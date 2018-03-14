Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области сообщает, что согласно Постановлению Правительства Оренбургской области от 14 марта 2018г. N131-п вводится:

в период с 26 марта по 24 апреля 2018 года временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

в период с 15 июня по 15 августа 2018 года временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием согласно приложению к настоящему постановлению, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ «ГУДХОО» осуществляет выдачу специальных разрешений на тяжеловесные транспортные средства, нагрузки на ось которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, а также выдачу специальных пропусков.

Подробно о введении временного ограничения движения можно ознакомиться на официальном сайте ГУ «ГУДХОО» orendor.ru в разделе «Проезд в весенний и летний период»