябрьская, 32 — 86, 41 — 113
ул. России, 1 — 7, 2 — 18
ул. Советская, 1 — 37, 2 – 50
Избирательный участок N 992
Центр участка и местонахождение УИК — МУК «ДК «Заря», село Краснохолм, ул. Советская, 68, т. 39-10-52
В состав участка входят:
село Краснохолм:
переулки: Воровского, Гребенникова, Дзержинского, Иванова, Липова, Полякова, Пролетарский, Строителей, Тупой
площадь Советская,
улицы: Бакинская, Водопьянова, Гребенникова, Дзержинского, Долевая, Дорожная, Красногвардейская, Краснофлотская, Лермонтова, Мира, Нагорная, Панова, Чкалова, Энгельса
ул. Калинина, 27 — 45, 26 — 52
ул. Ленина, 1 — 17, 2 — 18
ул. Липова, 10 — 40, 9 — 37
ул. Октябрьская, 1 — 41, 2 — 32
ул. Революционная, 2 — 192, 1 — 137
ул. Советская, 39 — 71, 52 — 80
ЮУООС усадьба
поселок Троицкий:
улицы: Новая, Троицкая
Избирательный участок N 993
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 95», поселок Каргала, ул. Ленинская, 2в, т. 39-92-85
В состав участка входят:
поселки Каргала и Холодные ключи
Список
избирательных участков
по Промышленному району Северного округа города Оренбурга
Избирательный участок N 996
Центр участка и местонахождение УИК — ДК «Экспресс», пр-т Парковый, 15 (по согласованию), т. 74-27-17
В состав участка входят:
пер. Госпитальный
пер. Кустарный, 55 — 95
пл. Привокзальная, 2, 3, 3а, 63, 64
пр-д Коммунаров, 1 — 9, 6, 14
пр-т Парковый, 13, 14 — 24, 38, 46 — 52
ул. Виноградная, 1 — 39, 42 — 72
ул. Орлова, 1, 2, 3, 4, 5, 5а
ул. Садовников, 42 — 52, 17, 17а, 17б, 35, 39
ул. Элеваторная, 1, 9
Избирательный участок N 997
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 39», пр-т Парковый, 40, т. 43-10-39
В состав участка входят:
пер. Саратовский, 2 — 38, 1 — 39
пер. Средний, 1 — 45, 4 — 48
ул. Григорьевская, 1 — 21, 6 — 20
ул. Маяковского, 1 — 51, 2 — 54
ул. Орлова, 3а, 7 — 47а, 24 — 46
ул. Парижской Коммуны, 7 — 29, 12 — 38
ул. Попова, 4 — 40, 13 — 41
ул. Рыбаковская, 2 — 24/4, 26
ул. Степная, 1 — 43/1, 2 — 40
ул. Ташкентская, 3 — 55/б, 2 — 40/3
ул. Цвиллинга, 7 — 69 (общ. Автоколледжа)
Избирательный участок N 998
Центр участка и местонахождение УИК — 2-й корпус ГОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа N 13», ул. Советская, 111 (по согласованию), т. 57-20-61
В состав участка входят:
пер. Селивановский, 29 — 45, 24 — 42, 44, 44а, 46, 46а, 54, 54/3, 47а — 79
пер. Тупой, 55 — 61
ул. Кичигина, 3 — 13, 2 — 18
ул. Орлова, 48 — 64, 49 — 59
ул. Попова, 45, 49 — 57, 42 — 66
ул. Советская, 105 — 129, 114 — 132
ул. Степная, 45 — 67, 42 — 78
ул. Сухарева, 1 — 13, 2 — 14а
ул. Ташкентская, 57 — 91, 42 — 58
ул. Цвиллинга, 68 – 116
Избирательный участок N 999
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 41», ул. Пролетарская, 99, т. 56-01-18
В состав участка входят:
пер. Селивановский, 9 — 21, 10 — 22
пер. Тупой, 5 — 29, 6 — 38, 31 — 51, 40 — 48, 50 — 62
ул. Григорьевская, 23 — 63, 22 — 60
ул. Орлова, 66 — 90, 61 — 73
ул. Парижской Коммуны, 31 — 61/2, 40 — 76
ул. Попова, 59 — 79/2, 68 — 86
ул. Пролетарская, 91 — 153
ул. Рыбаковская, 28 — 60
ул. Советская, 85 — 103, 92 — 112
ул. Степная, 69 — 77, 80 — 92
ул. Сухарева, 17 — 37, 16 — 36
ул. Ташкентская, 93 — 113, 60 — 70
ул. Цвиллинга, 54 – 66
Избирательный участок N 1000
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 53», ул. Астраханская, 1а, т. 56-03-17
В состав участка входят:
пер Тупой, 63 — 65, 64 — 74
ул. 1 Мая, 1 — 53, 2 — 58
ул. Астраханская, 1 — 73а, 2 — 98
ул. Гребенская, 1 — 65, 2 — 60 (кроме домов 2а, 2б, 2в, 4а, 4б)
ул. Дубицкого, 1 — 35,12 — 50
ул. Кичигина, 23 — 39
ул. Коммуны, 1 — 59, 2 — 62
ул. Мичурина, 1 — 51 (кроме 1а), 2 — 64 (кроме 2б)
ул. Невельская, 8 — 14
ул. Немовская, 27 — 55, 28 — 58
ул. Октябрьская, 1 — 27, 4 — 38
ул. Оренбургская, 1 — 29, 2 — 30
ул. Орская, 1 — 13, 2 — 28
ул. Пролетарская, 155 — 245а
ул. Советская, 134 — 142
ул. Фрунзе, 1 — 55, 2 — 62 (кроме 2а, 4а)
Избирательный участок N 1001
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 53», ул. Астраханская, 1а, т. 56-03-17
В состав участка входят:
пер. Мельничный
ул. Абдрашитова, 1 — 59, 2 — 52
ул. Гребенская, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б
ул. Макаровой — Мутновой, 1 — 69, 2 — 56
ул. Мичурина, 1а, 2б
ул. Невельская, 1 — 15, 2 — 6
ул. Немовская, 11 — 25, 2 — 26
ул. Новгородская, 1 — 51, 2 — 68
ул. Полтавская, 3 — 39, 6 — 76
ул. Томилинская, 1 — 55, 2 — 68а
ул. Фрунзе, 2а, 4а
ул. Халтурина, 1 — 55, 2 — 56
ул. Цвиллинга, 71, 71a, 73
ул. Шевченко, 1 – 57
Избирательный участок N 1002
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 40», ул. Культурная, д. 21, т. 56-74-96
В состав участка входят:
проезд 2-й Кривцова
пр-т Братьев Коростелевых, 1 — 9, 13, 15, 17, 17a, 19, 19a, 43, 45, 47, 2 — 24
ул. Деповская, 49 — 67
ул. Ногина, 87
дома 375 км
Избирательный участок N 1003
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 40», ул. Культурная, д. 21, т. 56-74-96
В состав участка входят:
переулки: Кривцова, Молодежный, Сырейный
проезд 1-й Кривцова, 1 — 13, 8, 10
пр-т Братьев Коростелевых, 23 — 29
ул. Вокзальная, 1 — 33, 20, 22, 22а
ул. Деповская, 70 — 96
ул. Красной Делегатки, 1 — 5, 2 — 8
ул. Кривцова, 1 — 17, 2 — 36
ул. Культурная
ул. Литейная, 55 — 67, 54 — 62a
ул. Ногина, 65 — 81, 60 — 90
ул. Ткачева, 79
ул. Чернышевского, 3 – 67
Избирательный участок N 1004
Центр участка и местонахождение УИК — филиал МУДОД «Станция детского технического творчества» города Оренбурга, ул. Ногина, 46, т. 56-74-42
В состав участка входят:
ул. Бабушкина, 25 — 71а, 22 — 60а
ул. Войкова, 29 — 79, 30 — 82
ул. Вокзальная, 10 — 16
ул. Желябова, 17 — 25, 20 — 60
ул. Котова, 25 — 67, 16 — 32
ул. Красина, 1 — 39
ул. Литейная, 1 — 53, 2 — 52
ул. МОПРа, 1 — 31, 2 — 32
ул. Ногина, 8 — 58
ул. Рылеева, 1 — 37а, 2 — 52
ул. Фурманова, 23 — 65, 22, 24, 34 — 66а
ул. Чапаева, 29 — 77а, 24 — 70а
Избирательный участок N 1005
Центр участка и местонахождение УИК — актовый зал эксплуатационного локомотивного депо «Оренбург», ул. Мебельная, 1а (по согласованию), т. 74-22-12
В состав участка входят:
пер. 2-й проезд, 1, 3, 5, 7, 11, 11а, 11б, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 32
пер. Апрельский, 1 — 9, 2 — 10
пер. Арсенальный
пер. Боевой
пер. Морозовский, 1 — 19, 2 — 20
пер. Путейный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
пр-д Мясокомбината, 1 — 5, 2
ул. 9-й околоток, 3, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 52
улицы: 10-й квартал, 11-й квартал, 13-й квартал
ул. Бабушкина, 1 — 23, 2 — 20
ул. Войкова, 3 — 27, 2 — 28
ул. Вокзальная, 2 — 8
ул. Волочаевская, 1 — 31, 2 — 50
ул. Деповская, 1 — 47, 4 — 68
ул. Желябова, 1 — 13, 8 — 18
ул. Котова, 1 — 23, 2 — 10а
ул. Ногина, 1а, 9 — 63
ул. Фурманова, 1 — 21, 2 — 20
ул. Чапаева, 1 — 27, 2 — 22
улицы: Занузданова, Мартынова, Мебельная, Тамарова
Избирательный участок N 1006
Центр участка и местонахождение УИК — актовый зал ОАО «Оренбургский станкостроительный завод», ул. Ногина, 6 (по согласованию), т. 56-93-46
В состав участка входят:
ул. Котова, 34, 34а, 40, 42, 44, 44/1
улицы: 14-й квартал, 15-й квартал, 16-й квартал, 17-й квартал, 18-й квартал, 19-й квартал
Избирательный участок N 1007
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 48», ул. Красина, 43а, т. 56-44-46
В состав участка входят:
пер. Внутриквартальный, 1 — 17, 2 — 18а
ул. Бабушкина, 73 — 77, 62 — 72
ул. Вокзальная, 24 — 32а
ул. Герцена, 1 — 27, 47 — 59, 2 — 24
ул. Дзержинского, 1 — 47, 2 — 56
ул. Желябова, 27 — 57, 62 — 82, 83
ул. Котова, 69 — 93
ул. Красной Делегатки, 7 — 21, 10 — 40
ул. Красина, 41 — 65, 2 — 68, 85 — 107, 86 — 106
ул. Ломоносова, 1 — 27, 2 — 14
ул. Кривцова, 19 — 29
ул. Пестеля, 1 — 5, 2 — 20
ул. Ткачева, 1 — 55
ул. Фурманова, 67 — 91, 68 — 90
ул. Чапаева, 79 — 99, 72 — 90
ул. Чернышевского, 2 – 58
Избирательный участок N 1008
Центр участка и местонахождение УИК — актовый зал Оренбургского локомотиворемонтного завода, ул. Ткачева, 8 (по согласованию), т. 30-66-54
В состав участка входят:
ул. 20-й квартал
ул. Котова, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103
ул. Ткачева, 2 — 14, 81, 85, 87
Избирательный участок N 1009
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 55», ул. Ткачева, 18, т. 56-39-60
В состав участка входят:
пер. Дорожный, 1 — 11, 2, 8, 20, 22
пер. Третьяка, 2 — 12
пр-т Братьев Коростелевых, 53 — 67
ул. Вокзальная, 34 — 44, 49 — 63а
ул. Дзержинского, 58 — 74а, 49 — 61
ул. Герцена, 26 — 32
ул. Старозаводская, 16
ул. Красной Делегатки, 23 — 31
ул. Ткачева, 18 — 34, 57 — 75, 89 – 95
Избирательный участок N 1010
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 61», ул. Химическая, 7, т. 56-78-49
В состав участка входят:
пер. Добычной
пер. Украинский, 1а — 19, 2 — 30
ул. 21-й квартал
ул. Инструментальная, 1 — 5
ул. Курочкина, 1а, 3
ул. Магистральная, 2 — 16
ул. Столпянского, 1 — 105, 14 — 96
ул. Украинская, 1 — 73а, 2 — 82
улицы: Белинского, Гоголя, Грибоедова, Декабристов, Олега Кошевого, Песчаная, Шинная
Избирательный участок N 1011
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 61», ул. Химическая, 7, т. 56-78-49
В состав участка входят:
ул. 70-й проезд
ул. Бебеля, 2 — 26
ул. Бурчак-Абрамовича, 11 — 79
ул. Вагонная, 1 — 47, 2 — 72
ул. Западная, 1 — 5а, 2 — 66
ул. Курочкина, 1 — 43 (кроме 1а, 3), 2 — 52
ул. Маячная, 1 — 59, 2 — 62
ул. Розенберга, 1а — 29, 2 — 26
ул. Сапожникова, 2 — 20, 1 — 13
ул. Химическая, 1 — 21
ул. Щорса, 1 — 37, 2 — 26
ул. Энгельса, 1 — 77, 2 — 80
улицы: Кислородная, Паровозная, Электрическая
Избирательный участок N 1012
Центр участка и местонахождение УИК — ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга» (2-й корпус), ул. Химическая, 10 (по согласованию), т. 47-94-45
В состав участка входят:
ул. Кольцевая, 11 — 35
ул. Химическая, 6, 6/1, 8, 8/1, 10 (общ. 18)
санаторий «Маяк»
Избирательный участок N 1013
Центр участка и местонахождение УИК — административное здание ПО «Центральные электрические сети» филиал ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», ул. Манежная, 9
(по согласованию), т. 78-80-27
В состав участка входят:
улицы: 1-я Береговая, 2-я Береговая, 3-я Береговая, 4-я Береговая, 5-я Береговая, 6-я Береговая, Лодыгина Манежная, Обрывная, Яблочкова
пер. Буровой
ул. Добролюбова, 1 — 11, 2 — 8
ул. Домбаровская, 1 — 25, 29, 2 — 42
1-й Маячный спуск
2-й Маячный спуск
ул. Кольцевая, 1 — 9, 6 — 28
ул. Турбинная, 9 — 31, 32 — 72
санаторий «Солнечный»
Избирательный участок N 1014
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 4», ул. Химическая, 15, т. 56-81-76
В состав участка входят:
переулки: Гора Маяк, Жуковского, Попова, Тургенева
ул. Бурчак-Абрамовича, 81 — 119
ул. Добролюбова, 10 — 34, 13 — 33
ул. Достоевского, 1 — 13, 2 — 22
ул. Карьерная, 1 — 33
ул. Магнитогорская, 2 — 26
ул. Набережная Сакмары, 1 — 55, 2 — 92
ул. Розы Люксембург, 1 — 45, 2 — 54
ул. Сапожникова, 33а — 43, 36 б — 40
ул. Турбинная, 2 — 30
ул. Тургенева, 3 — 23, 2 — 20а
улицы: Жуковского, Регенераторная, Сакмарская
Избирательный участок N 1015
Центр участка и местонахождение УИК — здание администрации Северного округа по Промышленному району, пр-т Братьев Коростелевых, 141, т. 30-44-40
В состав участка входят:
пер. Авдеевский
пер. Кривой
пр-т Братьев Коростелевых, 151 — 159, 167/2
ул. Бебеля, 120 — 160
ул. Дачная, 26, 28
ул. Караваева Роща
ул. Лесная, 20 — 36, 29 — 47а
ул. Нагорная, 1 — 45, 2 — 20
ул. Розы Люксембург, 111 — 173, 144 — 188
ул. Садовая, 33
ул. Гравийная, 2 — 42
ул. Лесная, 1 — 27
ул. Лесхозовская, 1 — 47, 2 — 32
ул. Озерная, 2 — 30
ул. Путевая, 2 — 8а
микрорайон 18 разъезд
дома железнодорожного моста
дома карьера N 3
Избирательный участок N 1016
Центр участка и местонахождение УИК-ГОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат N 1», пр-т Братьев Коростелевых, 54 (по согласованию), т. 56-49-64
В состав участка входят:
пер. Сибирский
пр-т Братьев Коростелевых, 169 — 181, 56 — 74а
ул. Каховская, 42 — 48
ул. Кирпичная, 1 — 135
ул. Соболева Гора
дома 374 км
Избирательный участок N 1017
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 62», ул. Львовская, 13, т. 56-45-55
В состав участка входят:
пер. Грабовского, 2 — 8
пер. Станочный, 1 — 23, 4 — 20
пр-т Братьев Коростелевых, 69 — 75, 28 — 54, 42а (кроме 28/1)
ст. Заводская, 17
ул. Зиновьева, 69 — 107
ул. Коммунистическая, 65 — 101, 62 — 106
ул. Маловская, 100 – 130
Избирательный участок N 1018
Центр участка и местонахождение УИК-ГОУ СПО «Оренбургский техникум железнодорожного транспорта», пр-т Братьев Коростелевых, 28/1 (по согласованию), т. 30-12-23
В состав участка входят:
пер. Обходной, 1 — 17, 2 — 16
пр-т Братьев Коростелевых, 28/1
ул. Львовская, 103 — 113, 114 — 122
ул. Тамбовская, 6, 8, 10, 12
Избирательный участок N 1019
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 56», ул. Бебеля, 118, т. 56-46-82
В состав участка входят:
переулки: Короткий, Кооперативный, Центральный
ул. Бебеля, 28 — 112
ул. Бурчак-Абрамовича, 10 — 118
ул. Воровского, 9 — 47, 22 — 52
ул. Дачная, 1 — 47, 2 — 24
ул. Кокинская, 17 — 51, 20 — 50
ул. Магнитогорская, 1 — 67, 28 — 74
ул. Маячная, 61 — 77, 64 — 82
ул. Набережная Сакмары, 57 — 123, 94 — 192
ул. Розенберга, 31 — 71, 28 — 46
ул. Розы Люксембург, 51 — 109, 56 — 142
ул. Энгельса, 79 — 109, 82 — 128
улицы: 4 апреля, Блока, Интернациональная, Калинина, Кольцова, Кооперативная, Крылова, Лебединского, Майкова, Никитина, Чайковского
Избирательный участок N 1020
Центр участка и местонахождение УИК — МУДОД «ЦДТ Промышленного района», ул. Магнитогорская, 80, т. 56-90-55
В состав участка входят:
пер. Амбулаторный, 2 — 6
пер. Грабовского, 1 — 21, 10 — 48
переулки: Коленчатый, Классный, Фролова
пр-т Братьев Коростелевых, 77 — 137
ул. Бебеля, 69 — 101
ул. Зиновьева, 47 — 67, 42 — 112, 114
ул. Коммунистическая, 41 — 63, 38 — 60
ул. Красногвардейская, 37 — 101, 36 — 102а
ул. Лесная, 1 — 27, 2 — 18а
ул. Магнитогорская, 71 — 87
ул. Маловская, 80 — 98
ул. Рабочая, 18 — 76, 39 — 101
ул. Садовая, 1 — 31, 2 — 50
улицы: Андреева, Великанова, Клубная, Пашкова
Избирательный участок N 1021
Центр участка и местонахождение УИК — ГКСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 5», ул. Бебеля, д. 43 (по согласованию), т. 56-90-05
В состав участка входят:
пер. Амбулаторный, 1 — 5
пер. Ученический
ул. Бебеля, 1 — 67
ул. Бурчак-Абрамовича, 1 — 9, 2 — 8
ул. Воровского, 1 — 7, 2 — 20
ул. Зиновьева, 1 — 45, 2 — 40
ул. Кокинская, 1 — 15, 2 — 18
ул. Коммунистическая, 1 — 39, 2 — 36
ул. Красногвардейская, 1 — 35, 2 — 34
ул. Маловская, 1 — 45, 2 — 78
ул. Рабочая, 1 — 37, 2 — 16а
ул. Чуносова, 1 — 19, 2 — 6а
Избирательный участок N 1022
Центр участка и местонахождение УИК — ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», пер. Связной, 12, т. 56-49-43 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Связной
ул. Локомотивная, 1 — 33, 2 — 16
ул. Юркина, 1 — 19, 9а
улицы: Байкальская, Ижевская, Тепловозная
Избирательный участок N 1023
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 15», ул. Братьев Башиловых, 18, т. 52-86-43
В состав участка входят:
пер. Балтийский
проезды: 1-й ряд, 2-й ряд, 3-й ряд, 4-й ряд
ул. Братьев Башиловых, 1 — 31
ул. Новая, 1, 1/1, 2/1
Избирательный участок N 1024
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 15», ул. Братьев Башиловых, 18, т. 52-86-43
В состав участка входят:
ул. Братьев Башиловых, 2а — 18
ул. Народная, 20, 22
ул. Новая, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15
ул. Пролетарская, 273, 273/1, 273/2
Избирательный участок N 1025
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 16», ул. Минская, 1, т. 43-27-16
В состав участка входят:
ул. Минская, 2, 41 — 69
ул. Народная, 2, 4, 6, 7, 8
ул. Полтавская, 82, 82а, 84, 84а, 84б
ул. Пролетарская, 251, 253, 253а, 255, 255а, 257, 259
ул. Юркина, 40 – 76
Избирательный участок N 1026
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 16», ул. Минская, 1, т. 43-27-16
В состав участка входят:
ул. Народная, 9, 11, 13, 15, 17, 8/1 (ГУЗ ОКБ на станции Оренбург)
ул. Пролетарская, 259а, 259/2, 261, 263, 263/1, 263/2, 263/3, 265, 267
ул. Шевченко, 10, 12, 14, 16, 18а
Избирательный участок N 1027
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», ул. Народная, 16/1, т. 52-03-52
В состав участка входят:
ул. Кавказская, 5, 5а, 5б
ул. Народная, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 19, 21, 23, 25
ул. Полтавская, 53 — 131, 86, 88
Избирательный участок N 1028
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», ул. Народная, 16/1, т. 52-03-53
В состав участка входят:
ул. Народная, 12/2, 12/3
ул. Пролетарская, 267/1, 267/2, 269, 269/1, 271, 271/1
Избирательный участок N 1029
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 58», ул. Станционная, 2а, т. 53-04-10
В состав участка входят:
ул. Ангарская, 1 — 23, 2 — 22
ул. Каргалинская, 1 — 21, 2 — 28
ул. Лабужского, 2 — 10/2, 1, 11
ул. Охотская, 15, 16
ул. Проезжая, 1 — 21, 2 — 34
ул. Сахалинская, 15 — 39, 2 — 14
ул. Станционная, 1 — 25, 2 – 18
Избирательный участок N 1030
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 58», ул. Станционная, 2а, т. 53-04-10
В состав участка входят:
пер. Дальний, 1 — 27, 2 — 30
ул. Курильская, 1 — 37, 2 — 8
ул. Лабужского, 12 — 22
ул. Ноябрьская, 1 — 23, 2 — 30
ул. Саракташская, 1 — 37, 2 — 36
ул. Хабаровская, 1 — 45, 2 — 124
ул. Чебеньковская, 1 — 105, 2 – 98
Избирательный участок N 1031
Центр участка и местонахождение УИК — МБДОУ «Детский сад N 49», ул. Калининградская, 17, т. 53-87-27
В состав участка входят:
пер. Сельский, 32 — 40
пер. Чкаловский
ул. Белозерная, 1 — 55, 2 — 56а
ул. Вишневая, 2 — 26, 1-а, 3
ул. Краснодарская, 32 — 48, 7
ул. Каховская, 3 — 11, 2 — 40
улицы: Водяная, Калининградская, Ленская, Подурова, Ленинской искры, Трудовая, Уфимская
СНТ: «Садовод», «Энергостроитель», «Железнодорожник», «Сакмара», «Нефтехимик», «Луч», «Нефтяник», «Химик», «Угольщик р. Сакмары», «Сигнал»
Избирательный участок N 1032
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 68», ул. Ноябрьская, 45, т. 43-62-85
В состав участка входят:
ул. Новая, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/6
ул. Терешковой, 255, 257
ул. Ноябрьская, 47/2
Избирательный участок N 1033
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 68», ул. Ноябрьская, 45, т. 43-62-86
В состав участка входят:
пер. Дальний, 37, 39, 41, 41/1, 43, 43/1, 45
ул. Новая, 14,
ул. Ноябрьская, 47, 47/1, 58, 62
ул. Терешковой, 263, 263/1, 263/4
Избирательный участок N 1034
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 3», ул. Ноябрьская, 41,
т. 52-73-01
В состав участка входят:
пер. Дальний, 29, 29/1, 31, 33, 35
ул. Ноябрьская, 42, 44, 44/1, 46, 48, 52, 54, 56
ул. Пролетарская, 314
Избирательный участок N 1035
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 3», ул. Ноябрьская, 41,
т. 52-73-01
В состав участка входят:
ул. Новая, 6, 8, 8/1
ул. Ноябрьская, 39, 43/4, 43/2, 43/5
ул. Пролетарская, 310, 310а, 312, 312/1
Избирательный участок N 1036
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 3», ул. Ноябрьская, 41,
т. 52-33-39
В состав участка входят:
ул. Новая, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5
ул. Пролетарская, 308
Избирательный участок N 1037
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 78», ул. Новая, 21/3, т. 52-40-31
В состав участка входят:
ул. Новая, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29
ул. Терешковой, 251, 251/1
Избирательный участок N 1038
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 78», ул. Новая, 21/3, т. 52-40-32
В состав участка входят:
ул. Терешковой, 243/1, 245, 245/1, 245/2, 247, 247/1, 249, 249/1
Избирательный участок N 1039
Центр участка и местонахождение УИК МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 78», ул. Новая, 21/3, т. 52-40-32
пр-д Нижний, 5, 5/4, 8/1
пр-д Нижний, 3/1, 6
пер. Нижний, 3/2
ул. Терешковой, 241, 241/1, 241/2, 241/3
ул. Пролетарская, 288/1, 288/2, 288/3, 288а
Избирательный участок N 1040
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 70», поселок Самородово, ул. Школьная, 34, т. 39-35-27
В состав участка входит:
поселок Самородово
Избирательный участок N 1041
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 80», село Пруды, ул. Школьная, 7а, т. 56-96-95
В состав участка входит:
село Пруды
Список
избирательных участков
по Ленинскому району Южного округа города Оренбурга
Избирательный участок N 1043
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 60», микрорайон «поселок им. Куйбышева», ул. Школьная, 1, т. 43-09-60
В состав участка входят:
микрорайон «поселок Ростоши»:
улицы: 1-й Виноградный проезд, 2-й Виноградный проезд, 3-й Виноградный проезд,
4-й Виноградный проезд, 5-й Виноградный проезд, 6-й Виноградный проезд, 7-й Виноградный проезд, 8-й Виноградный проезд, Кольцевая Виноградная
микрорайон «поселок имени Куйбышева»:
переулки: Лесной, Полевой, Сельский
улицы: Безымянная, Ветеранов труда, Вольная, Дачная, Комарова, Мало-Озерная, Надежды, Овощеводческая, Овражная, Озерная, Осенняя, Полевая, Попкова, Природная, Ромашковая, Ромашковая 1-й проезд, Ромашковая 2-й проезд, Ромашковая 3-й проезд, Садовая, Северная, Совхозная, Тенистая, Тепличная, Фруктовая, Центральная, Школьная, Южная, Юрова
микрорайон «Солнечный»:
улицы: Ивановская, Казачья, Кооперативная, Крутая, Лесная, Парковая, Пойменная, Пригородная, Спортивная, Строителей, Школьная
Опорный пункт виноградарства
СНТ «Соловушка»
Избирательный участок N 1044
Центр участка и местонахождения УИК — МБДОУ «Детский сад N 67», ул. Журевского, 15,
т. 34-95-15
В состав участка входят:
микрорайон «Ростошинские пруды»
микрорайон поселок Ростоши:
переулки: Степной, Флагманский
улицы: Проезд 1-й, Проезд 2-й, Проезд 3-й, Проезд 4-й, Белградская, Братиславская, Венский бульвар, Женевская, Журевского, Землянского, Люблянская, Микрорайон, Микрорайонная, Миланская, Новая, Плесецкая, Пражская, Римская, Ростоши, Ростошинская, Софийская, Торговая, Финская,
СНТ «Виноградное», «Вираж», «Водник» (Ростоши), «Гейя», «Жемчуг», «Комета», «Магистраль», «Малахит», «Оригинал», «Простор», «Родник», «Ростоши», «Русь», «Салют», «Солидарность», «Степное», «Трасса», «Фонтан», «Удача»
в/ч N 40263
в/ч N 54782
Избирательный участок N 1045 им. М.И. Полшкова
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Гимназия N 4», ул. Вечерняя, 6, т. 34-97-27
В состав участка входят:
переулки: Звездный, Каштановый, Кедровый, Лосиный, Лужский, Малиновый, Мичманский, Надежды, Осиновый, Рассветный, Родниковый, Таежный, Холмский, Чайный, Школьный, Ягодный
ул. Березовая Ростошь, 1 — 11
ул. Вечерняя, 1 — 83, 2 — 54
ул. Газпромовская, 1 — 63, 2 — 66
ул. им. В.В. Николаева, 9 — 49, 2 — 44
ул. Казачья, 3 — 59, 6 — 54
ул. Отрадная, 1 — 51, 2 — 58
ул. Раздольная, 2 — 58, 9
ул. Российская, 1 — 47, 2а — 2/10
ул. Садовое кольцо, 11 — 99, 14 — 94
ул. Самарская, 1 — 55, 2 — 44
ул. Цветной Бульвар, 1 — 29, 2 — 26
улицы: Веселая, Мирная, Нежинское шоссе, Связистов, Таловая, Творческая, Успенская, Городская, Муниципальная, Полнолуния, Прохладная
СНТ «Горизонт — 1», «Горизонт», «Импульс»
Избирательный участок N 1046
Центр участка и местонахождение УИК — спорткомплекс «Юбилейный», ул. Березовая Ростошь, 2а, т. 73-17-80
В состав участка входят:
переулки: Буруктальский, Газовый, Детский, Мансардный, Мансардный 1-й проезд, Мансардный 2-й проезд, Мансардный 3-й проезд, Оздоровительный, Садовый, Снежный, Торговый, Торговый 1-й проезд, Торговый 2-й проезд, Торговый 3-й проезд
ул. Березовая Ростошь, 2 — 20
ул. Вечерняя, 85 — 109, 56 — 70
ул. Газпромовская, 65 — 99, 74 — 202
ул. им. В. В. Николаева, 53 — 89, 48а — 62
ул. Казачья, 61 — 89, 56 — 70
ул. Отрадная, 53 — 131, 60 — 122
ул. Раздольная, 60 — 86
ул. Российская, 49 — 115, 4 — 36
ул. Садовое кольцо, 101 — 195, 94а — 140
ул. Самарская, 57 — 181, 46 — 132
ул. Цветной Бульвар, 32
ул. Самарская 1 проезд
улицы: Васильковая, Ветеранов, Воскресенская, Вязовая, Гребенникова, Дальнореченская, Долинная, Журавлиная, Зорянки, Иванова, Изобильная, Калиновая, Карпочева, Ковыльная, Колодезная, Колокольчиковая, Костюкова, Красной Гвоздики, Лазурная, Нижняя, Овсянникова, Ольховая, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Стремянная, Терновая, Тополиная, Хусаинова, Целинная, Черемуховая, Ясеневая
Избирательный участок N 1047
Центр участка и местонахождение УИК — Дом культуры поселок Бердянка, поселок Бердянка, ул. Школьная, 14, т. 39-27-46
В состав участка входит поселок Бердянка
Избирательный участок N 1048
Центр участка и местонахождения УИК — МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад N 18», ул. Салмышская, 46/1, т. 99-28-42
В состав участка входят:
ул. Салмышская, 44, 44/2, 46, 46/2, 48, 48/2
ул. Диагностики, 3, 3/1, 3/2, 5
проезд Северный, 8, 10, 14
Избирательный участок N 1111
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 86», ул. Салмышская, 43/6
В состав участка входят:
ул. Салмышская, 43, 43/1, 43/2, 43а, 43/4, 43/5, 45, 45/1, 45/3, 47, 47/1
проезд Северный, 16, 16/1, 16/2, 18
ул. Поляничко, 1, 2, 2а, 4/1, 8, 10, 10/1, 12, 12/1
Избирательный участок N 1049
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 85», ул. Салмышская, 48/4, т. 43-62-92
В состав участка входят:
ул. Салмышская, 52, 52/2, 54, 56, 56а, 58, 58/1, 62
ул. Есимова, 3, 3/1, 3/2
ул. Диагностики, 17, 17/1, 19
Избирательный участок N 1050
Центр участка и местонахождения УИК — МДОБУ «Детский сад комбинированного вида N 20», ул. Салмышская, 76/2, т. 40-42-52
В состав участка входят:
ул. Гаранькина, 17, 19, 21, 21/1, 23
ул. Транспортная, 16, 16/3, 16/4, 18, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5
ул. Монтажников, 34
Избирательный участок N 1051
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 85», ул. Салмышская, 48/4
В состав участка входят:
ул. Салмышская, 58/2, 66, 68, 68/1, 68/2
ул. Транспортная, 7, 7а, 12/1, 16а, 16/1, 16/2, 16 б
ул. Есимова, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2
ул. Диагностики, 9, 9/1, 21
Избирательный участок N 1052
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 87», ул. Карпова 1/2
В состав участка входят:
бульвар Юности
проезд Большой, Бульварный, Малый, Сквозной
улицы: Инверторная, Контактная, Курортная, Обводная, Релейная, Саморядова, Серебряной росы
ул. Салмышская, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4
ул. Карпова, 1, 1/1, 3, 3/1
ул. Высотная, 2, 2/1, 4, 6, 8, 10/1
Избирательный участок N 1109
Центр участка и местонахождения УИК — МДОБУ «Детский сад комбинированного вида N 20», ул. Салмышская, 76/2, т. 40-42-43
В состав участка входят:
ул. Гаранькина, 25, 27
ул. Салмышская, 70, 70/1, 70/2, 72, 72/1, 72/2, 74, 76
Избирательный участок N 1053
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 3», пр-т. Гагарина, 45, т. 71-27-66
В состав участка входят:
пр-т Гагарина, 35,39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 47/3, 49, 49/1, 49/2, 51, 51/1, 51/2
Избирательный участок N 1054
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 3», пр-т Гагарина, 45, т. 71-27-66
В состав участка входят:
пр-т Гагарина, 29/2, 33/2, 33/3, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 43, 43/1, 47, 47/1, 47/2
Избирательный участок N 1055
Центр участка и местонахождения УИК — ФГБНУ «Оренбургский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», пр-т Гагарина, 27/1, т. 71-06-34
В состав участка входят:
пр-т Гагарина, 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 33, 33/1, 43/2, 43/3
Избирательный участок N 1056
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 76», проспект Гагарина, 25, т. 43-10-76
В состав участка входят:
проспект Гагарина, 25, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5
ул. Геннадия Донковцева, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1
Избирательный участок N 1057
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 76», проспект Гагарина, 25, т. 43-09-76
В состав участка входят:
проспект Гагарина, 21/7, 21/8, 23, 23а, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5
ул. Геннадия Донковцева, 5, 5/1
Избирательный участок N 1058
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 51», пр-т Гагарина, 44/4, т. 43-04-51
В состав участка входят:
пр-т Гагарина, 40а, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 42/1, 44/2
ул. 13 линия, 2, 2/1, 4
ул. Мира, 2/1, 2/2
Избирательный участок N 1059
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 51», пр-т Гагарина, 44/4, т. 43-10-51
В состав участка входят:
пр-т Гагарина, 42, 42а, 44, 44/3, 48, 50, 52, 52/1
пр-д Промысловый, 1, 3, 4, 6, 6/1, 8
в/ч N 29452
в/ч N 39994
Избирательный участок N 1060
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 7», пр-д Промысловый, 11,
т. 43-07-22
В состав участка входят:
пр-т Гагарина, 54/1, 56, 58, 58/1, 60, 60/1, 62
пр-д Газовиков, 10, 14
пр-д Промысловый, 5 – 9
Избирательный участок N 1061
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 7», пр-д Промысловый, 11,
т. 43-07-23
В состав участка входят:
пр-д Газовиков, 20 — 26, 32 — 36
пр-д Промысловый, 17 – 21
Избирательный участок N 1062
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 8», ул. 10-я линия, 22, т. 32-60-46
В состав участка входят:
ул. 2-я, 6-я, 8-я, 10-я линии
ул. 5-я линия, 1 — 3, 2, 4
ул. 9-я линия, 3, 6
ул. 13-я линия, 1 — 35, 6, 6/1, 6/2, 14,16
ул. 15-я линия, 1 — 35, 2 — 36
ул. 17-я линия, 1 — 35, 2 — 36
ул. 19-я линия, 1 — 35, 2 — 36
ул. 21-я линия, 1 — 35, 2 — 36
ул. 23-я линия, 5 — 35, 24 — 36
ул. 25-я, 27-я, 29-я линии
ул. Мира, 2а, 3б, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16
Избирательный участок N 1063
Центр участка и местонахождение УИК — Клуб Оренбургского дорожного управления, ул. Мира, 22, т. 70-25-38 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Осенний
ул. 5-я линия, 5 — 39, 6 — 42
ул. 7-я, 11-я Линии
ул. 9-я линия, 5 — 43, 8 — 44
ул. 13-я линия, 49 — 75, 18 — 44
ул. 15-я линия, 37 — 75, 50 — 76а
ул. 16-я линия, 14, 14/2
ул. 17-я линия, 37 — 75, 38 — 76
ул. 19-я линия, 37 — 75, 38 — 76
ул. 21-я линия, 37 — 75, 38 — 76
ул. 23-я линия, 37 — 75, 38 — 76
ул. 31 — 43-я линии
ул. Карагандинская, 63
ул. Лесозащитная, 14
ул. Мира, 3/1, 3/2, 22
Избирательный участок N 1064
Центр участка и местонахождение УИК — ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области», ул. 75-я линия, 2, т. 70-20-34 (по согласованию)
В состав участка входят:
ул. 16-я линия, 2/2, 4, 12, 16, 18, 22, 24
ул. 18 — 32-я линии
ул. 45 — 85-я линии
ул. Лесозащитная, 4, 6, 10, 12
ул. Мира, 9 — 57, 28 – 66
Избирательный участок N 1065
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 64», проезд Майский, 8, т. 43-15-29
В состав участка входят:
пер. Сорочинский
проезды: 2-й восточный, 2-й луговой, 2-й сенной
ул. Алтайская, 12, 12а, 12б, 14, 65 — 95
ул. Бугурусланская, 39 — 71, 40 — 72
ул. Бузулукская, 55 — 95, 56 — 94
ул. Восточная, 44 — 78
ул. Киевская, 39 — 71, 48 — 72
ул. Курганская, 3 — 13, 19- 29, 33- 45, 51-75
ул. Луговая, 41 — 77, 42 — 78а
ул. Медногорская, 2 — 52
ул. Приволжская, 41 — 77, 56 — 96
ул. Северная, 3 — 63, 2 — 76
ул. Сенная, 43 — 77, 42 — 78
в/ч N 63180
Избирательный участок N 1066
Центр участка и местонахождение УИК — ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области», пр. Гагарина, 13, т. 33-23-16 (по согласованию)
В состав участка входят:
проезды: 1-й восточный, 1-й сенной, 1-й луговой, 5-й проезд
ул. Алтайская, 7 — 63, 2, 4 — 10
ул. Бугурусланская, 1 — 35, 2 — 32
ул. Бузулукская, 7 — 53, 8 — 54
ул. Восточная, 2 — 40, 42/1 — 42/6
пр-т Гагарина, 14 — 40
ул. Киевская, 3 — 31, 4 — 36
ул. Луговая, 1 — 39, 2 — 40
ул. Медногорская, 3 — 53
ул. Приволжская, 1 — 39, 8 — 52
ул. Сенная, 1 — 39, 2 — 40
улицы Епифанова, Омская
Избирательный участок N 1067
Центр участка и местонахождения УИК — ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум г. Оренбурга», пр-т Гагарина, 15, т. 33-20-97
В состав участка входят:
пр-т Гагарина, 13а, 15, 17, 19
ул. Алтайская, 2/1, 2/2
ул. Мало-Восточная, 1, 2 — 22
ул. Раздольная, 1, 10
улицы: Арапова, Городищенская, Краснохолмская, Мало-Луговая, Мало-Сенная, Сосновая, Средняя
проезд Форштадский
Избирательный участок N 1068
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 52», пр-д Знаменский, 4, т. 33-11-25
В состав участка входят:
ул. 60 лет Октября, 23, 23а, 23/1, 25, 25а, 30
ул. Карагандинская, 39 — 53
ул. Курганская, 4, 3а, 5а, 7а, 9а, 13а, 15а, 17а, 19а, 21а, 23а, 25а, 27а, 29а, 35а
пр-д Светлый, 3, 5, 7, 43а, 4 – 32
Избирательный участок N 1069
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 52», пр-д Знаменский, 4, т. 33-60-18
В состав участка входят:
пр-д Светлый, 9, 11, 13, 15, 17
ул. 60 лет Октября, 26, 28, 28а, 28б
ул. Восточная, 17 — 29/1
Избирательный участок N 1070
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 64», пр-д Майский, 8, т. 43-15-29
В состав участка входят:
ул. 60 лет Октября, 2, 2д, 4, 6, 8
ул. Восточная, 1, 1а, 3
пр-т Гагарина, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б
пр-д Майский, 9 — 15
ул. Ленинградская, 92
Избирательный участок N 1071
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 64», пр-д Майский, 8, т. 43-15-29
В состав участка входят:
ул. 60 лет Октября, 12 — 24
ул. Восточная, 5 — 13
пр-д Знаменский, 1/1, 7, 9, 11
пр-д Майский, 2 – 12
Избирательный участок N 1072
Центр участка и местонахождения УИК — ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», пр-т Гагарина, 1, т. 33-35-56
В состав участка входят:
пер. Пестрый
пр-д Майский, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а
пр-т Гагарина, 1д, 2, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 7, 9
ул. 60 лет Октября, 1, 1б, 1в, 2г, 3, 3/1, 5, 7
ул. Ленинградская, 92
ул. Чкалова, 59, 59/1
Избирательный участок N 1073
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 72
с углубленным изучением математики», ул. Туркестанская, 55/5, т. 43-30-96
В состав участка входят:
ул. Водосточная, 3 — 23, 4 — 18
ул. Депутатская, 101 — 133, 94 — 134а
ул. Красногорская, 167 — 207, 104 — 130
ул. Краснопартизанская, 109 — 151, 94 — 142
ул. Ленинградская, 82
ул. Мало-Ленинская, 167, 167/2
ул. Нежинская, 30
ул. Расковой, 4 — 8
ул. Туркестанская, 53 — 57, 138 — 176а
ул. Ульянова, 64 — 76а
ул. Харьковская, 91 — 145, 36 — 42
ул. Чкалова, 70
Избирательный участок N 1074
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 72
с углубленным изучением математики», ул. Туркестанская, 55/5, т. 43-11-72
В состав участка входят:
ул. Чкалова, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62
Избирательный участок N 1075
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 72
с углубленным изучением математики», ул. Туркестанская, 55/5, т. 43-09-72
В состав участка входят:
ул. КИМа, 25
ул. Мало-Ленинская, 105 — 109
ул. Туркестанская, 45, 47, 49
ул. Уральская, 44
ул. Чкалова, 32, 32/1, 34, 36, 38
Избирательный участок N 1076
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Лицей N 9», ул. Пикетная, 63, т. 31-88-36
В состав участка входят:
ул. Чкалова, 51/1, 53, 55, 57, 57/1, 57/2
Избирательный участок N 1077
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Лицей N 9», ул. Пикетная, 63, т. 31-62-83
В состав участка входят:
ул. Донецкая, 127 — 137, 140 — 154
ул. Карла Маркса, 131 — 145, 132 — 148
ул. КИМа, 1 — 17, 6, 6/1, 8, 16
ул. Колхозная, 31 — 53, 26 — 58
ул. Красная, 68 — 80
ул. Парковская, 2а, 4
ул. Пикетная, 31 — 43, 28 — 40
ул. Потехина, 17 — 35, 14 — 30
ул. Уральская, 2 — 22
СНТ: «Водник», «Водовод», «Дружба», «Осинки»
СНТ «Бургаз», «Мичуринец-2», «Связист», «Труд», «Урал-2»
СНТ «Дубки»
Избирательный участок N 1078
Центр участка и местонахождения УИК — ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики», ул. Чкалова, 11, т. 31-68-08
В состав участка входят:
ул. Чкалова, 25, 33, 35, 37, 39, 39/1
Избирательный участок N 1079
Центр участка и местонахождения УИК — МБДОУ «Детский сад N 73», ул. Чкалова, 43/1,
т. 31-61-00
В состав участка входят:
ул. Чкалова, 27, 41, 43, 45, 47
СНТ «Строитель»
СНТ «Учитель»
Избирательный участок N 1080
Центр участка и местонахождение УИК — ДКиС «Газовик», ул. Чкалова, 1, т. 73-22-39
В состав участка входят:
ул. Чкалова, 13, 15, 15/2, 17, 21, 23, 29, 31
Избирательный участок N 1081
Центр участка и местонахождение УИК — ДКиС «Газовик», ул. Чкалова, 1, т. 73-22-39
(по согласованию)
В состав участка входят:
переулки: Бассейный, Гринбергский, Крутой
ул. Донецкая, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/2
ул. Красная, 1 — 19, 2 — 16
ул. Пугачевская, 13а — 33а, 24 — 62
ул. 2-я Пугачевская
ул. Чкалова, 3 — 9, 15а
Избирательный участок N 1082
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Гимназия N 5», ул. Чкалова, 24/1, т. 31-84-00
В состав участка входят:
ул. Туркестанская, 25/1, 27, 29, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/3, 41
ул. Чкалова, 18/1, 22/1
Избирательный участок N 1083
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Гимназия N 5», ул. Чкалова, 24/1, т. 31-84-00
В состав участка входят:
ул. Чкалова, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30
Избирательный участок N 1084
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 34», ул. Туркестанская, 11а, т. 43-05-34
В состав участка входят:
ул. Тимирязева, 4, 14, 16
ул. Туркестанская, 3, 7, 9, 11, 13, 15а — 23
ул. Чкалова, 16/1
Избирательный участок N 1085
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 34», ул. Туркестанская, 11а, т. 43-07-34
В состав участка входят:
ул. Маршала Жукова, 24, 24/1
ул. Тимирязева, 2
ул. Туркестанская, 13а
ул. Чкалова, 2, 4, 6, 8, 14, 16
Избирательный участок N 1086
Центр участка и местонахождение УИК — ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», ул. Челюскинцев, 18, т. 77-59-39 (по согласованию)
В состав участка входят:
переулки: Обрывной, Электрозаводской
пер. Мастерской, 13
пер. Почтовый, 11 — 15, 12 — 22
ул. 8 Марта, 2, 8, 10, 12
ул. Кавалерийская, 1 — 9, 2 — 6
ул. Коваленко, 2
ул. Красная площадь
ул. Ленинская, 56, 56а, 59, 59/1, 60, 61, 65
ул. Маршала Жукова, 3
ул. Правды, 31 — 39
ул. Пугачевская, 1 — 11д, 2 — 22
ул. Челюскинцев, 16 – 22
Избирательный участок N 1087
Центр участка и местонахождение УИК — ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ спортивный комплекс «Гиппократ» пер. Дмитриевский, 7, т. 50-06-07 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Дмитриевский, 1 — 7, 2 — 20
пер. Южный, 1 — 15, 2 — 18
переулки: Алексеевский, Архивный
ул. 8 Марта, 1, 1а, 1в, 5, 7
ул. М. Горького, 47 — 53, 54 — 64
ул. Набережная, 18 — 24/1
ул. Советская, 2 — 10в
ул. Челюскинцев, 1 — 13, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4, 21 – 23
Избирательный участок N 1088
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Основная общеобразовательная школа N 3», ул. Советская, 7, т. 77-63-25
В состав участка входят:
пер. Дмитриевский, 23 — 29, 22 — 42
пер. Мастерской, 1 — 9, 2 — 10
пер. Почтовый, 1 — 9, 4
пер. Южный, 17 — 47, 22 — 28
переулки: Каширина, Левашова
ул. 8 Марта, 9 — 13
ул. 9 Января, 4 — 24
ул. Максима Горького, 33 — 39, 38 — 52
ул. Правды, 1 — 27
ул. Пролетарская, 2 — 8
ул. Советская, 1 — 15, 14
ул. Челюскинцев, 2 – 12
Избирательный участок N 1089
Центр участка и местонахождения УИК — ФГУ «Дом офицеров Оренбургского гарнизона» Минобороны РФ, ул. Советская, 48, т. 77-61-18
В состав участка входят:
пер. Сакмарский, 11 — 17, 18 — 22
пер. Шевченко, 13 — 19, 16 — 22
ул. 8 Марта, 14 — 30
ул. Богдана Хмельницкого, 1 — 5
ул. Володарского, 37 — 45
ул. Кирова, 50 — 54а
ул. Коваленко, 15 — 23
ул. Краснознаменная, 41 — 49, 50, 52 — 58/2
ул. Ленинская, 55, 57а, 57б
ул. Правды, 24 — 32
ул. Пушкинская, 59 — 63, 40 – 48
Избирательный участок N 1090
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Физико-математический лицей», ул. Советская, 24, т. 77-27-11
В состав участка входят:
пер. Коммунальный
пер. Матросский, 1 — 13а, 2 — 8
пер. Сакмарский, 1 — 9, 4 — 10
пер. Шевченко, 1 — 9, 2а — 12
ул. 8 Марта, 25 — 43
ул. 9 Января, 28 — 46
ул. Кирова, 23 — 35, 28 — 46
ул. Комсомольская, 3 — 27, 2 — 30
ул. Краснознаменная, 29 — 35
ул. Ленинская, 33 — 53, 36 — 50
ул. Орджоникидзе, 3 — 27, 4 — 20
ул. Правды, 4 — 22
ул. Пролетарская, 13 — 31, 16 — 40
ул. Пушкинская, 41 — 43, 32 — 36
ул. Советская, 25 — 29, 24 – 34
Избирательный участок N 1091
Центр участка и местонахождение УИК — ГБУДОД «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», ул. Советская, 41, т. 77-27-72 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Матросский, 22
ул. 9 Января, 50 — 54
ул. Володарского, 13 — 27
ул. Комсомольская, 29 — 57, 34 — 48
ул. Краснознаменная, 22 — 32
ул. Орджоникидзе, 37- 41
ул. Пролетарская, 37б — 47, 42 — 76
ул. Профсоюзная, 10
ул. Советская, 31, 50 — 58
ул. Цвиллинга, 10
Избирательный участок N 1092
Центр участка и местонахождения УИК — МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», пер. Хлебный, 2, т. 77-03-06″
В состав участка входят:
пер. Соляной, 2 — 20, 17
переулки: Бухарский, Свободина, Хлебный
ул. 9 Января, 43 — 61
ул. Володарского, 4 — 8
ул. Гая, 1, 2а — 16, 15, 15/1, 15/2
ул. Кобозева, 41 — 63, 50 — 58
ул. Краснознаменная, 3 — 13, 4 — 16
ул. Маврицкого, 74 — 76
ул. Постникова, 3 — 9а
ул. Чичерина, 26 – 42
Избирательный участок N 1093
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 2», ул. Кирова, 6, т. 77-58-15
В состав участка входят:
пер. Ивановский, 2 — 34
пер. Соляной, 5 — 7
переулки: Гугучкинский, Мало-Торговый, Рыбный, Телеграфный
ул. 9 Января, 25 — 39
ул. Бурзянцева, 15 — 29, 18 — 30
ул. Гая, 2
ул. Кирова, 1 — 11б, 4 — 10
ул. Кобозева, 27 — 33, 20 — 30
ул. Ленинская, 5 — 9, 6а — 32
ул. Пушкинская, 1, 9 — 37, 6 — 12б
ул. Чичерина, 16 – 18
Избирательный участок N 1094
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Гимназия N 2», ул. Брыкина, 4, т. 77-55-75
В состав участка входят:
пер. Ивановский, 5 — 39
переулки: 1-й паромный, 3-й паромный, 4-й паромный, 5-й паромный, Диспансерный, Казарменный, Неплюевский, Фабричный ул. 9 Января, 1 — 15
ул. Берег Урала, 4 — 28
ул. Брыкина
ул. Бурзянцева, 7 — 13, 4 — 16
ул. Кобозева, 3 — 19, 2 — 16
ул. Максима Горького, 1 — 29, 2 — 32
ул. Набережная, 5 — 7а, 9 — 25а, 2 — 10
ул. Чичерина, 12 — 14а
Избирательный участок N 1095
Центр участка и местонахождение УИК — ПАО «Оренбургагроснабтехсервис», ул. Механизаторов, 11, т. 45-54-59 (по согласованию)
В состав участка входят:
бульвар Зауральный
пер. Татарский
улицы: Кленовая, Лагерная, Новокузнечная, 1-я Озерная, 2-я Озерная, Открытая, Старокузнечная
улицы: Березовая, Иртышская, Кубанская, Островная, Пермская, Ровенская, Черниговская, Чистопольская, Ярославская, Брянская
улицы: Караванная, Механизаторов, П. Морозова, Сельскохозяйственная
улицы: Гороховская, Невская, Путепроводная
СНТ: «Ветераны СА», «Коммунальник», «Совнархоз», «Гидропресс»
СНТ «станция Оренбург»
СНТ «Восток-2», «СНТ «Отставник»
Избирательный участок N 1096
Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 11», ул. Авиационная, 8/3, т. 44-24-38
В состав участка входят:
ул. Авиационная, 8, 8/1, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 22/1, 22/2, 24
СНТ: «Виктория», «Восток», «Железнодорожник», «Зеленый уголок», «им. Мичурина», «Конверсия», «Лесная поляна», «Металлист», «Пенсионер», «Пищевик», «Просвещение», «Радуга», «Рассвет», «Садовод», «Спутник», «Текстильщик», «Тюльпан», «Энергетик», «Южный Урал»
Избирательный участок N 1097
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 11», ул. Авиационная, 8/3, т. 44-24-37
В состав участка входят:
пер. Грушевый
улицы: Авиагородок 2, Вишневая, Владивостокская, Грибная, Дорожная, Еловая, Измайловская, Каспийская, Кутузова, Луначарского, Нахимова, Озеленителей, Репина, Сурикова, Тельмана, Уютная, Цветочный бульвар, Летная, Медовая, Тихая, Торговая, Физкультурная, Небесная
в/ч N 45097
ул. Авиационная, 19
Избирательный участок N 1098
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 65», ул. Карачинская, 50, т. 76-21-14
В состав участка входят:
микрорайон «Стройгородок»
пер. Полевой
ул. Донгузская, 3 — 17, 4 — 120, 61
ул. Есенина, 15 — 33, 20 — 40
ул. Меновинская, 3 — 81
ул. Чехова, 31 — 109, 44 — 120
улицы: Гвардейская, Дунаевского, Егорова, Зои Космодемьянской, Зеленая, Карачинская, Курчатова, Рубинная, Ковалевской, Солнечная, 1-й проезд Чехова, 2-й проезд Чехова, Щетинина
Избирательный участок N 1099
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 65», ул. Карачинская, 50, т. 76-09-99
В состав участка входят:
пер. Геологический
ул. Беляевская, 3 — 15/1
ул. Геофизиков, 5/1, 5/2, 7/2, 7/1
ул. Есенина, 1 — 11, 2 — 16
ул. Илекская, 1 — 133, 2/1, 2/2
ул. Меновинская, 4 — 98
ул. Чехова, 3 — 29, 2 — 42
улицы: Гайдара, Геофизиков, Маршака, Прогонная, Учительская
Избирательный участок N 1100
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 6», ул. Весенняя, 18, т. 43-03-35
В состав участка входят:
ул. Артельная, 1 — 17
ул. Весенняя
ул. Даля, 1 — 53, 2 — 26
ул. Днепропетровская
ул. Зауральная
ул. Илекская, 2 — 62
ул. Новоселов, 1 — 63, 2 — 46
ул. Огородная
ул. Плещеева
ул. Сумская, 1 — 61, 2-68
ул. Томская, 19 — 49, 20 — 54
ул. Центральная, 1в — 5а
Избирательный участок N 1101
Центр участка и местонахождение УИК — ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж», ул. Тобольская, 59а, т. 76-03-91 ( (по согласованию)
В состав участка входят:
ул. Заречная, 2
ул. Илекская, 80, 82
ул. Центральная, 17/1, 17/2, 19, 21, 23
Избирательный участок N 1102
Центр участка и местонахождение УИК — ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж», ул. Тобольская, 59а, т. 76-03-91 (по согласованию)
В состав участка входят:
ул. Амурская, 83 — 121/1
ул. Енисейская, 55 — 79, 64 — 100
ул. Запорожская, 75 — 105, 56 — 84
ул. Заречная, 9/1, 18,18/1, 18/2, 63
ул. 17 Заречная
ул. Пойменная, 61 — 93а, 72 — 114
ул. Смоленская, 34
ул. Тобольская, 51 — 69, 52 — 110
ул. Центральная, 20, 20б, 32 – 36
Избирательный участок N 1103
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 35», ул. Беляевская, 57/1, т. 43-03-95
В состав участка входят:
ул. Беляевская, 43 — 63
СНТ: «Банковец», «Медик», «Мичуринец»
Избирательный участок N 1104
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 35», ул. Беляевская, 57/1, т. 43-03-95
В состав участка входят:
переулки: Водяной, Замкнутый, Сквозной
ул. Алма-Атинская
ул. Алтынсарина
ул. Амурская, 6/2, 8
ул. Казахская, 1 — 13, 2, 46, 48
ул. Строителей
улицы: Рощинская, Скороходова, Южная, Ямашева
Избирательный участок N 1110
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 35», ул. Беляевская, 57/1, т. 43-03-95
В состав участка входят:
ул. Амурская, 2 — 4/1
ул. Беляевская, 21 — 41
ул. Казахская, 17 — 35, 18 – 34
Избирательный участок N 1105
Центр участка и местонахождение УИК — Дом культуры село Городище, село Городище, ул. Больничная, 2, т. 39-88-97
В состав участка входит село Городище
Избирательный участок N 1106
Центр участка и местонахождение УИК — ГБУ СО «Геронтологический центр «Долголетие» ул. Мало-Восточная, 1а, т. 33-32-20 (по согласованию)
В состав участка входит Геронтологический центр «Долголетие»
Избирательный участок N 1107
Центр участка и местонахождение УИК — МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», ул. Центральная, 13, т. 76-30-37
В состав участка входят:
ул. Амурская, 11 — 75
ул. Артельная, 19 — 39
ул. Даля, 55 — 89, 28 — 46
ул. Енисейская, 3 — 47, 2 — 56
ул. Запорожская, 1 — 51, 2 — 52
ул. Илекская, 64 — 74, 114 — 130
ул. Новоселов, 63/2 — 129, 48 — 102
ул. Пойменная, 5 — 57, 2 — 70
ул. Смоленская, 2, 10, 14, 18, 20, 22
ул. Сумская, 63 — 129, 70 — 130
ул. Текстильщиков
ул. Тобольская, 1 — 31, 8 — 30
ул. Томская, 51 — 89, 56 — 88
ул. Центральная, 9, 11, 13а, 15, 25, 14 – 18
Список
избирательных участков
по Центральному району Южного округа города Оренбурга
Избирательный участок N 1112
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 24», ул. Чичерина, 1, т. 43-45-10
В состав участка входят:
пер. Банный, 4, 4/1, 5, 7, 14
пер. Слесарный, 1 — 9
пер. Токарный, 1 — 29, 2 — 38
ул. Ленинская, 1a, 2, 2а, 3, 4, 4a
ул. Милиционерская, 1 — 5
ул. Металлистов, 2 — 72,
ул. Насыпная, 1 — 49, 2 — 44
ул. Пионерская, 2 — 10
ул. Черепановых, 1 — 29, 2 — 44
ул. Чернореченская, 39 — 51
ул. Чичерина, 1 — 17
ул. Урюпинская, 1, 3, 2 — 10
ул. Яицкая, 1 — 39, 2 – 18
Избирательный участок N 1113
Центр участка и местонахождение УИК — Управление ЗАГС администрации г. Оренбурга, ул. Пионерская, 9, т. 40-32-80
В состав участка входят:
пер. Глухой, 1 — 11, 2 — 8
пер. Кожевенный, 1 — 17, 2 — 18
пер. Маврицкого, 43, 45, 47
пер. Новый, 1 — 7, 2 — 10
пер. Озерный, 1 — 11, 2 — 18
пер. Пустой, 1 — 17, 2 — 16
пер. Подгорный, 1 — 17, 2 — 20
пер. Слесарный, 2 — 18
пер. Сапожный, 2 — 4
пер. Скорняжный, 1 — 21, 2 — 10
ул. Актюбинская, 1, 2, 3a, 4
ул. Елькинская, 2 — 28а
ул. Курача, 1 — 39, 2 — 16
ул. Милиционерская, 7 — 29, 2 — 28
ул. Маврицкого, 1 — 63, 46 — 72
ул. Муссы Джалиля, 61, 61а, 63а, 67, 69, 79, 80, 86
ул. Пионерская, 3 — 15, 12 — 24
ул. Павловская, 41 — 91, 62 — 134
ул. Чернореченская, 2 — 54, 1 — 37
ул. Чичерина, 19 — 79
ул. Яицкая, 41 — 97, 20 – 78
Избирательный участок N 1114
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 46», ул. Курача, 24, т. 77-40-11
В состав участка входят:
пер. Вяземский, 3 — 5, 2 — 4
пер. Заводской, 1 — 53, 2 — 54
пер. Кожевенный, 19 — 29, 22 — 34
пер. Крайний, 3 — 15, 6, 6а, 8
пер. Кустарный, 11 — 53, 6 — 88
пер. Садовников, 1 — 15
пер. Сапожный, 5 — 21, 6 — 32
пер. Чулочный, 1 — 29, 2 — 18а
проезд Коммунаров, 11 — 19б
ул. 1-я Линейная, 5, 7, 11а, 15а
ул. 2-я Линейная, 1 — 15, 2 — 12
ул. 1-я Семафорная, 1 — 31, 2 — 18
ул. 2-я Семафорная, 1 — 9, 2 — 24
ул. 3-я Семафорная, 1 — 19, 2 — 24
ул. 4-я Семафорная, 2 — 28
ул. Актюбинская, 7 — 25, 6 — 28
ул. Акулова, 1 — 21, 2 — 22
ул. Багаева, 1, 1a, 2, 2a
ул. Белогорская, 1 — 9, 14, 16, 18, 24
ул. Буранная, 1 — 15, 2 — 14
ул. Гончарная, 11 — 49, 22 — 24а
ул. Гусева, 1 — 3a, 2 — 32, 28a, 28б, 28в, 28 г
ул. Маврицкого, 2 — 24, 26, 30 — 44
ул. Металлистов, 74 — 104
ул. Муссы Джалиля, 1 — 57, 14 — 78
ул. Павловская, 1a — 39, 2а, 2б, 2 — 60
ул. Ходакова, 1 — 11, 2 — 12а
ул. Шафеева, 2 – 18
Избирательный участок N 1115
Центр участка и местонахождение УИК — ООО УК «Спецавтохозяйство», ул. Луганская, 5,
т. 77-33-93 (по согласованию)
В состав участка входят:
ул. Берег Урала, 2, 7, 13
ул. Витебская, 2 — 30, 3 — 59
ул. Житомирская, 1 — 23, 2 — 22
ул. Ириклинская, 2 — 64, 3 — 21а
ул. Луганская, 3, 5, 17, 21, 2 — 44
ул. Приуральская, 6, 12, 16, 20
ул. Проточная, 9а, 10 — 20
ул. Широкая, 3 — 25, 2 — 64
СНТ «Березка», «ГазовиК», «Мичуринец-50», «Урожайный»
Избирательный участок N 1116
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 46», ул. Курача, 24, т. 77-04-96
В состав участка входят:
пер. Ардатовский, 1 — 25, 2 — 60
пер. Бригадный
пер. Вяземский, 7 — 9, 2 — 10
пер. Железнодорожный, 8, 10
пер. Косогорный, 1 — 11, 2 — 10
пер. Малый, 1 — 5, 4 — 12
пер. Сапожный, 29-49, 79, 34- 54
пер. Чулочный, 31 — 41, 20 — 40
ул. Актюбинская, 27 — 49, 30 — 52
ул. Акулова, 23 — 109а, 24 — 100а
ул. Багаева, 5 — 29, 4 — 32а
ул. Буранная, 17 — 89, 16 — 74
ул. Виноградная, 2 — 40
ул. Гончарная, 26 — 80а, 51 — 69
ул. Гусева, 5 — 25
ул. Елькинская, 30 — 46
ул. Железнодорожная, 1 — 43a, 6 — 36
ул. Казаковская, 1 — 51
ул. Кондукторская, 6 — 42
ул. Курача, 41 — 49, 24, 26, 32
ул. Садовников, 1 — 15, 2 — 36
ул. Ходакова, 13 — 59, 14 — 62
ул. Чичерина, 81 — 89, 89/2
ул. Шафеева, 9 — 65, 20 — 96
ул. Яицкая, 99 — 113, 80 – 94
Избирательный участок N 1117
Центр участка и местонахождение УИК — ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерство здравоохранения РФ», 3 корпус, пр-т Парковый, 7,
т. 77-97-33
В состав участка входят:
пер. Некрасовский, 1, 2, 3, 4
пер. Селивановский, 1 — 7, 2 — 8
пер. Трофимовский, 1 — 11, 2 — 14
пер. Тупой, 2, 2a, 3, 4, 4a
пер. Хозяйственный, 1 — 7, 2 — 16
пр-т Парковый, 3, 6, 6а, 7, 7a, 9, 9а, 8, 8a, 8б
пр-д Коммунаров, 21 — 57, 20 — 24
ул. Зиминская, 1 — 19, 2 — 20а
ул. Казаковская, 53 — 69, 28 — 68
ул. Караван-Сарайская, 1 — 23, 2 — 26
ул. Корецкой, 2, 4, 10
ул. Малышевская, 1 — 13, 2 — 12
ул. Постникова, 4 — 28
ул. Пролетарская, 51 — 87
ул. Рыбаковская, 1 — 25
ул. Советская, 49 — 83, 62 — 90
ул. Цвиллинга, 16 — 50
ул. Чичерина, 44 — 68
Избирательный участок N 1118
Центр участка и местонахождение УИК — Министерство социального развития Оренбургской области, ул. Терешковой, 33, т. 44-31-26 (по согласованию)
В состав участка входят:
ул. Григорьевская, 67 — 101
ул. Зиминская, 23 — 29а, 22 — 30, 40
ул. Комсомольская, 63 — 105, 64 — 110
ул. Караван-Сарайская, 29 — 49, 30 — 50, 88
ул. Корецкой, 11, 13, 19, 18 — 28
ул. Малышевская, 19 — 27, 16 — 30
ул. Орджоникидзе, 69 — 105, 54 — 72, 76 — 96
ул. Островского, 3 — 17, 4 — 14
ул. Постникова, 42, 44, 46
ул. Пролетарская, 62, 62а, 78 — 124
ул. Профсоюзная, 15
ул. Рыбаковская, 29 — 53, 64 — 98
ул. Терешковой, 17 – 41
Избирательный участок N 1119
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 7», ул. Терешковой, 8, т. 77-38-13
В состав участка входят:
пр-т Победы, 1, 3 — 9, 2/1, 2 — 12а, 21
ул. Маршала Жукова, 29
ул. Орджоникидзе, 74
ул. Рыбаковская, 59а
ул. Терешковой, 2, 4, 4a, 6, 6б, 8, 8a, 10/4, 10a
Избирательный участок N 1120
Центр участка и местонахождение УИК — Профессиональное образовательное учреждения «Кооперативный техникум» Оренбургского облпотребсоюза, ул. Рыбаковская, 59, т. 77-59-97 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Кардонный, 1 — 29, 43, 45, 49, 49a, 57, 59, 59a
пр-т Победы, 14 — 22
ул. Аксакова, 14 — 24, 24/1, 20б,
ул. Киселева, 2 — 38, 17 — 57
ул. Маршала Жукова, 46 — 50
ул. Плеханова, 1 — 19, 4, 4a
ул. Рыбаковская, 59
Избирательный участок N 1121
Центр участка и местонахождение УИК — Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», ул. Аксакова, 3, т. 79-73-79 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Телевизионный, 1a, 5, 2 — 10
ул. Аксакова, 3 — 15, 28
ул. Богдана Хмельницкого, 2, 2a, 2б, 2в, 2г, 4, 6
ул. Киселева, 61 — 71
ул. Маршала Жукова, 25, 30a – 44
Избирательный участок N 1122
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 25», ул. Туркестанская, 6а, т. 43-44-37
В состав участка входят:
ул. Аксакова, 23
ул. Ипподромная, 4 — 120, 5 — 101
ул. Красногорская, 1 — 17, 2 — 18
ул. Пороховая, 2, 1 — 19
ул. Спортивная, 1 — 19, 4 — 16
ул. Степана Разина, 63 — 159
ул. Туркестанская, 2 — 14a
Избирательный участок N 1123
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 25», ул. Туркестанская, 6а, т. 43-44-38
В состав участка входят:
пр-д Больничный, 3, 7, 4, 6, 8, 10, 12
ул. Депутатская, 1 — 9, 4 — 12
ул. Краснопартизанская, 1 — 7, 2 — 8
ул. Красногорская, 19 — 83, 20 — 48
ул. Кр. Казачества, 71 — 83, 62 — 78
ул. Льва Толстого, 1 — 15, 2 — 18
ул. Пороховая, 21 — 55
ул. Рентгена, 1 — 29, 4 — 30
ул. Спартаковская, 55 — 73, 68 — 104
ул. Степана Разина, 68 — 158
ул. Туркестанская, 16 — 70
ул. Уральская, 44а, 49а — 77
ул. Харьковская, 1 — 13
в/ ч N 33860
Избирательный участок N 1124
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 1», ул. Харьковская, 14, т. 31-88-67
В состав участка входят:
пер. Горный, 3 — 31, 2 — 32
пер. Крымский, 3 — 35
Особняки, 1 — 5, 2 — 6
ул. Ваана Теряна, 55 — 95, 58 — 92а
ул. Депутатская, 11 — 97, 14 — 92
ул. Дмитрия Донского, 12, 13, 14, 14a, 15
ул. Кима, 57 — 75, 56 — 76
ул. Котовского, 1 — 11, 10 — 14а
ул. Красногорская, 85 — 163, 50 — 102
ул. Краснопартизанская, 9 — 103, 10 — 92
ул. Куйбышева, 17 — 37, 18 — 38
ул. Ленинградская, 9 — 61
ул. Моторная, 33 — 67, 28 — 60
ул. Нежинская, 31 — 65, 34 — 72
ул. Одесская, 17 — 43, 2 — 56
ул. Орская, 107 — 127, 212 — 230а, 230/1, 232
ул. Парковская, 55 — 73а, 56 — 72а
ул. Расковой, 3 — 31
пр. 1-й Расковой, 1 — 35а, 2 — 36а
ул. Севастопольская, 1 — 21а, 2 — 26а
ул. Совхозная, 1 — 17, 2 — 48
пр. 1-й совхозный, 1 — 37, 2 — 36
ул. Туркестанская, 72 — 136
ул. Ульянова, 17 — 81, 2 — 62
ул. Уральская, 62 — 80
ул. Хакимова, 18 — 44
ул. Харьковская, 2 — 24, 15 — 89
ул. Хлебородная, 43 — 59, 28 — 48
ул. Южно-Уральская, 1 — 23, 2 – 24
Избирательный участок N 1125
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 1», ул. Харьковская, 14, т. 31-88-66
В состав участка входят:
пр-д Больничный, 5, 6а, 8а, 10а, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16
ул. Мало-Мельничная, 36а, 36б, 38а, 38б, 40а, 40б
Избирательный участок N 1126
Центр участка и местонахождение УИК — ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный университет», пр-т Победы, 13, т. 37-51-40 (по согласованию)
В состав участка входят:
пр-т Победы, 13, 13а, 13в, 13 г, 13д, 33 — 43, 36 — 76а
ул. Базарная, 20 — 30
ул. Ипподромная, 103, 105
ул. Кардонная, 1 — 55а, 6 — 56
ул. Киселева, 3 — 11
ул. Мало-Мельничная, 1 — 49а, 2 — 32
ул. Охотничья, 28 — 32
ул. Плеханова, 23 — 67, 8 — 66а
ул. Самолетная, 1 — 37а, 2 — 38
ул. Сухарева, 169 — 193
ул. Степана Разина, 161 — 189, 160 — 190
ул. Терешковой, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7
Избирательный участок N 1127
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 8», ул. Терешковой, 14, т. 43-55-08
В состав участка входят:
пр-т Победы, 47 — 73
ул. Базарная, 17 — 41, 32 — 58
ул. Григорьевская, 62 — 96
ул. Каретная, 25 — 47, 22 — 42
ул. Колесная, 2, 11
ул. Коминтерна, 1 — 5, 2 — 14
ул. Комсомольская, 112 — 122, 107 — 121
ул. Кузнечная, 21 — 41, 22 — 42
ул. Лобовская, 1 — 9, 2 — 10
ул. Орджоникидзе, 98 — 104, 107 — 119
ул. Орлова, 135 — 141, 168 — 216
ул. Островского, 16 — 30, 19 — 35
ул. Парижской Коммуны, 63 — 95, 78 — 122
ул. Попова, 81 — 103
ул. Пролетарская, 126 — 142
ул. Степана Разина, 191 — 207, 194 — 204
ул. Струновая, 1, 32 — 52
ул. Сухарева, 117 — 165
ул. Степная, 118, 120
ул. Ташкентская, 163
ул. Терешковой, 10, 12 — 24, 77/2, 77, 81, 81/1, 81/2, 83
ул. Тракторная, 1 – 11
Избирательный участок N 1128
Центр участка и местонахождение УИК — ГКС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3 г. Оренбурга» ул. Сухарева, 50, т. 50-55-07
В состав участка входят:
ул. Кичигина, 39 — 101, 24 — 98
ул. Комсомольская, 124/1, 126 — 180, 123 — 173
ул. Невельская, 11 — 93
ул. Островского, 32 — 80, 37 — 87
ул. Орджоникидзе, 106 — 160, 121 — 177а
ул. Орлова, 92 — 166, 73 — 131
ул. Попова, 88 — 106
ул. Пролетарская, 144 — 198
ул. Степная, 79 — 115, 94 — 116
ул. Сухарева, 41 — 113, 38 — 92
ул. Ташкентская, 115 — 161, 72 — 124
ул. Терешковой, 85 — 119а
Избирательный участок N 1129
Центр участка и местонахождение УИК — ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 13» г. Оренбурга, ул. Орджоникидзе, 197, т. 56-02-66
В состав участка входят:
ул. 1 Мая, 60 — 160а, 162, 55 — 79
ул. Гребенская, 67 — 179
ул. Дубицкого, 42, 54 — 70, 39 — 57
ул. Комсомольская, 199 — 215а, 180 — 218, 202
ул. Немовская, 60 — 90, 59 — 75
ул. Обороны, 9 — 35, 20 — 36
ул. Октябрьская, 40 — 64, 29 — 125
ул. Орджоникидзе, 183 — 217, 162 — 218
ул. Оренбургская, 32 — 122/1, 75 — 117
ул. Орская, 78 — 120а
ул. Пролетарская, 208 — 242а
ул. Терешковой, 121 — 179
ул. Фрунзе, 57 — 155а, 64 – 174
Избирательный участок N 1130
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 17», ул. Орджоникидзе, 226, т. 56-01-99
В состав участка входят:
ул. Шевченко, 59 — 145а
ул. Томилинская, 70 — 154, 57 — 143
ул. Макаровой-Мутновой, 58 — 148, 71 — 147а
ул. Абдрашитова, 54 — 140, 61 — 157а
ул. Новгородская, 70 — 168, 55 — 137
ул. Халтурина, 60 — 158, 57 — 155
ул. Коммуны, 64 — 150, 61 — 121а, 123а, 125а, 127а, 129а, 131а
ул. Мичурина, 66 — 126а, 53 — 135
ул. Гребенская, 62 — 144
ул. Пролетарская, 244 — 284
ул. Обороны, 37 — 73, 38 — 76
ул. Комсомольская, 217 — 251а, 220 — 252
ул. Орджоникидзе, 219 — 255, 220 — 252
ул. Терешковой, 181 – 191
Избирательный участок N 1131
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 47», корпус N 2, ул. Мискинова, 32, т. 75-60-92
В состав участка входят:
ул. 1 Мая, 83 — 151, 164 — 250, 258
ул. Абдулинская, 3 — 47а
ул. Гребенская, 181 — 269
ул. Дубицкого, 74 — 154, 59 — 127
ул. Коминтерна, 29 — 89, 50 — 118
ул. Лобовская, 31 — 95, 34 — 106
ул. Мискинова, 1 — 41, 2 — 32
ул. Немовская, 79 — 169, 92 — 176
ул. Октябрьская, 129 — 185, 66 — 134
ул. Оренбургская, 119 — 167а, 124 — 174
ул. Орская, 124 — 180
ул. Терешковой, 48 — 110
ул. Фрунзе, 159 — 245, 176 – 270
Избирательный участок N 1132
Центр участка и местонахождение УИК — ОАО «Завод бурового оборудования», пр-т Победы, 118, т. 75-42-91 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Восточный, 1 — 13а, 2 — 14а
пр-т Победы, 83 — 113, 118 — 128
ул. 1 Мая, 252 — 284
ул. Абдулинская, 2 — 20а
ул. Гребенская, 271 — 331а
ул. Канарейкина, 7а — 11а
ул. Леушинская, 1 — 37, 2 — 40
ул. Мискинова, 34 — 48
ул. Немовская, 180 — 208
ул. Фрунзе, 247 — 307, 272 – 336
Избирательный участок N 1133
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 47», пер. Квартальный, 2, т. 75-74-91
В состав участка входят:
ул. Абдрашитова, 163 — 263, 144 — 238
ул. Гребенская, 146 — 266а
ул. Коминтерна, 91 — 129а, 120 — 156
ул. Коммуны, 152 — 266, 125 — 227
ул. Канарейкина, 15 — 23
ул. Лобовская, 97 — 131, 108 — 142
ул. Леушинская, 39 — 67, 42 — 60
ул. Макаровой-Мутновой, 153 — 225, 156 — 236
ул. Мискинова, 45 — 75, 50 — 82
ул. Мичурина, 137 — 249а, 128 — 226
ул. Новгородская, 141 — 251, 174 — 274
ул. Томилинская, 149 — 227а, 160 — 234а
ул. Терешковой, 112 — 126
ул. Халтурина, 157 — 257, 160 — 270
ул. Шевченко, 149 – 229
Избирательный участок N 1134
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 5», ул. Самолетная, 91, т. 75-48-65
В состав участка входят:
пер. Квартальный, 1, 2, 4, 6
пр-т Победы, 115 — 137
ул. Абдрашитова, 240 — 244
ул. Планерная, 1 — 11а, 2 — 12
ул. Томилинская, 233 — 243, 249
Избирательный участок N 1135
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 5», ул. Самолетная, 91, т. 75-27-32
В состав участка входят:
пр-т Победы, 130
ул. Осипенко, 1 — 13
ул. Полигонная, 1, 1/1, 3, 11, 13, 13а, 2 — 8
ул. Самолетная, 81 — 99, 111г, 148 — 192
ул. Серова, 2 — 10
ул. Суворова, 5 — 9а
Избирательный участок N 1136
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением татарского языка и литературы N 38», ул. Совхозная, 31, т. 70-65-49
В состав участка входят:
пер. Горный, 33 — 63, 36 — 64
пер. Крымский, 41 — 99, 2 — 56
пер. Русский, 31 — 53, 32 — 54
пр-д 1-й Крымский,
пр-д 2-й Крымский
пр-д 2-й Расковой
пр-д 2-й Совхозный
ул. Глинки, 3 — 85, 4 — 48
ул. Карагандинская, 13, 17, 15, 19, 21, 23, 23a
ул. Ленинградская, 6 — 80
ул. Лермонтова, 1 — 21a, 14a — 38
ул. Московская, 4, 4а, 6, 8а, 12, 14а, 16, 5 — 23
ул. Одесская, 45 — 97а, 60 — 112
ул. Одесская 1 проезд, 1 — 37, 2 — 36а
ул. Полигонная, 15 — 59, 22, 24, 30, 32, 32a, 32в, 34
ул. Расковой, 33 — 63
ул. Самолетная, 118 — 146
ул. Совхозная, 21 — 65, 64 — 86
ул. Сызранская, 51 — 103, 50 — 102
ул. Хакимова, 39 — 89, 46 — 98
ул. Южно-Уральская, 25 — 77, 26 – 78
Избирательный участок N 1137
Центр участка и местонахождение УИК — Филиал НОУ ВО Московский технологический институт в г. Оренбурге, пр-т Победы, 75а, т. 30-60-54 (по согласованию)
В состав участка входят:
пр-т Победы, 78 — 102, 75
ул. Ваана Теряна, 3 — 41, 2 — 56
ул. Дмитрия Донского, 2, 4а, 6а, 7, 7а, 9
ул. Кардонная, 57 — 95, 60 — 98
ул. Котовского, 4, 6
ул. Коминтерна, 12 — 30, 7 — 27
ул. Кичигина, 100 — 152, 103 — 153
ул. Куйбышева, 1 — 15, 2 — 16
ул. Ленинградская, 1, 5а, 7
ул. Лобовская, 11 — 29, 12 — 32а
ул. Мало-Мельничная, 53 — 73, 34, 34/1, 34/4, 36, 38, 40, 40/3, 42, 44, 46
ул. Моторная, 1 — 27а, 2 — 26
ул. Невельская, 24 — 30, 76, 95 — 149
ул. Одесская, 1 — 15а
ул. Орская, 41 — 105, 182 — 210, 218
ул. Плеханова, 69 — 97а, 68 — 98а
ул. Самолетная, 39 — 73, 40 — 116
ул. Сухарева, 94 — 192
ул. Сызранская, 3 — 49, 2 — 48
ул. Терешковой, 26 — 46
ул. Тракторная, 13 — 33
ул. Ульянова, 1 — 13
ул. Хакимова, 1 — 37, 2 – 16
Избирательный участок N 1138
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 49», пер. Флотский, 17, т. 70-21-41
В состав участка входят:
ул. Глинки, 50 — 80
ул. Карагандинская, 27 — 37, 34, 46, 48, 50, 52, 52а
ул. Полигонная, 63 — 91, 38 — 48
ул. Расковой, 65 — 139а, 10 — 54
ул. Совхозная, 88 — 160
ул. Ялтинская, 12 — 24а, 15 — 51/1
пер. Горный, 67 — 87, 68 — 88
пер. Гранитный, 1 — 33, 2 — 36
пер. Крымский, 60
пер. Сормовский, 1 — 49, 2 — 52
пер. Тоцкий, 1 — 43, 2 — 46
пер. Флотский, 1 — 33, 2 — 32
пер. Ясный, 1 — 51, 2 — 50
пр-д 3-й Совхозный, 1 — 33, 2 — 32
пр-д 3-й Расковой, 1 — 31, 2 — 34а
Избирательный участок N 1139
Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 49», пер. Флотский, 17, т. 70-21-41
В состав участка входят:
пер. Барнаульский, 1 — 43, 2 — 44
пер. Ижевский, 1 — 63, 2 — 64
пер. Костромской, 1 — 63, 2 — 64
пер. Печерский, 1 — 63, 2 — 44а
пер. Славянский, 1 — 21, 2 — 26
пер. Сельский, 2 — 18
пер. Ярославский, 1, 3, 7 — 29, 2 — 64 а
ул. Карагандинская, 54 — 58
ул. Шевченко, 42, 42/1, 42/2, 44, 44a
Избирательный участок N 1140
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 32», ул. Восточная, 82а, т. 43-62-88
В состав участка входят:
пер. Ярославский, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 5
ул. Восточная, 43, 45, 47, 49, 84, 86
ул. Луговая, 87/1, 91, 93, 95, 95/1
Избирательный участок N 1141
Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 32», ул. Восточная, 82а, т. 43-62-88
В состав участка входят:
ул. Восточная, 31, 80, 80/1, 82
ул. Карагандинская, 72, 78, 82 – 90
Избирательный участок N 1142
Центр участка и местонахождение УИК — МБУ ДОД «Детская школа искусств N 8», ул. Луговая, 85, т. 33-22-17
В состав участка входят:
ул. Карагандинская, 94 — 100
ул. Луговая, 79, 79a, 81 — 87, 80 — 84, 92, 94
ул. Лесозащитная, 8
Избирательный участок N 1143
Центр участка и местонахождение УИК — МБУ ДОД «Детская школа искусств N 8», ул. Луговая, 85, т. 33-22-17
В состав участка входят:
ул. Карагандинская, 102 — 110
ул. Луговая, 84/1, 84/2
ул. Шевченко, 247, 249/2, 253 – 259
Избирательный участок N 1144
Центр участка и местонахождение УИК — Университетский Колледж ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный университет», ул. Одесская, 148, т. 75-13-40 (по согласованию)
В состав участка входят:
пер. Русский, 68, 70, 72, 74, 76
ул. Одесская, 111 — 119, 126 — 148
ул. Шевченко, 34, 34а, 36, 36а, 38, 249, 251
ул. Ялтинская, 8, 10, 10а
Избирательный участок N 1145
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 6», ул. Шевченко, 233а, т. 43-62-88
В состав участка входят:
ул. Одесская, 121, 123, 125, 129, 131, 151
ул. Томилинская, 250, 251, 253, 253a, 255
ул. Шевченко, 30, 231, 233, 233а, 235, 237, 239, 241, 243
Избирательный участок N 1146
Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 6», корпус 2 ул. Томилинская, 242, т. 43-40-45
В состав участка входят:
пр-т Победы, 132, 132д
ул. Одесская, 99 — 107а
ул. Самолетная, 196 — 218a
ул. Сызранская, 112 — 116, 113
ул. Томилинская, 236 — 248
ул. Хакимова, 91 — 101, 104 — 110
ул. Южно-Уральская, 81 — 87, 82 — 88а
ул. Ялтинская, 6
Избирательный участок N 1147
Центр участка и местонахождения УИК — поселок Нижнесакмарский МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 37», ул. Молодежная, 17, т. 39-69-31
В состав участка входит поселок Нижнесакмарский