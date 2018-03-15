До президентских выборов в России остаются считанные дни. Накануне выборов Глава Оренбургской области Юрий Берг обратился к соотечественникам:

«Уважаемые оренбуржцы! Дорогие земляки! 18 марта мы будем выбирать Президента нашей страны. К этим выборам приковано внимание всего мирового сообщества. Нам с вами предстоит проголосовать за судьбу России и путь ее развития. Поэтому прийти на выборы должен каждый. Выборы Президента – это важнейшее политическое событие, от которого будет зависеть наше будущее, будущее детей и внуков. Как граждане, как патриоты Отечества мы все должны прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за сильную и процветающую Россию!»

ВЫБОРЫ 2018

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.Голосование проводится с 8:00 до 20:00. На пост президента претендуют восемь кандидатов:

Путин Владимир Владимирович

Грудинин Павел Николаевич

Жириновский Владимир Вольфович

Собчак Ксения Анатольевна

Явлинский Григорий Алексеевич

Бабурин Сергей Николаевич

Титов Борис Юрьевич

Сурайкин Максим Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В МО «ОРЕНБУРГ».

Список

избирательных участков по

Дзержинскому району Северного округа города Оренбурга

Избирательный участок N 934

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 3», ул. Монтажников, 14/2,

т. 75-64-16

В состав участка входят:

пр-т Победы, 143, 144, 144-а, 146, 148

ул. Монтажников, 2, 4, 10

Избирательный участок N 935

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 3», ул. Монтажников, 14/2,

т. 75-47-61

В состав участка входят:

пр-т Победы, 150, 150/1, 152, 152/1

ул. Монтажников, 6, 12, 14, 14/1, 16

Избирательный участок N 936

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 3», ул. Монтажников, 14/2,

т. 75-64-16

В состав участка входят:

пр-т Победы, 154, 156, 156/1, 156/2, 156/3, 158

больница им. Пирогова

Избирательный участок N 937

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 18», ул. Промышленная, 3, т. 75-95-60

В состав участка входят:

пр-д Автоматики, 12/1

пр-т Победы, 160

ул. Промышленная, 5, 7, 8, 9, 11, 12/1

Избирательный участок N 938

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 18», ул. Промышленная, 3, т. 75-96-04

В состав участка входят:

пр-т Победы, 162, 162/3

ул. Промышленная, 10, 12, 14

пр-т Победы, 149/1, 149/2

ул. Транспортная, 1/1

ул. Фронтовиков, 6, 6/1

Избирательный участок N 939

Центр участка и местонахождение УИК — детский клуб «Эврика», пр-т Победы, 166/1,

т. 65-05-10

В состав участка входят:

пр. Победы, 164, 164/1, 166, 166/1, 166/2, 168, 172, 178, 180, 176, 178/1

пр-т Победы, 170, 155/1, 155/2, 155/5, 155/6, 174/1, 174/2

Избирательный участок N 940

Центр участка и местонахождение УИК — ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» филиал в г. Оренбурге «Оренбургмежрайгаз» КЭС СО, ул. Терешковой, 269/1 (по согласованию),

т. 53-74-21

В состав участка входят:

пер. Онежский

улицы: Бакинская, Грозненская, Канавная, Нефтяников, Овражная, Онежская, Путейская, Ростовская

ул. Сахалинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ул. Терешковой, 134, 134/1, 134/2, 134в, 138/3, 146, 265 — 281

ул. Хабаровская, 47 — 113

ул. Шоссейная, 2, 4, 6

Избирательный участок N 941

Центр участка и местонахождение УИК — МУК «ДК «Орбита», ул. Заводская, 34, т. 53-94-39

В состав участка входят:

пер. Таймырский

улицы: Ворошилова, Заводская

ул. Восстания, 77

ул. Гастелло, 90 — 106, 95 — 171

СНТ «Энергетик»

Избирательный участок N 942

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Основная общеобразовательная школа N 14», ул. Гастелло, 19, т. 53-94-64

В состав участка входят:

переулки: Красносельский, Пятницкого, Солдатский

улицы: Баумана, Бердинская, Блюхера, Державина, Жигулевская, Калужская, Крупской, Талалихина, Салавата Юлаева, Хлопуши

ул. Восстания, 1 — 75, 2 — 100

ул. Гастелло, 1 — 93, 2 – 88

Избирательный участок N 943

Центр участка и местонахождение УИК — МБДОУ «Детский сад N 14», ул. Театральная, 7а, т. 36-74-22

В состав участка входят:

ул. Конституции СССР, 10, 12, 14, 16, 18

ул. Театральная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 21

Избирательный участок N 944

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 9», ул. Сергея Лазо, 9, т. 43-04-95

В состав участка входят:

ул. Березка, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4

ул. Конституции СССР, 1/1, 1/2, 1/3, 3/2, 4, 6, 8

ул. Театральная, 1

Избирательный участок N 945

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 9», ул. Сергея Лазо, 9, т. 43-04-95

В состав участка входят:

ул. Космическая, 1, 3, 5/1

ул. Сергея Лазо, 11, 13, 13/1, 14, 15, 17

Избирательный участок N 946

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 9», ул. Сергея Лазо, 9, т. 43-04-90

В состав участка входят:

ул. Конституции СССР, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/2

Избирательный участок N 947

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Начальная школа N 75», ул. Сергея Лазо, 7,

т. 43-07-75

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1

ул. Конституции СССР, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2

ул. Сергея Лазо, 3, 5

Избирательный участок N 948

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 54», ул. Сергея Лазо, 8/2, т. 43-05-54

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 3, 5, 7, 7/1, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 13

ул. Сергея Лазо, 4, 6

ул. Березка, 10, 10/1, 12, 14

Избирательный участок N 949

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 54», ул. Сергея Лазо, 8/2, т. 43-05-54

В состав участка входят:

ул. Березка, 2, 4, 6/1, 8, 8/1

ул. Космическая, 7, 7/1

ул. Сергея Лазо, 8/1, 10, 12

Избирательный участок N 950

Центр участка и местонахождение УИК — МУК «ДК «Молодежный», пр-т Дзержинского, 10, т. 36-42-51

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 6

ул. Братская, 1, 1а, 3, 5, 7

ул. Волгоградская, 2, 2/1

Избирательный участок N 951

Центр участка и местонахождение УИК — МУК «Детская школа искусств N 6», ул. Конституции СССР, 23, т. 36-89-76

В состав участка входят:

ул. Волгоградская, 14, 14/2

ул. Конституции СССР, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 28, 30, 30/1

Избирательный участок N 952

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 31», ул. Братская, 8/1, т. 36-52-00

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 к. 1, 14/1 к. 2, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 18

ул. Конституции СССР, 17

Избирательный участок N 953

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 31», ул. Братская, 8/1, т. 36-11-92

В состав участка входят:

ул. Братская, 2, 4, 6, 8/3 к. 1, 8/3 к. 2

ул. Волгоградская, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1

Избирательный участок N 954

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 10», пр-т Дзержинского, 26/4, т. 43-33-08

В состав участка входят:

ул. Волгоградская, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 26/2, 28

ул. Конституции СССР, 28/2, 28/4

ул. Театральная, 31, 31/1, 33

Избирательный участок N 955

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 10», пр-т Дзержинского, 26/4, т. 43-33-08

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3

ул. Волгоградская, 26/3, 26/4

ул. Конституции СССР, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 к. 1, 24/1 к. 2, 24/2, 24/3, 24/4, 26

Избирательный участок N 956

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 67», ул. Всесоюзная, 10/1, т. 36-56-33

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34

ул. Всесоюзная, 4, 6

Избирательный участок N 957

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 67», ул. Всесоюзная, 10/1, т. 36-50-24

В состав участка входят:

ул. Волгоградская, 32, 32/1

ул. Всесоюзная, 8, 10, 12, 12/1, 14, 14/1, 16

Избирательный участок N 958

Центр участка и местонахождение УИК — ГОУ СПО «Педагогический колледж им. Калугина», ул. Волгоградская, 1 (по согласованию), т. 36-32-89

В состав участка входят:

ул. Волгоградская, 1/1, 1/2, 5, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2

ул. Всесоюзная, 7, 7/1, 9

ул. Салмышская, 2, 4

10-й км железной дороги

Избирательный участок N 959

Центр участка и местонахождение УИК — МДОАУ «Детский сад N 181», ул. Салмышская, 4/1, т. 63-59-48.

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 36/2, 38

ул. Волгоградская, 36/3

ул. Всесоюзная, 3, 5

ул. Салмышская, 6, 6/1

Избирательный участок N 960

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 8», ул. Салмышская, 3/2, т. 63-42-82

В состав участка входят:

ул. Волгоградская, 38

ул. Салмышская, 1, 1/1, 3, 3/1, 3/3, 5/1

Избирательный участок N 961

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 8», ул. Салмышская, 3/2,

т. 63-70-03

В состав участка входят:

ул. Волгоградская, 38/1, 40, 40/1, 40/2, 42, 42/3, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 46

Избирательный участок N 962

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 8», ул. Салмышская, 3/2,

т. 63-70-03

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 40

ул. Волгоградская, 48

ул. Салмышская, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2

ул. Тихая, 6

Избирательный участок N 963

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 21», микрорайон «поселок Кушкуль», ул. Просвещения, 4, т. 64-70-50

В состав участка входят:

улицы: Батурина, Земская, Ивовая, Казанская, Лазурная, Нефтяников (микрорайон «поселок Кушкуль»), Просвещения, Радужная, Степной ХПП, Тепличная, Техническая, Цветочная, Черкасовой, Усадебная шоссе Шарлыкское

Избирательный участок N 964

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 21», микрорайон «поселок Кушкуль», ул. Просвещения, 4, т. 64-70-50

В состав участка входят:

пер. Абрикосовый

улицы: Гражданская, Дамбовая, Кишиневская, 2-я Кишиневская, Мирнинская, Привольная, ПМК «Мирнинская», Рубежинская, ул. 2-ая Привольная

ДНТ «Лидиния»

СНТ «Авиатор», «Мирное»

Избирательный участок N 965

Центр участка и местонахождение УИК — ГОУ СПО «Оренбургский Государственный колледж», ул. Салмышская, 11 (по согласованию), т. 64-25-88

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 35, 37, 39

ул. Салмышская, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 10/1, 11/1, 12, 14

ул. Юных Ленинцев, 19, 21

Избирательный участок N 966

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 19», ул. Юных Ленинцев, 10, т. 63-82-53

В состав участка входят:

ул. Брестская, 2/1, 6, 8, 8/1, 10, 10/1

ул. Юных Ленинцев, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 18

Избирательный участок N 967

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 19», ул. Юных Ленинцев, 10, т. 63-82-04

В состав участка входят:

пр-т Дзержинского, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 31/1, 33, 33/1, 33а, 35/1

ул. Брестская, 2, 4

Избирательный участок N 968

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 57», ул. Юных Ленинцев, 9, т. 62-94-30

В состав участка входят:

ул. Салмышская, 16, 22

ул. Юных Ленинцев, 1, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 11, 13, 13/1, 15

Избирательный участок N 969

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 57», ул. Юных Ленинцев, 9, т. 62-20-82

В состав участка входят:

ул. Дружбы, 8, 10, 12, 12/1, 14, 18, 20, 22

ул. Салмышская, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20

Избирательный участок N 970

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 57», ул. Юных Ленинцев, 9, т. 62-20-82

В состав участка входят:

ул. Брестская, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 20, 22

ул. Дружбы, 2, 2/1, 4, 6, 6/1

Избирательный участок N 971

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 4», ул. Дружбы, 7/2, т. 64-21-40

В состав участка входят:

ул. Брестская, 26

ул. Дружбы, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 11/2

ул. Родимцева, 1, 3, 5

Избирательный участок N 972

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 4», ул. Дружбы, 7/2, т. 64-21-40

В состав участка входят:

ул. Дружбы, 9, 9/1, 11/1, 11/3, 13

ул. Родимцева, 7, 7/1, 7/2, 9

ул. Салмышская, 24

Избирательный участок N 973

Центр участка и местонахождение УИК — МДОБУ «Детский сад N 199», микрорайон 70 лет ВЛКСМ, 29, т. 62-10-55

В состав участка входят:

микрорайон 70 лет ВЛКСМ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31

пр-т Победы, 159

Избирательный участок N 974

Центр участка и местонахождение УИК — МУДОД «Станция юных техников Дзержинского района», ул. Брестская, 3, т. 36-69-82

В состав участка входят:

микрорайон 70 лет ВЛКСМ, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

ул. Брестская, 24, 24/1

Избирательный участок N 975

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 23», ул. Просторная, 4, т. 43-05-23

В состав участка входят:

ул. Просторная, 6/1, 6/2, 8, 8/1

ул. Родимцева, 13, 15

Избирательный участок N 976

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 23», ул. Просторная, 4, т. 43-05-23

В состав участка входят:

ул. Просторная, 6

ул. Родимцева, 11

ул. Салмышская, 17/1, 19, 19/1, 21, 25

Больничный комплекс «МНТК»

Центр детской хирургии МГКБ N 5

Избирательный участок N 977

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 69», ул. Просторная, 14/1, т. 43-09-69

В состав участка входят:

ул. Просторная, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1

ул. Родимцева, 20, 20/1, 22, 22/1

Избирательный участок N 978

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 69», ул. Просторная, 14/1, т. 43-09-69

В состав участка входят:

ул. Джангильдина, 18, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 22/1

ул. Просторная, 16, 16/1

Избирательный участок N 979

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 69», ул. Просторная, 14/1, т. 43-09-69

В состав участка входят:

ул. Просторная, 19, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 25/1

ул. Загородное шоссе, 14

Избирательный участок N 980

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 6», ул. Просторная, 14/2, т. 43-41-76

В состав участка входят:

ул. Родимцева, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 18/1, 18/2

Избирательный участок N 981

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 6», ул. Просторная, 14/2,

т. 43-10-06

В состав участка входят:

ул. Родимцева, 8, 8/1

ул. Салмышская, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1

ул. Джангильдина, 10, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1

Избирательный участок N 982

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 71», ул. Джангильдина, 6, 62-51-30

В состав участка входят:

ул. Брестская, 28, 28/1

ул. Родимцева, 2, 2/2, 2/3, 4, 6

ул. Салмышская, 26, 28, 28/2

Избирательный участок N 983

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 71», ул. Джангильдина, 6, т. 62-51-29

В состав участка входят:

ул. Брестская, 30, 32

ул. Джангильдина, 2, 2/1, 4, 8

ул. Салмышская, 30, 32, 32/1, 32/2

Избирательный участок N 984

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 71», ул. Джангильдина, 6, 62-51-29

В состав участка входят:

пр-д Северный, 7, 9

ул. Автомобилистов, 2/1, 2/2

ул. Брестская, 9

ул. Джангильдина, 1/1, 3

ул. Липовая, 20, 21/1, 21/3, 21/5

ул. Салмышская, 34/2, 34/4, 34/6, 36, 38

Избирательный участок N 985

Центр участка и местонахождение УИК — МУК «Детская музыкальная школа N 4», ул. Брестская, 5/1, т. 62-67-22

В состав участка входят:

пр-д Северный, 1, 3, 5

пр-т Победы, 155/3, 155/4, 155/7, 157/1, 157/2

ул. Брестская, 5, 5/1, 5/2, 7

Избирательный участок N 986

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,

т. 43-74-90

В состав участка входят:

ул. Джангильдина, 9, 9/1, 11, 13

ул. Салмышская, 33

Избирательный участок N 987

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,

т. 43-74-90

В состав участка входят:

ул. Липовая, 15/1, 17

ул. Салмышская, 35, 39, 39/1

Избирательный участок N 988

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,

т. 43-74-90

В состав участка входят:

пер. Лучистый

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10

ул. Джангильдина, 15

ул. Загородное шоссе, 16-38

ул. Индивидуальная

ул. Липовая, 1, 2, 3, 3/1, 4, 4/1, 7, 8/2

Избирательный участок N 989

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 5», ул. Джангильдина, 11/1,

т. 43-74-90

В состав участка входят:

ул. Липовая, 5/2, 9, 11

Избирательный участок N 990

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Основная общеобразовательная школа», село Краснохолм, ул. России, 82, т. 39-03-65

В состав участка входят:

поселок Красный Партизан:

улицы: Центральная, Набережная, Южная, Западная

ул. Новая, 1 — 13

село Краснохолм:

переулки: Заречный, Коммунистический, Крупской, Майский, Толстого,

площадь Чапаева,

улицы: Димитрова, Коммунистическая, Комсомольская, Крупской, Куйбышева, Некрасова, Полевая, Пугачева, Пушкина, Степная, Цвиллинга, Чапаева, Яценко

ул. Революционная, 139 — 259, 194 — 280

ул. России, 9 — 113, 20 – 118

Избирательный участок N 991

Центр участка и местонахождение УИК — МДОУ N 1, село Краснохолм, ул. Липова, 1,

т. 39-10-55

В состав участка входят:

село Краснохолм:

переулки: М. Горького, Кировский, Леваневского, Рабочий

улицы: Волобоева, Воровского, М. Горького, Дронова, Забайкальская, Илекское шоссе, Карагачевый проезд, Карла Маркса, Кирова, Красноармейская, Краснознаменная, Матросова, Петренко, Равнинная, Родная, Тургенева, Федоринова, Шоссейная, Щеглова

ул. Калинина, 1 — 25, 4 — 24

ул. Ленина, 19 — 69, 20 — 70

ул. Липова, 1 — 7, 2 — 8

ул. Октябрьская, 32 — 86, 41 — 113

ул. России, 1 — 7, 2 — 18

ул. Советская, 1 — 37, 2 – 50

Избирательный участок N 992

Центр участка и местонахождение УИК — МУК «ДК «Заря», село Краснохолм, ул. Советская, 68, т. 39-10-52

В состав участка входят:

село Краснохолм:

переулки: Воровского, Гребенникова, Дзержинского, Иванова, Липова, Полякова, Пролетарский, Строителей, Тупой

площадь Советская,

улицы: Бакинская, Водопьянова, Гребенникова, Дзержинского, Долевая, Дорожная, Красногвардейская, Краснофлотская, Лермонтова, Мира, Нагорная, Панова, Чкалова, Энгельса

ул. Калинина, 27 — 45, 26 — 52

ул. Ленина, 1 — 17, 2 — 18

ул. Липова, 10 — 40, 9 — 37

ул. Октябрьская, 1 — 41, 2 — 32

ул. Революционная, 2 — 192, 1 — 137

ул. Советская, 39 — 71, 52 — 80

ЮУООС усадьба

поселок Троицкий:

улицы: Новая, Троицкая

Избирательный участок N 993

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 95», поселок Каргала, ул. Ленинская, 2в, т. 39-92-85

В состав участка входят:

поселки Каргала и Холодные ключи

Список

избирательных участков

по Промышленному району Северного округа города Оренбурга

Избирательный участок N 996

Центр участка и местонахождение УИК — ДК «Экспресс», пр-т Парковый, 15 (по согласованию), т. 74-27-17

В состав участка входят:

пер. Госпитальный

пер. Кустарный, 55 — 95

пл. Привокзальная, 2, 3, 3а, 63, 64

пр-д Коммунаров, 1 — 9, 6, 14

пр-т Парковый, 13, 14 — 24, 38, 46 — 52

ул. Виноградная, 1 — 39, 42 — 72

ул. Орлова, 1, 2, 3, 4, 5, 5а

ул. Садовников, 42 — 52, 17, 17а, 17б, 35, 39

ул. Элеваторная, 1, 9

Избирательный участок N 997

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 39», пр-т Парковый, 40, т. 43-10-39

В состав участка входят:

пер. Саратовский, 2 — 38, 1 — 39

пер. Средний, 1 — 45, 4 — 48

ул. Григорьевская, 1 — 21, 6 — 20

ул. Маяковского, 1 — 51, 2 — 54

ул. Орлова, 3а, 7 — 47а, 24 — 46

ул. Парижской Коммуны, 7 — 29, 12 — 38

ул. Попова, 4 — 40, 13 — 41

ул. Рыбаковская, 2 — 24/4, 26

ул. Степная, 1 — 43/1, 2 — 40

ул. Ташкентская, 3 — 55/б, 2 — 40/3

ул. Цвиллинга, 7 — 69 (общ. Автоколледжа)

Избирательный участок N 998

Центр участка и местонахождение УИК — 2-й корпус ГОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа N 13», ул. Советская, 111 (по согласованию), т. 57-20-61

В состав участка входят:

пер. Селивановский, 29 — 45, 24 — 42, 44, 44а, 46, 46а, 54, 54/3, 47а — 79

пер. Тупой, 55 — 61

ул. Кичигина, 3 — 13, 2 — 18

ул. Орлова, 48 — 64, 49 — 59

ул. Попова, 45, 49 — 57, 42 — 66

ул. Советская, 105 — 129, 114 — 132

ул. Степная, 45 — 67, 42 — 78

ул. Сухарева, 1 — 13, 2 — 14а

ул. Ташкентская, 57 — 91, 42 — 58

ул. Цвиллинга, 68 – 116

Избирательный участок N 999

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 41», ул. Пролетарская, 99, т. 56-01-18

В состав участка входят:

пер. Селивановский, 9 — 21, 10 — 22

пер. Тупой, 5 — 29, 6 — 38, 31 — 51, 40 — 48, 50 — 62

ул. Григорьевская, 23 — 63, 22 — 60

ул. Орлова, 66 — 90, 61 — 73

ул. Парижской Коммуны, 31 — 61/2, 40 — 76

ул. Попова, 59 — 79/2, 68 — 86

ул. Пролетарская, 91 — 153

ул. Рыбаковская, 28 — 60

ул. Советская, 85 — 103, 92 — 112

ул. Степная, 69 — 77, 80 — 92

ул. Сухарева, 17 — 37, 16 — 36

ул. Ташкентская, 93 — 113, 60 — 70

ул. Цвиллинга, 54 – 66

Избирательный участок N 1000

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 53», ул. Астраханская, 1а, т. 56-03-17

В состав участка входят:

пер Тупой, 63 — 65, 64 — 74

ул. 1 Мая, 1 — 53, 2 — 58

ул. Астраханская, 1 — 73а, 2 — 98

ул. Гребенская, 1 — 65, 2 — 60 (кроме домов 2а, 2б, 2в, 4а, 4б)

ул. Дубицкого, 1 — 35,12 — 50

ул. Кичигина, 23 — 39

ул. Коммуны, 1 — 59, 2 — 62

ул. Мичурина, 1 — 51 (кроме 1а), 2 — 64 (кроме 2б)

ул. Невельская, 8 — 14

ул. Немовская, 27 — 55, 28 — 58

ул. Октябрьская, 1 — 27, 4 — 38

ул. Оренбургская, 1 — 29, 2 — 30

ул. Орская, 1 — 13, 2 — 28

ул. Пролетарская, 155 — 245а

ул. Советская, 134 — 142

ул. Фрунзе, 1 — 55, 2 — 62 (кроме 2а, 4а)

Избирательный участок N 1001

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 53», ул. Астраханская, 1а, т. 56-03-17

В состав участка входят:

пер. Мельничный

ул. Абдрашитова, 1 — 59, 2 — 52

ул. Гребенская, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б

ул. Макаровой — Мутновой, 1 — 69, 2 — 56

ул. Мичурина, 1а, 2б

ул. Невельская, 1 — 15, 2 — 6

ул. Немовская, 11 — 25, 2 — 26

ул. Новгородская, 1 — 51, 2 — 68

ул. Полтавская, 3 — 39, 6 — 76

ул. Томилинская, 1 — 55, 2 — 68а

ул. Фрунзе, 2а, 4а

ул. Халтурина, 1 — 55, 2 — 56

ул. Цвиллинга, 71, 71a, 73

ул. Шевченко, 1 – 57

Избирательный участок N 1002

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 40», ул. Культурная, д. 21, т. 56-74-96

В состав участка входят:

проезд 2-й Кривцова

пр-т Братьев Коростелевых, 1 — 9, 13, 15, 17, 17a, 19, 19a, 43, 45, 47, 2 — 24

ул. Деповская, 49 — 67

ул. Ногина, 87

дома 375 км

Избирательный участок N 1003

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 40», ул. Культурная, д. 21, т. 56-74-96

В состав участка входят:

переулки: Кривцова, Молодежный, Сырейный

проезд 1-й Кривцова, 1 — 13, 8, 10

пр-т Братьев Коростелевых, 23 — 29

ул. Вокзальная, 1 — 33, 20, 22, 22а

ул. Деповская, 70 — 96

ул. Красной Делегатки, 1 — 5, 2 — 8

ул. Кривцова, 1 — 17, 2 — 36

ул. Культурная

ул. Литейная, 55 — 67, 54 — 62a

ул. Ногина, 65 — 81, 60 — 90

ул. Ткачева, 79

ул. Чернышевского, 3 – 67

Избирательный участок N 1004

Центр участка и местонахождение УИК — филиал МУДОД «Станция детского технического творчества» города Оренбурга, ул. Ногина, 46, т. 56-74-42

В состав участка входят:

ул. Бабушкина, 25 — 71а, 22 — 60а

ул. Войкова, 29 — 79, 30 — 82

ул. Вокзальная, 10 — 16

ул. Желябова, 17 — 25, 20 — 60

ул. Котова, 25 — 67, 16 — 32

ул. Красина, 1 — 39

ул. Литейная, 1 — 53, 2 — 52

ул. МОПРа, 1 — 31, 2 — 32

ул. Ногина, 8 — 58

ул. Рылеева, 1 — 37а, 2 — 52

ул. Фурманова, 23 — 65, 22, 24, 34 — 66а

ул. Чапаева, 29 — 77а, 24 — 70а

Избирательный участок N 1005

Центр участка и местонахождение УИК — актовый зал эксплуатационного локомотивного депо «Оренбург», ул. Мебельная, 1а (по согласованию), т. 74-22-12

В состав участка входят:

пер. 2-й проезд, 1, 3, 5, 7, 11, 11а, 11б, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 32

пер. Апрельский, 1 — 9, 2 — 10

пер. Арсенальный

пер. Боевой

пер. Морозовский, 1 — 19, 2 — 20

пер. Путейный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

пр-д Мясокомбината, 1 — 5, 2

ул. 9-й околоток, 3, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 52

улицы: 10-й квартал, 11-й квартал, 13-й квартал

ул. Бабушкина, 1 — 23, 2 — 20

ул. Войкова, 3 — 27, 2 — 28

ул. Вокзальная, 2 — 8

ул. Волочаевская, 1 — 31, 2 — 50

ул. Деповская, 1 — 47, 4 — 68

ул. Желябова, 1 — 13, 8 — 18

ул. Котова, 1 — 23, 2 — 10а

ул. Ногина, 1а, 9 — 63

ул. Фурманова, 1 — 21, 2 — 20

ул. Чапаева, 1 — 27, 2 — 22

улицы: Занузданова, Мартынова, Мебельная, Тамарова

Избирательный участок N 1006

Центр участка и местонахождение УИК — актовый зал ОАО «Оренбургский станкостроительный завод», ул. Ногина, 6 (по согласованию), т. 56-93-46

В состав участка входят:

ул. Котова, 34, 34а, 40, 42, 44, 44/1

улицы: 14-й квартал, 15-й квартал, 16-й квартал, 17-й квартал, 18-й квартал, 19-й квартал

Избирательный участок N 1007

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 48», ул. Красина, 43а, т. 56-44-46

В состав участка входят:

пер. Внутриквартальный, 1 — 17, 2 — 18а

ул. Бабушкина, 73 — 77, 62 — 72

ул. Вокзальная, 24 — 32а

ул. Герцена, 1 — 27, 47 — 59, 2 — 24

ул. Дзержинского, 1 — 47, 2 — 56

ул. Желябова, 27 — 57, 62 — 82, 83

ул. Котова, 69 — 93

ул. Красной Делегатки, 7 — 21, 10 — 40

ул. Красина, 41 — 65, 2 — 68, 85 — 107, 86 — 106

ул. Ломоносова, 1 — 27, 2 — 14

ул. Кривцова, 19 — 29

ул. Пестеля, 1 — 5, 2 — 20

ул. Ткачева, 1 — 55

ул. Фурманова, 67 — 91, 68 — 90

ул. Чапаева, 79 — 99, 72 — 90

ул. Чернышевского, 2 – 58

Избирательный участок N 1008

Центр участка и местонахождение УИК — актовый зал Оренбургского локомотиворемонтного завода, ул. Ткачева, 8 (по согласованию), т. 30-66-54

В состав участка входят:

ул. 20-й квартал

ул. Котова, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103

ул. Ткачева, 2 — 14, 81, 85, 87

Избирательный участок N 1009

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 55», ул. Ткачева, 18, т. 56-39-60

В состав участка входят:

пер. Дорожный, 1 — 11, 2, 8, 20, 22

пер. Третьяка, 2 — 12

пр-т Братьев Коростелевых, 53 — 67

ул. Вокзальная, 34 — 44, 49 — 63а

ул. Дзержинского, 58 — 74а, 49 — 61

ул. Герцена, 26 — 32

ул. Старозаводская, 16

ул. Красной Делегатки, 23 — 31

ул. Ткачева, 18 — 34, 57 — 75, 89 – 95

Избирательный участок N 1010

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 61», ул. Химическая, 7, т. 56-78-49

В состав участка входят:

пер. Добычной

пер. Украинский, 1а — 19, 2 — 30

ул. 21-й квартал

ул. Инструментальная, 1 — 5

ул. Курочкина, 1а, 3

ул. Магистральная, 2 — 16

ул. Столпянского, 1 — 105, 14 — 96

ул. Украинская, 1 — 73а, 2 — 82

улицы: Белинского, Гоголя, Грибоедова, Декабристов, Олега Кошевого, Песчаная, Шинная

Избирательный участок N 1011

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 61», ул. Химическая, 7, т. 56-78-49

В состав участка входят:

ул. 70-й проезд

ул. Бебеля, 2 — 26

ул. Бурчак-Абрамовича, 11 — 79

ул. Вагонная, 1 — 47, 2 — 72

ул. Западная, 1 — 5а, 2 — 66

ул. Курочкина, 1 — 43 (кроме 1а, 3), 2 — 52

ул. Маячная, 1 — 59, 2 — 62

ул. Розенберга, 1а — 29, 2 — 26

ул. Сапожникова, 2 — 20, 1 — 13

ул. Химическая, 1 — 21

ул. Щорса, 1 — 37, 2 — 26

ул. Энгельса, 1 — 77, 2 — 80

улицы: Кислородная, Паровозная, Электрическая

Избирательный участок N 1012

Центр участка и местонахождение УИК — ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга» (2-й корпус), ул. Химическая, 10 (по согласованию), т. 47-94-45

В состав участка входят:

ул. Кольцевая, 11 — 35

ул. Химическая, 6, 6/1, 8, 8/1, 10 (общ. 18)

санаторий «Маяк»

Избирательный участок N 1013

Центр участка и местонахождение УИК — административное здание ПО «Центральные электрические сети» филиал ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», ул. Манежная, 9

(по согласованию), т. 78-80-27

В состав участка входят:

улицы: 1-я Береговая, 2-я Береговая, 3-я Береговая, 4-я Береговая, 5-я Береговая, 6-я Береговая, Лодыгина Манежная, Обрывная, Яблочкова

пер. Буровой

ул. Добролюбова, 1 — 11, 2 — 8

ул. Домбаровская, 1 — 25, 29, 2 — 42

1-й Маячный спуск

2-й Маячный спуск

ул. Кольцевая, 1 — 9, 6 — 28

ул. Турбинная, 9 — 31, 32 — 72

санаторий «Солнечный»

Избирательный участок N 1014

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 4», ул. Химическая, 15, т. 56-81-76

В состав участка входят:

переулки: Гора Маяк, Жуковского, Попова, Тургенева

ул. Бурчак-Абрамовича, 81 — 119

ул. Добролюбова, 10 — 34, 13 — 33

ул. Достоевского, 1 — 13, 2 — 22

ул. Карьерная, 1 — 33

ул. Магнитогорская, 2 — 26

ул. Набережная Сакмары, 1 — 55, 2 — 92

ул. Розы Люксембург, 1 — 45, 2 — 54

ул. Сапожникова, 33а — 43, 36 б — 40

ул. Турбинная, 2 — 30

ул. Тургенева, 3 — 23, 2 — 20а

улицы: Жуковского, Регенераторная, Сакмарская

Избирательный участок N 1015

Центр участка и местонахождение УИК — здание администрации Северного округа по Промышленному району, пр-т Братьев Коростелевых, 141, т. 30-44-40

В состав участка входят:

пер. Авдеевский

пер. Кривой

пр-т Братьев Коростелевых, 151 — 159, 167/2

ул. Бебеля, 120 — 160

ул. Дачная, 26, 28

ул. Караваева Роща

ул. Лесная, 20 — 36, 29 — 47а

ул. Нагорная, 1 — 45, 2 — 20

ул. Розы Люксембург, 111 — 173, 144 — 188

ул. Садовая, 33

ул. Гравийная, 2 — 42

ул. Лесная, 1 — 27

ул. Лесхозовская, 1 — 47, 2 — 32

ул. Озерная, 2 — 30

ул. Путевая, 2 — 8а

микрорайон 18 разъезд

дома железнодорожного моста

дома карьера N 3

Избирательный участок N 1016

Центр участка и местонахождение УИК-ГОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат N 1», пр-т Братьев Коростелевых, 54 (по согласованию), т. 56-49-64

В состав участка входят:

пер. Сибирский

пр-т Братьев Коростелевых, 169 — 181, 56 — 74а

ул. Каховская, 42 — 48

ул. Кирпичная, 1 — 135

ул. Соболева Гора

дома 374 км

Избирательный участок N 1017

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 62», ул. Львовская, 13, т. 56-45-55

В состав участка входят:

пер. Грабовского, 2 — 8

пер. Станочный, 1 — 23, 4 — 20

пр-т Братьев Коростелевых, 69 — 75, 28 — 54, 42а (кроме 28/1)

ст. Заводская, 17

ул. Зиновьева, 69 — 107

ул. Коммунистическая, 65 — 101, 62 — 106

ул. Маловская, 100 – 130

Избирательный участок N 1018

Центр участка и местонахождение УИК-ГОУ СПО «Оренбургский техникум железнодорожного транспорта», пр-т Братьев Коростелевых, 28/1 (по согласованию), т. 30-12-23

В состав участка входят:

пер. Обходной, 1 — 17, 2 — 16

пр-т Братьев Коростелевых, 28/1

ул. Львовская, 103 — 113, 114 — 122

ул. Тамбовская, 6, 8, 10, 12

Избирательный участок N 1019

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 56», ул. Бебеля, 118, т. 56-46-82

В состав участка входят:

переулки: Короткий, Кооперативный, Центральный

ул. Бебеля, 28 — 112

ул. Бурчак-Абрамовича, 10 — 118

ул. Воровского, 9 — 47, 22 — 52

ул. Дачная, 1 — 47, 2 — 24

ул. Кокинская, 17 — 51, 20 — 50

ул. Магнитогорская, 1 — 67, 28 — 74

ул. Маячная, 61 — 77, 64 — 82

ул. Набережная Сакмары, 57 — 123, 94 — 192

ул. Розенберга, 31 — 71, 28 — 46

ул. Розы Люксембург, 51 — 109, 56 — 142

ул. Энгельса, 79 — 109, 82 — 128

улицы: 4 апреля, Блока, Интернациональная, Калинина, Кольцова, Кооперативная, Крылова, Лебединского, Майкова, Никитина, Чайковского

Избирательный участок N 1020

Центр участка и местонахождение УИК — МУДОД «ЦДТ Промышленного района», ул. Магнитогорская, 80, т. 56-90-55

В состав участка входят:

пер. Амбулаторный, 2 — 6

пер. Грабовского, 1 — 21, 10 — 48

переулки: Коленчатый, Классный, Фролова

пр-т Братьев Коростелевых, 77 — 137

ул. Бебеля, 69 — 101

ул. Зиновьева, 47 — 67, 42 — 112, 114

ул. Коммунистическая, 41 — 63, 38 — 60

ул. Красногвардейская, 37 — 101, 36 — 102а

ул. Лесная, 1 — 27, 2 — 18а

ул. Магнитогорская, 71 — 87

ул. Маловская, 80 — 98

ул. Рабочая, 18 — 76, 39 — 101

ул. Садовая, 1 — 31, 2 — 50

улицы: Андреева, Великанова, Клубная, Пашкова

Избирательный участок N 1021

Центр участка и местонахождение УИК — ГКСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 5», ул. Бебеля, д. 43 (по согласованию), т. 56-90-05

В состав участка входят:

пер. Амбулаторный, 1 — 5

пер. Ученический

ул. Бебеля, 1 — 67

ул. Бурчак-Абрамовича, 1 — 9, 2 — 8

ул. Воровского, 1 — 7, 2 — 20

ул. Зиновьева, 1 — 45, 2 — 40

ул. Кокинская, 1 — 15, 2 — 18

ул. Коммунистическая, 1 — 39, 2 — 36

ул. Красногвардейская, 1 — 35, 2 — 34

ул. Маловская, 1 — 45, 2 — 78

ул. Рабочая, 1 — 37, 2 — 16а

ул. Чуносова, 1 — 19, 2 — 6а

Избирательный участок N 1022

Центр участка и местонахождение УИК — ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», пер. Связной, 12, т. 56-49-43 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Связной

ул. Локомотивная, 1 — 33, 2 — 16

ул. Юркина, 1 — 19, 9а

улицы: Байкальская, Ижевская, Тепловозная

Избирательный участок N 1023

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 15», ул. Братьев Башиловых, 18, т. 52-86-43

В состав участка входят:

пер. Балтийский

проезды: 1-й ряд, 2-й ряд, 3-й ряд, 4-й ряд

ул. Братьев Башиловых, 1 — 31

ул. Новая, 1, 1/1, 2/1

Избирательный участок N 1024

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 15», ул. Братьев Башиловых, 18, т. 52-86-43

В состав участка входят:

ул. Братьев Башиловых, 2а — 18

ул. Народная, 20, 22

ул. Новая, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15

ул. Пролетарская, 273, 273/1, 273/2

Избирательный участок N 1025

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 16», ул. Минская, 1, т. 43-27-16

В состав участка входят:

ул. Минская, 2, 41 — 69

ул. Народная, 2, 4, 6, 7, 8

ул. Полтавская, 82, 82а, 84, 84а, 84б

ул. Пролетарская, 251, 253, 253а, 255, 255а, 257, 259

ул. Юркина, 40 – 76

Избирательный участок N 1026

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 16», ул. Минская, 1, т. 43-27-16

В состав участка входят:

ул. Народная, 9, 11, 13, 15, 17, 8/1 (ГУЗ ОКБ на станции Оренбург)

ул. Пролетарская, 259а, 259/2, 261, 263, 263/1, 263/2, 263/3, 265, 267

ул. Шевченко, 10, 12, 14, 16, 18а

Избирательный участок N 1027

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», ул. Народная, 16/1, т. 52-03-52

В состав участка входят:

ул. Кавказская, 5, 5а, 5б

ул. Народная, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 19, 21, 23, 25

ул. Полтавская, 53 — 131, 86, 88

Избирательный участок N 1028

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», ул. Народная, 16/1, т. 52-03-53

В состав участка входят:

ул. Народная, 12/2, 12/3

ул. Пролетарская, 267/1, 267/2, 269, 269/1, 271, 271/1

Избирательный участок N 1029

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 58», ул. Станционная, 2а, т. 53-04-10

В состав участка входят:

ул. Ангарская, 1 — 23, 2 — 22

ул. Каргалинская, 1 — 21, 2 — 28

ул. Лабужского, 2 — 10/2, 1, 11

ул. Охотская, 15, 16

ул. Проезжая, 1 — 21, 2 — 34

ул. Сахалинская, 15 — 39, 2 — 14

ул. Станционная, 1 — 25, 2 – 18

Избирательный участок N 1030

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 58», ул. Станционная, 2а, т. 53-04-10

В состав участка входят:

пер. Дальний, 1 — 27, 2 — 30

ул. Курильская, 1 — 37, 2 — 8

ул. Лабужского, 12 — 22

ул. Ноябрьская, 1 — 23, 2 — 30

ул. Саракташская, 1 — 37, 2 — 36

ул. Хабаровская, 1 — 45, 2 — 124

ул. Чебеньковская, 1 — 105, 2 – 98

Избирательный участок N 1031

Центр участка и местонахождение УИК — МБДОУ «Детский сад N 49», ул. Калининградская, 17, т. 53-87-27

В состав участка входят:

пер. Сельский, 32 — 40

пер. Чкаловский

ул. Белозерная, 1 — 55, 2 — 56а

ул. Вишневая, 2 — 26, 1-а, 3

ул. Краснодарская, 32 — 48, 7

ул. Каховская, 3 — 11, 2 — 40

улицы: Водяная, Калининградская, Ленская, Подурова, Ленинской искры, Трудовая, Уфимская

СНТ: «Садовод», «Энергостроитель», «Железнодорожник», «Сакмара», «Нефтехимик», «Луч», «Нефтяник», «Химик», «Угольщик р. Сакмары», «Сигнал»

Избирательный участок N 1032

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 68», ул. Ноябрьская, 45, т. 43-62-85

В состав участка входят:

ул. Новая, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/6

ул. Терешковой, 255, 257

ул. Ноябрьская, 47/2

Избирательный участок N 1033

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 68», ул. Ноябрьская, 45, т. 43-62-86

В состав участка входят:

пер. Дальний, 37, 39, 41, 41/1, 43, 43/1, 45

ул. Новая, 14,

ул. Ноябрьская, 47, 47/1, 58, 62

ул. Терешковой, 263, 263/1, 263/4

Избирательный участок N 1034

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 3», ул. Ноябрьская, 41,

т. 52-73-01

В состав участка входят:

пер. Дальний, 29, 29/1, 31, 33, 35

ул. Ноябрьская, 42, 44, 44/1, 46, 48, 52, 54, 56

ул. Пролетарская, 314

Избирательный участок N 1035

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 3», ул. Ноябрьская, 41,

т. 52-73-01

В состав участка входят:

ул. Новая, 6, 8, 8/1

ул. Ноябрьская, 39, 43/4, 43/2, 43/5

ул. Пролетарская, 310, 310а, 312, 312/1

Избирательный участок N 1036

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 3», ул. Ноябрьская, 41,

т. 52-33-39

В состав участка входят:

ул. Новая, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

ул. Пролетарская, 308

Избирательный участок N 1037

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 78», ул. Новая, 21/3, т. 52-40-31

В состав участка входят:

ул. Новая, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29

ул. Терешковой, 251, 251/1

Избирательный участок N 1038

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 78», ул. Новая, 21/3, т. 52-40-32

В состав участка входят:

ул. Терешковой, 243/1, 245, 245/1, 245/2, 247, 247/1, 249, 249/1

Избирательный участок N 1039

Центр участка и местонахождение УИК МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 78», ул. Новая, 21/3, т. 52-40-32

пр-д Нижний, 5, 5/4, 8/1

пр-д Нижний, 3/1, 6

пер. Нижний, 3/2

ул. Терешковой, 241, 241/1, 241/2, 241/3

ул. Пролетарская, 288/1, 288/2, 288/3, 288а

Избирательный участок N 1040

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 70», поселок Самородово, ул. Школьная, 34, т. 39-35-27

В состав участка входит:

поселок Самородово

Избирательный участок N 1041

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 80», село Пруды, ул. Школьная, 7а, т. 56-96-95

В состав участка входит:

село Пруды

Список

избирательных участков

по Ленинскому району Южного округа города Оренбурга

Избирательный участок N 1043

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 60», микрорайон «поселок им. Куйбышева», ул. Школьная, 1, т. 43-09-60

В состав участка входят:

микрорайон «поселок Ростоши»:

улицы: 1-й Виноградный проезд, 2-й Виноградный проезд, 3-й Виноградный проезд,

4-й Виноградный проезд, 5-й Виноградный проезд, 6-й Виноградный проезд, 7-й Виноградный проезд, 8-й Виноградный проезд, Кольцевая Виноградная

микрорайон «поселок имени Куйбышева»:

переулки: Лесной, Полевой, Сельский

улицы: Безымянная, Ветеранов труда, Вольная, Дачная, Комарова, Мало-Озерная, Надежды, Овощеводческая, Овражная, Озерная, Осенняя, Полевая, Попкова, Природная, Ромашковая, Ромашковая 1-й проезд, Ромашковая 2-й проезд, Ромашковая 3-й проезд, Садовая, Северная, Совхозная, Тенистая, Тепличная, Фруктовая, Центральная, Школьная, Южная, Юрова

микрорайон «Солнечный»:

улицы: Ивановская, Казачья, Кооперативная, Крутая, Лесная, Парковая, Пойменная, Пригородная, Спортивная, Строителей, Школьная

Опорный пункт виноградарства

СНТ «Соловушка»

Избирательный участок N 1044

Центр участка и местонахождения УИК — МБДОУ «Детский сад N 67», ул. Журевского, 15,

т. 34-95-15

В состав участка входят:

микрорайон «Ростошинские пруды»

микрорайон поселок Ростоши:

переулки: Степной, Флагманский

улицы: Проезд 1-й, Проезд 2-й, Проезд 3-й, Проезд 4-й, Белградская, Братиславская, Венский бульвар, Женевская, Журевского, Землянского, Люблянская, Микрорайон, Микрорайонная, Миланская, Новая, Плесецкая, Пражская, Римская, Ростоши, Ростошинская, Софийская, Торговая, Финская,

СНТ «Виноградное», «Вираж», «Водник» (Ростоши), «Гейя», «Жемчуг», «Комета», «Магистраль», «Малахит», «Оригинал», «Простор», «Родник», «Ростоши», «Русь», «Салют», «Солидарность», «Степное», «Трасса», «Фонтан», «Удача»

в/ч N 40263

в/ч N 54782

Избирательный участок N 1045 им. М.И. Полшкова

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Гимназия N 4», ул. Вечерняя, 6, т. 34-97-27

В состав участка входят:

переулки: Звездный, Каштановый, Кедровый, Лосиный, Лужский, Малиновый, Мичманский, Надежды, Осиновый, Рассветный, Родниковый, Таежный, Холмский, Чайный, Школьный, Ягодный

ул. Березовая Ростошь, 1 — 11

ул. Вечерняя, 1 — 83, 2 — 54

ул. Газпромовская, 1 — 63, 2 — 66

ул. им. В.В. Николаева, 9 — 49, 2 — 44

ул. Казачья, 3 — 59, 6 — 54

ул. Отрадная, 1 — 51, 2 — 58

ул. Раздольная, 2 — 58, 9

ул. Российская, 1 — 47, 2а — 2/10

ул. Садовое кольцо, 11 — 99, 14 — 94

ул. Самарская, 1 — 55, 2 — 44

ул. Цветной Бульвар, 1 — 29, 2 — 26

улицы: Веселая, Мирная, Нежинское шоссе, Связистов, Таловая, Творческая, Успенская, Городская, Муниципальная, Полнолуния, Прохладная

СНТ «Горизонт — 1», «Горизонт», «Импульс»

Избирательный участок N 1046

Центр участка и местонахождение УИК — спорткомплекс «Юбилейный», ул. Березовая Ростошь, 2а, т. 73-17-80

В состав участка входят:

переулки: Буруктальский, Газовый, Детский, Мансардный, Мансардный 1-й проезд, Мансардный 2-й проезд, Мансардный 3-й проезд, Оздоровительный, Садовый, Снежный, Торговый, Торговый 1-й проезд, Торговый 2-й проезд, Торговый 3-й проезд

ул. Березовая Ростошь, 2 — 20

ул. Вечерняя, 85 — 109, 56 — 70

ул. Газпромовская, 65 — 99, 74 — 202

ул. им. В. В. Николаева, 53 — 89, 48а — 62

ул. Казачья, 61 — 89, 56 — 70

ул. Отрадная, 53 — 131, 60 — 122

ул. Раздольная, 60 — 86

ул. Российская, 49 — 115, 4 — 36

ул. Садовое кольцо, 101 — 195, 94а — 140

ул. Самарская, 57 — 181, 46 — 132

ул. Цветной Бульвар, 32

ул. Самарская 1 проезд

улицы: Васильковая, Ветеранов, Воскресенская, Вязовая, Гребенникова, Дальнореченская, Долинная, Журавлиная, Зорянки, Иванова, Изобильная, Калиновая, Карпочева, Ковыльная, Колодезная, Колокольчиковая, Костюкова, Красной Гвоздики, Лазурная, Нижняя, Овсянникова, Ольховая, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Стремянная, Терновая, Тополиная, Хусаинова, Целинная, Черемуховая, Ясеневая

Избирательный участок N 1047

Центр участка и местонахождение УИК — Дом культуры поселок Бердянка, поселок Бердянка, ул. Школьная, 14, т. 39-27-46

В состав участка входит поселок Бердянка

Избирательный участок N 1048

Центр участка и местонахождения УИК — МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад N 18», ул. Салмышская, 46/1, т. 99-28-42

В состав участка входят:

ул. Салмышская, 44, 44/2, 46, 46/2, 48, 48/2

ул. Диагностики, 3, 3/1, 3/2, 5

проезд Северный, 8, 10, 14

Избирательный участок N 1111

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 86», ул. Салмышская, 43/6

В состав участка входят:

ул. Салмышская, 43, 43/1, 43/2, 43а, 43/4, 43/5, 45, 45/1, 45/3, 47, 47/1

проезд Северный, 16, 16/1, 16/2, 18

ул. Поляничко, 1, 2, 2а, 4/1, 8, 10, 10/1, 12, 12/1

Избирательный участок N 1049

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 85», ул. Салмышская, 48/4, т. 43-62-92

В состав участка входят:

ул. Салмышская, 52, 52/2, 54, 56, 56а, 58, 58/1, 62

ул. Есимова, 3, 3/1, 3/2

ул. Диагностики, 17, 17/1, 19

Избирательный участок N 1050

Центр участка и местонахождения УИК — МДОБУ «Детский сад комбинированного вида N 20», ул. Салмышская, 76/2, т. 40-42-52

В состав участка входят:

ул. Гаранькина, 17, 19, 21, 21/1, 23

ул. Транспортная, 16, 16/3, 16/4, 18, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5

ул. Монтажников, 34

Избирательный участок N 1051

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 85», ул. Салмышская, 48/4

В состав участка входят:

ул. Салмышская, 58/2, 66, 68, 68/1, 68/2

ул. Транспортная, 7, 7а, 12/1, 16а, 16/1, 16/2, 16 б

ул. Есимова, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2

ул. Диагностики, 9, 9/1, 21

Избирательный участок N 1052

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 87», ул. Карпова 1/2

В состав участка входят:

бульвар Юности

проезд Большой, Бульварный, Малый, Сквозной

улицы: Инверторная, Контактная, Курортная, Обводная, Релейная, Саморядова, Серебряной росы

ул. Салмышская, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4

ул. Карпова, 1, 1/1, 3, 3/1

ул. Высотная, 2, 2/1, 4, 6, 8, 10/1

Избирательный участок N 1109

Центр участка и местонахождения УИК — МДОБУ «Детский сад комбинированного вида N 20», ул. Салмышская, 76/2, т. 40-42-43

В состав участка входят:

ул. Гаранькина, 25, 27

ул. Салмышская, 70, 70/1, 70/2, 72, 72/1, 72/2, 74, 76

Избирательный участок N 1053

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 3», пр-т. Гагарина, 45, т. 71-27-66

В состав участка входят:

пр-т Гагарина, 35,39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 47/3, 49, 49/1, 49/2, 51, 51/1, 51/2

Избирательный участок N 1054

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 3», пр-т Гагарина, 45, т. 71-27-66

В состав участка входят:

пр-т Гагарина, 29/2, 33/2, 33/3, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 43, 43/1, 47, 47/1, 47/2

Избирательный участок N 1055

Центр участка и местонахождения УИК — ФГБНУ «Оренбургский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», пр-т Гагарина, 27/1, т. 71-06-34

В состав участка входят:

пр-т Гагарина, 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 33, 33/1, 43/2, 43/3

Избирательный участок N 1056

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 76», проспект Гагарина, 25, т. 43-10-76

В состав участка входят:

проспект Гагарина, 25, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5

ул. Геннадия Донковцева, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1

Избирательный участок N 1057

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 76», проспект Гагарина, 25, т. 43-09-76

В состав участка входят:

проспект Гагарина, 21/7, 21/8, 23, 23а, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5

ул. Геннадия Донковцева, 5, 5/1

Избирательный участок N 1058

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 51», пр-т Гагарина, 44/4, т. 43-04-51

В состав участка входят:

пр-т Гагарина, 40а, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 42/1, 44/2

ул. 13 линия, 2, 2/1, 4

ул. Мира, 2/1, 2/2

Избирательный участок N 1059

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 51», пр-т Гагарина, 44/4, т. 43-10-51

В состав участка входят:

пр-т Гагарина, 42, 42а, 44, 44/3, 48, 50, 52, 52/1

пр-д Промысловый, 1, 3, 4, 6, 6/1, 8

в/ч N 29452

в/ч N 39994

Избирательный участок N 1060

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 7», пр-д Промысловый, 11,

т. 43-07-22

В состав участка входят:

пр-т Гагарина, 54/1, 56, 58, 58/1, 60, 60/1, 62

пр-д Газовиков, 10, 14

пр-д Промысловый, 5 – 9

Избирательный участок N 1061

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 7», пр-д Промысловый, 11,

т. 43-07-23

В состав участка входят:

пр-д Газовиков, 20 — 26, 32 — 36

пр-д Промысловый, 17 – 21

Избирательный участок N 1062

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 8», ул. 10-я линия, 22, т. 32-60-46

В состав участка входят:

ул. 2-я, 6-я, 8-я, 10-я линии

ул. 5-я линия, 1 — 3, 2, 4

ул. 9-я линия, 3, 6

ул. 13-я линия, 1 — 35, 6, 6/1, 6/2, 14,16

ул. 15-я линия, 1 — 35, 2 — 36

ул. 17-я линия, 1 — 35, 2 — 36

ул. 19-я линия, 1 — 35, 2 — 36

ул. 21-я линия, 1 — 35, 2 — 36

ул. 23-я линия, 5 — 35, 24 — 36

ул. 25-я, 27-я, 29-я линии

ул. Мира, 2а, 3б, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16

Избирательный участок N 1063

Центр участка и местонахождение УИК — Клуб Оренбургского дорожного управления, ул. Мира, 22, т. 70-25-38 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Осенний

ул. 5-я линия, 5 — 39, 6 — 42

ул. 7-я, 11-я Линии

ул. 9-я линия, 5 — 43, 8 — 44

ул. 13-я линия, 49 — 75, 18 — 44

ул. 15-я линия, 37 — 75, 50 — 76а

ул. 16-я линия, 14, 14/2

ул. 17-я линия, 37 — 75, 38 — 76

ул. 19-я линия, 37 — 75, 38 — 76

ул. 21-я линия, 37 — 75, 38 — 76

ул. 23-я линия, 37 — 75, 38 — 76

ул. 31 — 43-я линии

ул. Карагандинская, 63

ул. Лесозащитная, 14

ул. Мира, 3/1, 3/2, 22

Избирательный участок N 1064

Центр участка и местонахождение УИК — ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области», ул. 75-я линия, 2, т. 70-20-34 (по согласованию)

В состав участка входят:

ул. 16-я линия, 2/2, 4, 12, 16, 18, 22, 24

ул. 18 — 32-я линии

ул. 45 — 85-я линии

ул. Лесозащитная, 4, 6, 10, 12

ул. Мира, 9 — 57, 28 – 66

Избирательный участок N 1065

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 64», проезд Майский, 8, т. 43-15-29

В состав участка входят:

пер. Сорочинский

проезды: 2-й восточный, 2-й луговой, 2-й сенной

ул. Алтайская, 12, 12а, 12б, 14, 65 — 95

ул. Бугурусланская, 39 — 71, 40 — 72

ул. Бузулукская, 55 — 95, 56 — 94

ул. Восточная, 44 — 78

ул. Киевская, 39 — 71, 48 — 72

ул. Курганская, 3 — 13, 19- 29, 33- 45, 51-75

ул. Луговая, 41 — 77, 42 — 78а

ул. Медногорская, 2 — 52

ул. Приволжская, 41 — 77, 56 — 96

ул. Северная, 3 — 63, 2 — 76

ул. Сенная, 43 — 77, 42 — 78

в/ч N 63180

Избирательный участок N 1066

Центр участка и местонахождение УИК — ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области», пр. Гагарина, 13, т. 33-23-16 (по согласованию)

В состав участка входят:

проезды: 1-й восточный, 1-й сенной, 1-й луговой, 5-й проезд

ул. Алтайская, 7 — 63, 2, 4 — 10

ул. Бугурусланская, 1 — 35, 2 — 32

ул. Бузулукская, 7 — 53, 8 — 54

ул. Восточная, 2 — 40, 42/1 — 42/6

пр-т Гагарина, 14 — 40

ул. Киевская, 3 — 31, 4 — 36

ул. Луговая, 1 — 39, 2 — 40

ул. Медногорская, 3 — 53

ул. Приволжская, 1 — 39, 8 — 52

ул. Сенная, 1 — 39, 2 — 40

улицы Епифанова, Омская

Избирательный участок N 1067

Центр участка и местонахождения УИК — ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум г. Оренбурга», пр-т Гагарина, 15, т. 33-20-97

В состав участка входят:

пр-т Гагарина, 13а, 15, 17, 19

ул. Алтайская, 2/1, 2/2

ул. Мало-Восточная, 1, 2 — 22

ул. Раздольная, 1, 10

улицы: Арапова, Городищенская, Краснохолмская, Мало-Луговая, Мало-Сенная, Сосновая, Средняя

проезд Форштадский

Избирательный участок N 1068

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 52», пр-д Знаменский, 4, т. 33-11-25

В состав участка входят:

ул. 60 лет Октября, 23, 23а, 23/1, 25, 25а, 30

ул. Карагандинская, 39 — 53

ул. Курганская, 4, 3а, 5а, 7а, 9а, 13а, 15а, 17а, 19а, 21а, 23а, 25а, 27а, 29а, 35а

пр-д Светлый, 3, 5, 7, 43а, 4 – 32

Избирательный участок N 1069

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 52», пр-д Знаменский, 4, т. 33-60-18

В состав участка входят:

пр-д Светлый, 9, 11, 13, 15, 17

ул. 60 лет Октября, 26, 28, 28а, 28б

ул. Восточная, 17 — 29/1

Избирательный участок N 1070

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 64», пр-д Майский, 8, т. 43-15-29

В состав участка входят:

ул. 60 лет Октября, 2, 2д, 4, 6, 8

ул. Восточная, 1, 1а, 3

пр-т Гагарина, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б

пр-д Майский, 9 — 15

ул. Ленинградская, 92

Избирательный участок N 1071

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 64», пр-д Майский, 8, т. 43-15-29

В состав участка входят:

ул. 60 лет Октября, 12 — 24

ул. Восточная, 5 — 13

пр-д Знаменский, 1/1, 7, 9, 11

пр-д Майский, 2 – 12

Избирательный участок N 1072

Центр участка и местонахождения УИК — ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», пр-т Гагарина, 1, т. 33-35-56

В состав участка входят:

пер. Пестрый

пр-д Майский, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а

пр-т Гагарина, 1д, 2, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 7, 9

ул. 60 лет Октября, 1, 1б, 1в, 2г, 3, 3/1, 5, 7

ул. Ленинградская, 92

ул. Чкалова, 59, 59/1

Избирательный участок N 1073

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 72

с углубленным изучением математики», ул. Туркестанская, 55/5, т. 43-30-96

В состав участка входят:

ул. Водосточная, 3 — 23, 4 — 18

ул. Депутатская, 101 — 133, 94 — 134а

ул. Красногорская, 167 — 207, 104 — 130

ул. Краснопартизанская, 109 — 151, 94 — 142

ул. Ленинградская, 82

ул. Мало-Ленинская, 167, 167/2

ул. Нежинская, 30

ул. Расковой, 4 — 8

ул. Туркестанская, 53 — 57, 138 — 176а

ул. Ульянова, 64 — 76а

ул. Харьковская, 91 — 145, 36 — 42

ул. Чкалова, 70

Избирательный участок N 1074

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 72

с углубленным изучением математики», ул. Туркестанская, 55/5, т. 43-11-72

В состав участка входят:

ул. Чкалова, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62

Избирательный участок N 1075

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 72

с углубленным изучением математики», ул. Туркестанская, 55/5, т. 43-09-72

В состав участка входят:

ул. КИМа, 25

ул. Мало-Ленинская, 105 — 109

ул. Туркестанская, 45, 47, 49

ул. Уральская, 44

ул. Чкалова, 32, 32/1, 34, 36, 38

Избирательный участок N 1076

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Лицей N 9», ул. Пикетная, 63, т. 31-88-36

В состав участка входят:

ул. Чкалова, 51/1, 53, 55, 57, 57/1, 57/2

Избирательный участок N 1077

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Лицей N 9», ул. Пикетная, 63, т. 31-62-83

В состав участка входят:

ул. Донецкая, 127 — 137, 140 — 154

ул. Карла Маркса, 131 — 145, 132 — 148

ул. КИМа, 1 — 17, 6, 6/1, 8, 16

ул. Колхозная, 31 — 53, 26 — 58

ул. Красная, 68 — 80

ул. Парковская, 2а, 4

ул. Пикетная, 31 — 43, 28 — 40

ул. Потехина, 17 — 35, 14 — 30

ул. Уральская, 2 — 22

СНТ: «Водник», «Водовод», «Дружба», «Осинки»

СНТ «Бургаз», «Мичуринец-2», «Связист», «Труд», «Урал-2»

СНТ «Дубки»

Избирательный участок N 1078

Центр участка и местонахождения УИК — ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики», ул. Чкалова, 11, т. 31-68-08

В состав участка входят:

ул. Чкалова, 25, 33, 35, 37, 39, 39/1

Избирательный участок N 1079

Центр участка и местонахождения УИК — МБДОУ «Детский сад N 73», ул. Чкалова, 43/1,

т. 31-61-00

В состав участка входят:

ул. Чкалова, 27, 41, 43, 45, 47

СНТ «Строитель»

СНТ «Учитель»

Избирательный участок N 1080

Центр участка и местонахождение УИК — ДКиС «Газовик», ул. Чкалова, 1, т. 73-22-39

В состав участка входят:

ул. Чкалова, 13, 15, 15/2, 17, 21, 23, 29, 31

Избирательный участок N 1081

Центр участка и местонахождение УИК — ДКиС «Газовик», ул. Чкалова, 1, т. 73-22-39

(по согласованию)

В состав участка входят:

переулки: Бассейный, Гринбергский, Крутой

ул. Донецкая, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/2

ул. Красная, 1 — 19, 2 — 16

ул. Пугачевская, 13а — 33а, 24 — 62

ул. 2-я Пугачевская

ул. Чкалова, 3 — 9, 15а

Избирательный участок N 1082

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Гимназия N 5», ул. Чкалова, 24/1, т. 31-84-00

В состав участка входят:

ул. Туркестанская, 25/1, 27, 29, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/3, 41

ул. Чкалова, 18/1, 22/1

Избирательный участок N 1083

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Гимназия N 5», ул. Чкалова, 24/1, т. 31-84-00

В состав участка входят:

ул. Чкалова, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30

Избирательный участок N 1084

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 34», ул. Туркестанская, 11а, т. 43-05-34

В состав участка входят:

ул. Тимирязева, 4, 14, 16

ул. Туркестанская, 3, 7, 9, 11, 13, 15а — 23

ул. Чкалова, 16/1

Избирательный участок N 1085

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 34», ул. Туркестанская, 11а, т. 43-07-34

В состав участка входят:

ул. Маршала Жукова, 24, 24/1

ул. Тимирязева, 2

ул. Туркестанская, 13а

ул. Чкалова, 2, 4, 6, 8, 14, 16

Избирательный участок N 1086

Центр участка и местонахождение УИК — ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», ул. Челюскинцев, 18, т. 77-59-39 (по согласованию)

В состав участка входят:

переулки: Обрывной, Электрозаводской

пер. Мастерской, 13

пер. Почтовый, 11 — 15, 12 — 22

ул. 8 Марта, 2, 8, 10, 12

ул. Кавалерийская, 1 — 9, 2 — 6

ул. Коваленко, 2

ул. Красная площадь

ул. Ленинская, 56, 56а, 59, 59/1, 60, 61, 65

ул. Маршала Жукова, 3

ул. Правды, 31 — 39

ул. Пугачевская, 1 — 11д, 2 — 22

ул. Челюскинцев, 16 – 22

Избирательный участок N 1087

Центр участка и местонахождение УИК — ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ спортивный комплекс «Гиппократ» пер. Дмитриевский, 7, т. 50-06-07 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Дмитриевский, 1 — 7, 2 — 20

пер. Южный, 1 — 15, 2 — 18

переулки: Алексеевский, Архивный

ул. 8 Марта, 1, 1а, 1в, 5, 7

ул. М. Горького, 47 — 53, 54 — 64

ул. Набережная, 18 — 24/1

ул. Советская, 2 — 10в

ул. Челюскинцев, 1 — 13, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4, 21 – 23

Избирательный участок N 1088

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Основная общеобразовательная школа N 3», ул. Советская, 7, т. 77-63-25

В состав участка входят:

пер. Дмитриевский, 23 — 29, 22 — 42

пер. Мастерской, 1 — 9, 2 — 10

пер. Почтовый, 1 — 9, 4

пер. Южный, 17 — 47, 22 — 28

переулки: Каширина, Левашова

ул. 8 Марта, 9 — 13

ул. 9 Января, 4 — 24

ул. Максима Горького, 33 — 39, 38 — 52

ул. Правды, 1 — 27

ул. Пролетарская, 2 — 8

ул. Советская, 1 — 15, 14

ул. Челюскинцев, 2 – 12

Избирательный участок N 1089

Центр участка и местонахождения УИК — ФГУ «Дом офицеров Оренбургского гарнизона» Минобороны РФ, ул. Советская, 48, т. 77-61-18

В состав участка входят:

пер. Сакмарский, 11 — 17, 18 — 22

пер. Шевченко, 13 — 19, 16 — 22

ул. 8 Марта, 14 — 30

ул. Богдана Хмельницкого, 1 — 5

ул. Володарского, 37 — 45

ул. Кирова, 50 — 54а

ул. Коваленко, 15 — 23

ул. Краснознаменная, 41 — 49, 50, 52 — 58/2

ул. Ленинская, 55, 57а, 57б

ул. Правды, 24 — 32

ул. Пушкинская, 59 — 63, 40 – 48

Избирательный участок N 1090

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Физико-математический лицей», ул. Советская, 24, т. 77-27-11

В состав участка входят:

пер. Коммунальный

пер. Матросский, 1 — 13а, 2 — 8

пер. Сакмарский, 1 — 9, 4 — 10

пер. Шевченко, 1 — 9, 2а — 12

ул. 8 Марта, 25 — 43

ул. 9 Января, 28 — 46

ул. Кирова, 23 — 35, 28 — 46

ул. Комсомольская, 3 — 27, 2 — 30

ул. Краснознаменная, 29 — 35

ул. Ленинская, 33 — 53, 36 — 50

ул. Орджоникидзе, 3 — 27, 4 — 20

ул. Правды, 4 — 22

ул. Пролетарская, 13 — 31, 16 — 40

ул. Пушкинская, 41 — 43, 32 — 36

ул. Советская, 25 — 29, 24 – 34

Избирательный участок N 1091

Центр участка и местонахождение УИК — ГБУДОД «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», ул. Советская, 41, т. 77-27-72 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Матросский, 22

ул. 9 Января, 50 — 54

ул. Володарского, 13 — 27

ул. Комсомольская, 29 — 57, 34 — 48

ул. Краснознаменная, 22 — 32

ул. Орджоникидзе, 37- 41

ул. Пролетарская, 37б — 47, 42 — 76

ул. Профсоюзная, 10

ул. Советская, 31, 50 — 58

ул. Цвиллинга, 10

Избирательный участок N 1092

Центр участка и местонахождения УИК — МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», пер. Хлебный, 2, т. 77-03-06″

В состав участка входят:

пер. Соляной, 2 — 20, 17

переулки: Бухарский, Свободина, Хлебный

ул. 9 Января, 43 — 61

ул. Володарского, 4 — 8

ул. Гая, 1, 2а — 16, 15, 15/1, 15/2

ул. Кобозева, 41 — 63, 50 — 58

ул. Краснознаменная, 3 — 13, 4 — 16

ул. Маврицкого, 74 — 76

ул. Постникова, 3 — 9а

ул. Чичерина, 26 – 42

Избирательный участок N 1093

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 2», ул. Кирова, 6, т. 77-58-15

В состав участка входят:

пер. Ивановский, 2 — 34

пер. Соляной, 5 — 7

переулки: Гугучкинский, Мало-Торговый, Рыбный, Телеграфный

ул. 9 Января, 25 — 39

ул. Бурзянцева, 15 — 29, 18 — 30

ул. Гая, 2

ул. Кирова, 1 — 11б, 4 — 10

ул. Кобозева, 27 — 33, 20 — 30

ул. Ленинская, 5 — 9, 6а — 32

ул. Пушкинская, 1, 9 — 37, 6 — 12б

ул. Чичерина, 16 – 18

Избирательный участок N 1094

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Гимназия N 2», ул. Брыкина, 4, т. 77-55-75

В состав участка входят:

пер. Ивановский, 5 — 39

переулки: 1-й паромный, 3-й паромный, 4-й паромный, 5-й паромный, Диспансерный, Казарменный, Неплюевский, Фабричный ул. 9 Января, 1 — 15

ул. Берег Урала, 4 — 28

ул. Брыкина

ул. Бурзянцева, 7 — 13, 4 — 16

ул. Кобозева, 3 — 19, 2 — 16

ул. Максима Горького, 1 — 29, 2 — 32

ул. Набережная, 5 — 7а, 9 — 25а, 2 — 10

ул. Чичерина, 12 — 14а

Избирательный участок N 1095

Центр участка и местонахождение УИК — ПАО «Оренбургагроснабтехсервис», ул. Механизаторов, 11, т. 45-54-59 (по согласованию)

В состав участка входят:

бульвар Зауральный

пер. Татарский

улицы: Кленовая, Лагерная, Новокузнечная, 1-я Озерная, 2-я Озерная, Открытая, Старокузнечная

улицы: Березовая, Иртышская, Кубанская, Островная, Пермская, Ровенская, Черниговская, Чистопольская, Ярославская, Брянская

улицы: Караванная, Механизаторов, П. Морозова, Сельскохозяйственная

улицы: Гороховская, Невская, Путепроводная

СНТ: «Ветераны СА», «Коммунальник», «Совнархоз», «Гидропресс»

СНТ «станция Оренбург»

СНТ «Восток-2», «СНТ «Отставник»

Избирательный участок N 1096

Центр участка и местонахождения УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 11», ул. Авиационная, 8/3, т. 44-24-38

В состав участка входят:

ул. Авиационная, 8, 8/1, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 22/1, 22/2, 24

СНТ: «Виктория», «Восток», «Железнодорожник», «Зеленый уголок», «им. Мичурина», «Конверсия», «Лесная поляна», «Металлист», «Пенсионер», «Пищевик», «Просвещение», «Радуга», «Рассвет», «Садовод», «Спутник», «Текстильщик», «Тюльпан», «Энергетик», «Южный Урал»

Избирательный участок N 1097

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 11», ул. Авиационная, 8/3, т. 44-24-37

В состав участка входят:

пер. Грушевый

улицы: Авиагородок 2, Вишневая, Владивостокская, Грибная, Дорожная, Еловая, Измайловская, Каспийская, Кутузова, Луначарского, Нахимова, Озеленителей, Репина, Сурикова, Тельмана, Уютная, Цветочный бульвар, Летная, Медовая, Тихая, Торговая, Физкультурная, Небесная

в/ч N 45097

ул. Авиационная, 19

Избирательный участок N 1098

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 65», ул. Карачинская, 50, т. 76-21-14

В состав участка входят:

микрорайон «Стройгородок»

пер. Полевой

ул. Донгузская, 3 — 17, 4 — 120, 61

ул. Есенина, 15 — 33, 20 — 40

ул. Меновинская, 3 — 81

ул. Чехова, 31 — 109, 44 — 120

улицы: Гвардейская, Дунаевского, Егорова, Зои Космодемьянской, Зеленая, Карачинская, Курчатова, Рубинная, Ковалевской, Солнечная, 1-й проезд Чехова, 2-й проезд Чехова, Щетинина

Избирательный участок N 1099

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 65», ул. Карачинская, 50, т. 76-09-99

В состав участка входят:

пер. Геологический

ул. Беляевская, 3 — 15/1

ул. Геофизиков, 5/1, 5/2, 7/2, 7/1

ул. Есенина, 1 — 11, 2 — 16

ул. Илекская, 1 — 133, 2/1, 2/2

ул. Меновинская, 4 — 98

ул. Чехова, 3 — 29, 2 — 42

улицы: Гайдара, Геофизиков, Маршака, Прогонная, Учительская

Избирательный участок N 1100

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 6», ул. Весенняя, 18, т. 43-03-35

В состав участка входят:

ул. Артельная, 1 — 17

ул. Весенняя

ул. Даля, 1 — 53, 2 — 26

ул. Днепропетровская

ул. Зауральная

ул. Илекская, 2 — 62

ул. Новоселов, 1 — 63, 2 — 46

ул. Огородная

ул. Плещеева

ул. Сумская, 1 — 61, 2-68

ул. Томская, 19 — 49, 20 — 54

ул. Центральная, 1в — 5а

Избирательный участок N 1101

Центр участка и местонахождение УИК — ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж», ул. Тобольская, 59а, т. 76-03-91 ( (по согласованию)

В состав участка входят:

ул. Заречная, 2

ул. Илекская, 80, 82

ул. Центральная, 17/1, 17/2, 19, 21, 23

Избирательный участок N 1102

Центр участка и местонахождение УИК — ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж», ул. Тобольская, 59а, т. 76-03-91 (по согласованию)

В состав участка входят:

ул. Амурская, 83 — 121/1

ул. Енисейская, 55 — 79, 64 — 100

ул. Запорожская, 75 — 105, 56 — 84

ул. Заречная, 9/1, 18,18/1, 18/2, 63

ул. 17 Заречная

ул. Пойменная, 61 — 93а, 72 — 114

ул. Смоленская, 34

ул. Тобольская, 51 — 69, 52 — 110

ул. Центральная, 20, 20б, 32 – 36

Избирательный участок N 1103

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 35», ул. Беляевская, 57/1, т. 43-03-95

В состав участка входят:

ул. Беляевская, 43 — 63

СНТ: «Банковец», «Медик», «Мичуринец»

Избирательный участок N 1104

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 35», ул. Беляевская, 57/1, т. 43-03-95

В состав участка входят:

переулки: Водяной, Замкнутый, Сквозной

ул. Алма-Атинская

ул. Алтынсарина

ул. Амурская, 6/2, 8

ул. Казахская, 1 — 13, 2, 46, 48

ул. Строителей

улицы: Рощинская, Скороходова, Южная, Ямашева

Избирательный участок N 1110

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 35», ул. Беляевская, 57/1, т. 43-03-95

В состав участка входят:

ул. Амурская, 2 — 4/1

ул. Беляевская, 21 — 41

ул. Казахская, 17 — 35, 18 – 34

Избирательный участок N 1105

Центр участка и местонахождение УИК — Дом культуры село Городище, село Городище, ул. Больничная, 2, т. 39-88-97

В состав участка входит село Городище

Избирательный участок N 1106

Центр участка и местонахождение УИК — ГБУ СО «Геронтологический центр «Долголетие» ул. Мало-Восточная, 1а, т. 33-32-20 (по согласованию)

В состав участка входит Геронтологический центр «Долголетие»

Избирательный участок N 1107

Центр участка и местонахождение УИК — МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», ул. Центральная, 13, т. 76-30-37

В состав участка входят:

ул. Амурская, 11 — 75

ул. Артельная, 19 — 39

ул. Даля, 55 — 89, 28 — 46

ул. Енисейская, 3 — 47, 2 — 56

ул. Запорожская, 1 — 51, 2 — 52

ул. Илекская, 64 — 74, 114 — 130

ул. Новоселов, 63/2 — 129, 48 — 102

ул. Пойменная, 5 — 57, 2 — 70

ул. Смоленская, 2, 10, 14, 18, 20, 22

ул. Сумская, 63 — 129, 70 — 130

ул. Текстильщиков

ул. Тобольская, 1 — 31, 8 — 30

ул. Томская, 51 — 89, 56 — 88

ул. Центральная, 9, 11, 13а, 15, 25, 14 – 18

Список

избирательных участков

по Центральному району Южного округа города Оренбурга

Избирательный участок N 1112

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 24», ул. Чичерина, 1, т. 43-45-10

В состав участка входят:

пер. Банный, 4, 4/1, 5, 7, 14

пер. Слесарный, 1 — 9

пер. Токарный, 1 — 29, 2 — 38

ул. Ленинская, 1a, 2, 2а, 3, 4, 4a

ул. Милиционерская, 1 — 5

ул. Металлистов, 2 — 72,

ул. Насыпная, 1 — 49, 2 — 44

ул. Пионерская, 2 — 10

ул. Черепановых, 1 — 29, 2 — 44

ул. Чернореченская, 39 — 51

ул. Чичерина, 1 — 17

ул. Урюпинская, 1, 3, 2 — 10

ул. Яицкая, 1 — 39, 2 – 18

Избирательный участок N 1113

Центр участка и местонахождение УИК — Управление ЗАГС администрации г. Оренбурга, ул. Пионерская, 9, т. 40-32-80

В состав участка входят:

пер. Глухой, 1 — 11, 2 — 8

пер. Кожевенный, 1 — 17, 2 — 18

пер. Маврицкого, 43, 45, 47

пер. Новый, 1 — 7, 2 — 10

пер. Озерный, 1 — 11, 2 — 18

пер. Пустой, 1 — 17, 2 — 16

пер. Подгорный, 1 — 17, 2 — 20

пер. Слесарный, 2 — 18

пер. Сапожный, 2 — 4

пер. Скорняжный, 1 — 21, 2 — 10

ул. Актюбинская, 1, 2, 3a, 4

ул. Елькинская, 2 — 28а

ул. Курача, 1 — 39, 2 — 16

ул. Милиционерская, 7 — 29, 2 — 28

ул. Маврицкого, 1 — 63, 46 — 72

ул. Муссы Джалиля, 61, 61а, 63а, 67, 69, 79, 80, 86

ул. Пионерская, 3 — 15, 12 — 24

ул. Павловская, 41 — 91, 62 — 134

ул. Чернореченская, 2 — 54, 1 — 37

ул. Чичерина, 19 — 79

ул. Яицкая, 41 — 97, 20 – 78

Избирательный участок N 1114

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 46», ул. Курача, 24, т. 77-40-11

В состав участка входят:

пер. Вяземский, 3 — 5, 2 — 4

пер. Заводской, 1 — 53, 2 — 54

пер. Кожевенный, 19 — 29, 22 — 34

пер. Крайний, 3 — 15, 6, 6а, 8

пер. Кустарный, 11 — 53, 6 — 88

пер. Садовников, 1 — 15

пер. Сапожный, 5 — 21, 6 — 32

пер. Чулочный, 1 — 29, 2 — 18а

проезд Коммунаров, 11 — 19б

ул. 1-я Линейная, 5, 7, 11а, 15а

ул. 2-я Линейная, 1 — 15, 2 — 12

ул. 1-я Семафорная, 1 — 31, 2 — 18

ул. 2-я Семафорная, 1 — 9, 2 — 24

ул. 3-я Семафорная, 1 — 19, 2 — 24

ул. 4-я Семафорная, 2 — 28

ул. Актюбинская, 7 — 25, 6 — 28

ул. Акулова, 1 — 21, 2 — 22

ул. Багаева, 1, 1a, 2, 2a

ул. Белогорская, 1 — 9, 14, 16, 18, 24

ул. Буранная, 1 — 15, 2 — 14

ул. Гончарная, 11 — 49, 22 — 24а

ул. Гусева, 1 — 3a, 2 — 32, 28a, 28б, 28в, 28 г

ул. Маврицкого, 2 — 24, 26, 30 — 44

ул. Металлистов, 74 — 104

ул. Муссы Джалиля, 1 — 57, 14 — 78

ул. Павловская, 1a — 39, 2а, 2б, 2 — 60

ул. Ходакова, 1 — 11, 2 — 12а

ул. Шафеева, 2 – 18

Избирательный участок N 1115

Центр участка и местонахождение УИК — ООО УК «Спецавтохозяйство», ул. Луганская, 5,

т. 77-33-93 (по согласованию)

В состав участка входят:

ул. Берег Урала, 2, 7, 13

ул. Витебская, 2 — 30, 3 — 59

ул. Житомирская, 1 — 23, 2 — 22

ул. Ириклинская, 2 — 64, 3 — 21а

ул. Луганская, 3, 5, 17, 21, 2 — 44

ул. Приуральская, 6, 12, 16, 20

ул. Проточная, 9а, 10 — 20

ул. Широкая, 3 — 25, 2 — 64

СНТ «Березка», «ГазовиК», «Мичуринец-50», «Урожайный»

Избирательный участок N 1116

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 46», ул. Курача, 24, т. 77-04-96

В состав участка входят:

пер. Ардатовский, 1 — 25, 2 — 60

пер. Бригадный

пер. Вяземский, 7 — 9, 2 — 10

пер. Железнодорожный, 8, 10

пер. Косогорный, 1 — 11, 2 — 10

пер. Малый, 1 — 5, 4 — 12

пер. Сапожный, 29-49, 79, 34- 54

пер. Чулочный, 31 — 41, 20 — 40

ул. Актюбинская, 27 — 49, 30 — 52

ул. Акулова, 23 — 109а, 24 — 100а

ул. Багаева, 5 — 29, 4 — 32а

ул. Буранная, 17 — 89, 16 — 74

ул. Виноградная, 2 — 40

ул. Гончарная, 26 — 80а, 51 — 69

ул. Гусева, 5 — 25

ул. Елькинская, 30 — 46

ул. Железнодорожная, 1 — 43a, 6 — 36

ул. Казаковская, 1 — 51

ул. Кондукторская, 6 — 42

ул. Курача, 41 — 49, 24, 26, 32

ул. Садовников, 1 — 15, 2 — 36

ул. Ходакова, 13 — 59, 14 — 62

ул. Чичерина, 81 — 89, 89/2

ул. Шафеева, 9 — 65, 20 — 96

ул. Яицкая, 99 — 113, 80 – 94

Избирательный участок N 1117

Центр участка и местонахождение УИК — ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерство здравоохранения РФ», 3 корпус, пр-т Парковый, 7,

т. 77-97-33

В состав участка входят:

пер. Некрасовский, 1, 2, 3, 4

пер. Селивановский, 1 — 7, 2 — 8

пер. Трофимовский, 1 — 11, 2 — 14

пер. Тупой, 2, 2a, 3, 4, 4a

пер. Хозяйственный, 1 — 7, 2 — 16

пр-т Парковый, 3, 6, 6а, 7, 7a, 9, 9а, 8, 8a, 8б

пр-д Коммунаров, 21 — 57, 20 — 24

ул. Зиминская, 1 — 19, 2 — 20а

ул. Казаковская, 53 — 69, 28 — 68

ул. Караван-Сарайская, 1 — 23, 2 — 26

ул. Корецкой, 2, 4, 10

ул. Малышевская, 1 — 13, 2 — 12

ул. Постникова, 4 — 28

ул. Пролетарская, 51 — 87

ул. Рыбаковская, 1 — 25

ул. Советская, 49 — 83, 62 — 90

ул. Цвиллинга, 16 — 50

ул. Чичерина, 44 — 68

Избирательный участок N 1118

Центр участка и местонахождение УИК — Министерство социального развития Оренбургской области, ул. Терешковой, 33, т. 44-31-26 (по согласованию)

В состав участка входят:

ул. Григорьевская, 67 — 101

ул. Зиминская, 23 — 29а, 22 — 30, 40

ул. Комсомольская, 63 — 105, 64 — 110

ул. Караван-Сарайская, 29 — 49, 30 — 50, 88

ул. Корецкой, 11, 13, 19, 18 — 28

ул. Малышевская, 19 — 27, 16 — 30

ул. Орджоникидзе, 69 — 105, 54 — 72, 76 — 96

ул. Островского, 3 — 17, 4 — 14

ул. Постникова, 42, 44, 46

ул. Пролетарская, 62, 62а, 78 — 124

ул. Профсоюзная, 15

ул. Рыбаковская, 29 — 53, 64 — 98

ул. Терешковой, 17 – 41

Избирательный участок N 1119

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Гимназия N 7», ул. Терешковой, 8, т. 77-38-13

В состав участка входят:

пр-т Победы, 1, 3 — 9, 2/1, 2 — 12а, 21

ул. Маршала Жукова, 29

ул. Орджоникидзе, 74

ул. Рыбаковская, 59а

ул. Терешковой, 2, 4, 4a, 6, 6б, 8, 8a, 10/4, 10a

Избирательный участок N 1120

Центр участка и местонахождение УИК — Профессиональное образовательное учреждения «Кооперативный техникум» Оренбургского облпотребсоюза, ул. Рыбаковская, 59, т. 77-59-97 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Кардонный, 1 — 29, 43, 45, 49, 49a, 57, 59, 59a

пр-т Победы, 14 — 22

ул. Аксакова, 14 — 24, 24/1, 20б,

ул. Киселева, 2 — 38, 17 — 57

ул. Маршала Жукова, 46 — 50

ул. Плеханова, 1 — 19, 4, 4a

ул. Рыбаковская, 59

Избирательный участок N 1121

Центр участка и местонахождение УИК — Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», ул. Аксакова, 3, т. 79-73-79 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Телевизионный, 1a, 5, 2 — 10

ул. Аксакова, 3 — 15, 28

ул. Богдана Хмельницкого, 2, 2a, 2б, 2в, 2г, 4, 6

ул. Киселева, 61 — 71

ул. Маршала Жукова, 25, 30a – 44

Избирательный участок N 1122

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 25», ул. Туркестанская, 6а, т. 43-44-37

В состав участка входят:

ул. Аксакова, 23

ул. Ипподромная, 4 — 120, 5 — 101

ул. Красногорская, 1 — 17, 2 — 18

ул. Пороховая, 2, 1 — 19

ул. Спортивная, 1 — 19, 4 — 16

ул. Степана Разина, 63 — 159

ул. Туркестанская, 2 — 14a

Избирательный участок N 1123

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 25», ул. Туркестанская, 6а, т. 43-44-38

В состав участка входят:

пр-д Больничный, 3, 7, 4, 6, 8, 10, 12

ул. Депутатская, 1 — 9, 4 — 12

ул. Краснопартизанская, 1 — 7, 2 — 8

ул. Красногорская, 19 — 83, 20 — 48

ул. Кр. Казачества, 71 — 83, 62 — 78

ул. Льва Толстого, 1 — 15, 2 — 18

ул. Пороховая, 21 — 55

ул. Рентгена, 1 — 29, 4 — 30

ул. Спартаковская, 55 — 73, 68 — 104

ул. Степана Разина, 68 — 158

ул. Туркестанская, 16 — 70

ул. Уральская, 44а, 49а — 77

ул. Харьковская, 1 — 13

в/ ч N 33860

Избирательный участок N 1124

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 1», ул. Харьковская, 14, т. 31-88-67

В состав участка входят:

пер. Горный, 3 — 31, 2 — 32

пер. Крымский, 3 — 35

Особняки, 1 — 5, 2 — 6

ул. Ваана Теряна, 55 — 95, 58 — 92а

ул. Депутатская, 11 — 97, 14 — 92

ул. Дмитрия Донского, 12, 13, 14, 14a, 15

ул. Кима, 57 — 75, 56 — 76

ул. Котовского, 1 — 11, 10 — 14а

ул. Красногорская, 85 — 163, 50 — 102

ул. Краснопартизанская, 9 — 103, 10 — 92

ул. Куйбышева, 17 — 37, 18 — 38

ул. Ленинградская, 9 — 61

ул. Моторная, 33 — 67, 28 — 60

ул. Нежинская, 31 — 65, 34 — 72

ул. Одесская, 17 — 43, 2 — 56

ул. Орская, 107 — 127, 212 — 230а, 230/1, 232

ул. Парковская, 55 — 73а, 56 — 72а

ул. Расковой, 3 — 31

пр. 1-й Расковой, 1 — 35а, 2 — 36а

ул. Севастопольская, 1 — 21а, 2 — 26а

ул. Совхозная, 1 — 17, 2 — 48

пр. 1-й совхозный, 1 — 37, 2 — 36

ул. Туркестанская, 72 — 136

ул. Ульянова, 17 — 81, 2 — 62

ул. Уральская, 62 — 80

ул. Хакимова, 18 — 44

ул. Харьковская, 2 — 24, 15 — 89

ул. Хлебородная, 43 — 59, 28 — 48

ул. Южно-Уральская, 1 — 23, 2 – 24

Избирательный участок N 1125

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 1», ул. Харьковская, 14, т. 31-88-66

В состав участка входят:

пр-д Больничный, 5, 6а, 8а, 10а, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16

ул. Мало-Мельничная, 36а, 36б, 38а, 38б, 40а, 40б

Избирательный участок N 1126

Центр участка и местонахождение УИК — ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный университет», пр-т Победы, 13, т. 37-51-40 (по согласованию)

В состав участка входят:

пр-т Победы, 13, 13а, 13в, 13 г, 13д, 33 — 43, 36 — 76а

ул. Базарная, 20 — 30

ул. Ипподромная, 103, 105

ул. Кардонная, 1 — 55а, 6 — 56

ул. Киселева, 3 — 11

ул. Мало-Мельничная, 1 — 49а, 2 — 32

ул. Охотничья, 28 — 32

ул. Плеханова, 23 — 67, 8 — 66а

ул. Самолетная, 1 — 37а, 2 — 38

ул. Сухарева, 169 — 193

ул. Степана Разина, 161 — 189, 160 — 190

ул. Терешковой, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7

Избирательный участок N 1127

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Лицей N 8», ул. Терешковой, 14, т. 43-55-08

В состав участка входят:

пр-т Победы, 47 — 73

ул. Базарная, 17 — 41, 32 — 58

ул. Григорьевская, 62 — 96

ул. Каретная, 25 — 47, 22 — 42

ул. Колесная, 2, 11

ул. Коминтерна, 1 — 5, 2 — 14

ул. Комсомольская, 112 — 122, 107 — 121

ул. Кузнечная, 21 — 41, 22 — 42

ул. Лобовская, 1 — 9, 2 — 10

ул. Орджоникидзе, 98 — 104, 107 — 119

ул. Орлова, 135 — 141, 168 — 216

ул. Островского, 16 — 30, 19 — 35

ул. Парижской Коммуны, 63 — 95, 78 — 122

ул. Попова, 81 — 103

ул. Пролетарская, 126 — 142

ул. Степана Разина, 191 — 207, 194 — 204

ул. Струновая, 1, 32 — 52

ул. Сухарева, 117 — 165

ул. Степная, 118, 120

ул. Ташкентская, 163

ул. Терешковой, 10, 12 — 24, 77/2, 77, 81, 81/1, 81/2, 83

ул. Тракторная, 1 – 11

Избирательный участок N 1128

Центр участка и местонахождение УИК — ГКС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3 г. Оренбурга» ул. Сухарева, 50, т. 50-55-07

В состав участка входят:

ул. Кичигина, 39 — 101, 24 — 98

ул. Комсомольская, 124/1, 126 — 180, 123 — 173

ул. Невельская, 11 — 93

ул. Островского, 32 — 80, 37 — 87

ул. Орджоникидзе, 106 — 160, 121 — 177а

ул. Орлова, 92 — 166, 73 — 131

ул. Попова, 88 — 106

ул. Пролетарская, 144 — 198

ул. Степная, 79 — 115, 94 — 116

ул. Сухарева, 41 — 113, 38 — 92

ул. Ташкентская, 115 — 161, 72 — 124

ул. Терешковой, 85 — 119а

Избирательный участок N 1129

Центр участка и местонахождение УИК — ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 13» г. Оренбурга, ул. Орджоникидзе, 197, т. 56-02-66

В состав участка входят:

ул. 1 Мая, 60 — 160а, 162, 55 — 79

ул. Гребенская, 67 — 179

ул. Дубицкого, 42, 54 — 70, 39 — 57

ул. Комсомольская, 199 — 215а, 180 — 218, 202

ул. Немовская, 60 — 90, 59 — 75

ул. Обороны, 9 — 35, 20 — 36

ул. Октябрьская, 40 — 64, 29 — 125

ул. Орджоникидзе, 183 — 217, 162 — 218

ул. Оренбургская, 32 — 122/1, 75 — 117

ул. Орская, 78 — 120а

ул. Пролетарская, 208 — 242а

ул. Терешковой, 121 — 179

ул. Фрунзе, 57 — 155а, 64 – 174

Избирательный участок N 1130

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 17», ул. Орджоникидзе, 226, т. 56-01-99

В состав участка входят:

ул. Шевченко, 59 — 145а

ул. Томилинская, 70 — 154, 57 — 143

ул. Макаровой-Мутновой, 58 — 148, 71 — 147а

ул. Абдрашитова, 54 — 140, 61 — 157а

ул. Новгородская, 70 — 168, 55 — 137

ул. Халтурина, 60 — 158, 57 — 155

ул. Коммуны, 64 — 150, 61 — 121а, 123а, 125а, 127а, 129а, 131а

ул. Мичурина, 66 — 126а, 53 — 135

ул. Гребенская, 62 — 144

ул. Пролетарская, 244 — 284

ул. Обороны, 37 — 73, 38 — 76

ул. Комсомольская, 217 — 251а, 220 — 252

ул. Орджоникидзе, 219 — 255, 220 — 252

ул. Терешковой, 181 – 191

Избирательный участок N 1131

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 47», корпус N 2, ул. Мискинова, 32, т. 75-60-92

В состав участка входят:

ул. 1 Мая, 83 — 151, 164 — 250, 258

ул. Абдулинская, 3 — 47а

ул. Гребенская, 181 — 269

ул. Дубицкого, 74 — 154, 59 — 127

ул. Коминтерна, 29 — 89, 50 — 118

ул. Лобовская, 31 — 95, 34 — 106

ул. Мискинова, 1 — 41, 2 — 32

ул. Немовская, 79 — 169, 92 — 176

ул. Октябрьская, 129 — 185, 66 — 134

ул. Оренбургская, 119 — 167а, 124 — 174

ул. Орская, 124 — 180

ул. Терешковой, 48 — 110

ул. Фрунзе, 159 — 245, 176 – 270

Избирательный участок N 1132

Центр участка и местонахождение УИК — ОАО «Завод бурового оборудования», пр-т Победы, 118, т. 75-42-91 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Восточный, 1 — 13а, 2 — 14а

пр-т Победы, 83 — 113, 118 — 128

ул. 1 Мая, 252 — 284

ул. Абдулинская, 2 — 20а

ул. Гребенская, 271 — 331а

ул. Канарейкина, 7а — 11а

ул. Леушинская, 1 — 37, 2 — 40

ул. Мискинова, 34 — 48

ул. Немовская, 180 — 208

ул. Фрунзе, 247 — 307, 272 – 336

Избирательный участок N 1133

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 47», пер. Квартальный, 2, т. 75-74-91

В состав участка входят:

ул. Абдрашитова, 163 — 263, 144 — 238

ул. Гребенская, 146 — 266а

ул. Коминтерна, 91 — 129а, 120 — 156

ул. Коммуны, 152 — 266, 125 — 227

ул. Канарейкина, 15 — 23

ул. Лобовская, 97 — 131, 108 — 142

ул. Леушинская, 39 — 67, 42 — 60

ул. Макаровой-Мутновой, 153 — 225, 156 — 236

ул. Мискинова, 45 — 75, 50 — 82

ул. Мичурина, 137 — 249а, 128 — 226

ул. Новгородская, 141 — 251, 174 — 274

ул. Томилинская, 149 — 227а, 160 — 234а

ул. Терешковой, 112 — 126

ул. Халтурина, 157 — 257, 160 — 270

ул. Шевченко, 149 – 229

Избирательный участок N 1134

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 5», ул. Самолетная, 91, т. 75-48-65

В состав участка входят:

пер. Квартальный, 1, 2, 4, 6

пр-т Победы, 115 — 137

ул. Абдрашитова, 240 — 244

ул. Планерная, 1 — 11а, 2 — 12

ул. Томилинская, 233 — 243, 249

Избирательный участок N 1135

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 5», ул. Самолетная, 91, т. 75-27-32

В состав участка входят:

пр-т Победы, 130

ул. Осипенко, 1 — 13

ул. Полигонная, 1, 1/1, 3, 11, 13, 13а, 2 — 8

ул. Самолетная, 81 — 99, 111г, 148 — 192

ул. Серова, 2 — 10

ул. Суворова, 5 — 9а

Избирательный участок N 1136

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением татарского языка и литературы N 38», ул. Совхозная, 31, т. 70-65-49

В состав участка входят:

пер. Горный, 33 — 63, 36 — 64

пер. Крымский, 41 — 99, 2 — 56

пер. Русский, 31 — 53, 32 — 54

пр-д 1-й Крымский,

пр-д 2-й Крымский

пр-д 2-й Расковой

пр-д 2-й Совхозный

ул. Глинки, 3 — 85, 4 — 48

ул. Карагандинская, 13, 17, 15, 19, 21, 23, 23a

ул. Ленинградская, 6 — 80

ул. Лермонтова, 1 — 21a, 14a — 38

ул. Московская, 4, 4а, 6, 8а, 12, 14а, 16, 5 — 23

ул. Одесская, 45 — 97а, 60 — 112

ул. Одесская 1 проезд, 1 — 37, 2 — 36а

ул. Полигонная, 15 — 59, 22, 24, 30, 32, 32a, 32в, 34

ул. Расковой, 33 — 63

ул. Самолетная, 118 — 146

ул. Совхозная, 21 — 65, 64 — 86

ул. Сызранская, 51 — 103, 50 — 102

ул. Хакимова, 39 — 89, 46 — 98

ул. Южно-Уральская, 25 — 77, 26 – 78

Избирательный участок N 1137

Центр участка и местонахождение УИК — Филиал НОУ ВО Московский технологический институт в г. Оренбурге, пр-т Победы, 75а, т. 30-60-54 (по согласованию)

В состав участка входят:

пр-т Победы, 78 — 102, 75

ул. Ваана Теряна, 3 — 41, 2 — 56

ул. Дмитрия Донского, 2, 4а, 6а, 7, 7а, 9

ул. Кардонная, 57 — 95, 60 — 98

ул. Котовского, 4, 6

ул. Коминтерна, 12 — 30, 7 — 27

ул. Кичигина, 100 — 152, 103 — 153

ул. Куйбышева, 1 — 15, 2 — 16

ул. Ленинградская, 1, 5а, 7

ул. Лобовская, 11 — 29, 12 — 32а

ул. Мало-Мельничная, 53 — 73, 34, 34/1, 34/4, 36, 38, 40, 40/3, 42, 44, 46

ул. Моторная, 1 — 27а, 2 — 26

ул. Невельская, 24 — 30, 76, 95 — 149

ул. Одесская, 1 — 15а

ул. Орская, 41 — 105, 182 — 210, 218

ул. Плеханова, 69 — 97а, 68 — 98а

ул. Самолетная, 39 — 73, 40 — 116

ул. Сухарева, 94 — 192

ул. Сызранская, 3 — 49, 2 — 48

ул. Терешковой, 26 — 46

ул. Тракторная, 13 — 33

ул. Ульянова, 1 — 13

ул. Хакимова, 1 — 37, 2 – 16

Избирательный участок N 1138

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 49», пер. Флотский, 17, т. 70-21-41

В состав участка входят:

ул. Глинки, 50 — 80

ул. Карагандинская, 27 — 37, 34, 46, 48, 50, 52, 52а

ул. Полигонная, 63 — 91, 38 — 48

ул. Расковой, 65 — 139а, 10 — 54

ул. Совхозная, 88 — 160

ул. Ялтинская, 12 — 24а, 15 — 51/1

пер. Горный, 67 — 87, 68 — 88

пер. Гранитный, 1 — 33, 2 — 36

пер. Крымский, 60

пер. Сормовский, 1 — 49, 2 — 52

пер. Тоцкий, 1 — 43, 2 — 46

пер. Флотский, 1 — 33, 2 — 32

пер. Ясный, 1 — 51, 2 — 50

пр-д 3-й Совхозный, 1 — 33, 2 — 32

пр-д 3-й Расковой, 1 — 31, 2 — 34а

Избирательный участок N 1139

Центр участка и местонахождение УИК — МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 49», пер. Флотский, 17, т. 70-21-41

В состав участка входят:

пер. Барнаульский, 1 — 43, 2 — 44

пер. Ижевский, 1 — 63, 2 — 64

пер. Костромской, 1 — 63, 2 — 64

пер. Печерский, 1 — 63, 2 — 44а

пер. Славянский, 1 — 21, 2 — 26

пер. Сельский, 2 — 18

пер. Ярославский, 1, 3, 7 — 29, 2 — 64 а

ул. Карагандинская, 54 — 58

ул. Шевченко, 42, 42/1, 42/2, 44, 44a

Избирательный участок N 1140

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 32», ул. Восточная, 82а, т. 43-62-88

В состав участка входят:

пер. Ярославский, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 5

ул. Восточная, 43, 45, 47, 49, 84, 86

ул. Луговая, 87/1, 91, 93, 95, 95/1

Избирательный участок N 1141

Центр участка и местонахождения УИК — МОАУ «Средняя общеобразовательная школа N 32», ул. Восточная, 82а, т. 43-62-88

В состав участка входят:

ул. Восточная, 31, 80, 80/1, 82

ул. Карагандинская, 72, 78, 82 – 90

Избирательный участок N 1142

Центр участка и местонахождение УИК — МБУ ДОД «Детская школа искусств N 8», ул. Луговая, 85, т. 33-22-17

В состав участка входят:

ул. Карагандинская, 94 — 100

ул. Луговая, 79, 79a, 81 — 87, 80 — 84, 92, 94

ул. Лесозащитная, 8

Избирательный участок N 1143

Центр участка и местонахождение УИК — МБУ ДОД «Детская школа искусств N 8», ул. Луговая, 85, т. 33-22-17

В состав участка входят:

ул. Карагандинская, 102 — 110

ул. Луговая, 84/1, 84/2

ул. Шевченко, 247, 249/2, 253 – 259

Избирательный участок N 1144

Центр участка и местонахождение УИК — Университетский Колледж ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный университет», ул. Одесская, 148, т. 75-13-40 (по согласованию)

В состав участка входят:

пер. Русский, 68, 70, 72, 74, 76

ул. Одесская, 111 — 119, 126 — 148

ул. Шевченко, 34, 34а, 36, 36а, 38, 249, 251

ул. Ялтинская, 8, 10, 10а

Избирательный участок N 1145

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 6», ул. Шевченко, 233а, т. 43-62-88

В состав участка входят:

ул. Одесская, 121, 123, 125, 129, 131, 151

ул. Томилинская, 250, 251, 253, 253a, 255

ул. Шевченко, 30, 231, 233, 233а, 235, 237, 239, 241, 243

Избирательный участок N 1146

Центр участка и местонахождение УИК — МОАУ «Лицей N 6», корпус 2 ул. Томилинская, 242, т. 43-40-45

В состав участка входят:

пр-т Победы, 132, 132д

ул. Одесская, 99 — 107а

ул. Самолетная, 196 — 218a

ул. Сызранская, 112 — 116, 113

ул. Томилинская, 236 — 248

ул. Хакимова, 91 — 101, 104 — 110

ул. Южно-Уральская, 81 — 87, 82 — 88а

ул. Ялтинская, 6

Избирательный участок N 1147

Центр участка и местонахождения УИК — поселок Нижнесакмарский МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N 37», ул. Молодежная, 17, т. 39-69-31

В состав участка входит поселок Нижнесакмарский