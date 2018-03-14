19 марта в рамках проведения мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в Оренбурге состоится второй открытый Чемпионат по брейк-дансу и хип-хопу для детей и подростков «Белая ромашка».

Жюри чемпионата будет представлено победителями и призерами чемпионатов всероссийского и областного уровней, опытными танцорами.

Организаторы мероприятия: управление по социальной политике администрации Оренбурга совместно с ГБУЗ «Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер», Оренбургский государственный медицинский университет, школа танцев «Кредо», брейк-данс команда «Crickets crew».

Основные цели мероприятия – привлечение внимания населения Оренбурга, в том числе детей и подростков, к проблемам, связанным с таким социально-значимым заболеванием, как туберкулез, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для благоприятного развития в городе брейк-данса и хип-хопа как отдельных видов спортивного и танцевального искусства в уличной культуре среди молодёжи.

По итогам конкурсной программы победителей индивидуальных первенств наградят ценными призами и подарками, предоставленными спонсорами чемпионата.

Чемпионат будет проходить в спортивно-оздоровительном центре «Гиппократ» по адресу: пер. Дмитриевский, 5. Начало в 17.00. Вход свободный.