24 марта в 17:00 приглашает на свой бенефис актриса Областного театра драмы им. М. Горького Наталья Панова. В этом году бенефициантка отмечает сразу две даты: личный юбилей и 50-летие творческой деятельности.

Наталья Панова в 1966 году закончила школу-студию МХАТ под руководством Юрия Иоффе и вошла в труппу Оренбургского театра. В её актерском багаже – ровно 100 ролей, которые она сыграла за последние полвека. Театралы хорошо помнят: Марью Антоновну из «Ревизора» Гоголя, Марфиньку из «Обрыва» Гончарова, Царицу Александру Федоровну в спектакле по пьесе Толстого «Перед возмездием», Полину в «Выходили бабки замуж» Булякова, Белотелову в комедии «За чем пойдешь, то и найдешь» Островского, Розмари Мортимер в «Клиническом случае» Куни, Фирону в «Береге неба» и многие другие роли. Актриса занята во многих спектаклях текущего репертуара.

Бенефисным станет спектакль «Дикарь», премьера которого состоялась в этом сезоне. В нем Наталья Ивановна исполняет роль тети Матильды. Ее героиня эксцентрична и трогательна, способна принимать волевые решения и, вместе с тем, сентиментальна.