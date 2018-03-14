Жители Хлебного городка рассказали, каким они видят парк своей мечты

Одиннадцатиклассники СОШ № 1 показали свой видеоролик накануне на общественных обсуждениях по вопросу благоустройства данной территории в рамках приоритетного проекта «Городская среда». Встреча сотрудников проектного офиса администрации Оренбурга и жителей Хлебного городка прошла в переполненном актовом зале школы.

— Когда мы узнали, что проводится предварительный отбор территорий для рейтингового голосования, то решили снять этот фильм, чтобы привлечь внимание и объединить всех жителей микрорайона, — говорит ученица 11-го класса Элина Зажоркина. — Мы вышли в лидеры и заняли 6-е место из 22 территорий. И сейчас во многом от нас зависит будущее этого неблагоустроенного пустыря возле школы. У меня растут младшие сестра и брат, и я очень хочу, чтобы у нас было много места рядом с домом для игр и прогулок.

Ученики СОШ № 1 говорят, что на рейтинговое голосование придут все, кому исполнилось 14 лет. Именно с такого возраста, по распоряжению Минстроя РФ, разрешено выразить свое мнение в отборе общественных пространств для благоустройства.

Авторы дизайн-проекта будущего сквера — команда студентов и архитектурной мастерской ООО «Яко». На областном архитектурном конкурсе они предложили свою концепцию развития территории. Все подробности жителям Хлебного городка представил начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев.

Территория возле СОШ № 1, расположенной по адресу: ул. Народная, 16/1, представляет собой внутримикрорайонный сквер. Располагаясь между детским садом и школой, он является неблагоустроенной мало озелененной транзитной территорией.

Проектом предлагается разделить территорию сквера на две части – активную, расположенную радом со школой и детским садом, и прогулочную, расположенную ближе к жилым домам по ул. Пролетарской, с размещением на ней малых архитектурных форм и садовых качелей для отдыха взрослого населения.

На территории активного отдыха возле детского сада предусмотрено размещение детской игровой площадки для детей различных возрастов с теневым навесом. Рядом со школой предусмотрено размещение волейбольно-баскетбольной площадки с трибунами для зрителей, уличные тренажеры и площадка для настольного тенниса.

В центральной части сквера планируется размещение сцены для проведения праздников, фонтанов для детских игр и необычных малых архитектурных форм, разработана система навигации.

В северной части сквера в прогулочной зоне располагается амфитеатр, состоящий из двух частей, – эксплуатируемой кровли, которая будет служить обзорной площадкой, и пространства под ней, в котором будут располагаться места для просмотра уличного кинотеатра.

По задумке архитекторов, на территории данного сквера каждый сможет найти себе занятие по душе, отсюда и родилось название сквера — «Вместе».

— Мне очень понравился проект, — говорит председатель Комитета товарищества собственников жилья (КТОС) Татьяна Ванец. — Я больше 15-ти лет работаю в КТОСе и вижу, как меняется отношение людей к территории, где они живут. И очень отрадно, что молодежь загорается идеей благоустройства и активно участвует в жизни района.

На общественных обсуждениях жители приняли проект, внесли в него дополнения и пожелания. Особенно жаркие споры вызвали места для размещения парковок и площадки для выгула собак.

— Территория возле средней школы № 1 — уникальный внутримикрорайонный сквер, — говорит начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев. – И мы видим, что он будет востребован жителями Хлебного городка. Они очень активны, начиная с момента подачи заявки. Замечательно, что коллектив школы во главе с директором Надеждой Духаниной стал центром единения жителей. Мы договорились, что все свои предложения, замечания по доработке проекта они будут приносить в школу. Мы обязательно передадим эти пожелания архитекторам. Сейчас наступает решающий момент. Самое главное, чтобы в это воскресенье, 18 марта жители приняли участие в рейтинговом голосовании и выразили свое мнение в бюллетенях, где представлено 9 общественных территорий. Выбрать можно любые три пространства. Победитель голосования будет благоустроен уже в этом году. Остальные территории мы внесем в программу благоустройства на ближайшие 5 лет, — уточнил Сергей Бренев.