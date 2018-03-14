В Новотроицке вновь стартует грантовый конкурс «Сделаем месте!»

26 марта в 10:00 в центре развития творчества детей и юношества на Советской-138а состоится торжественное открытие III общегородского грантового конкурса социальных проектов 2018 года, инициированный Компанией «Металлоинвест». К участию приглашаются все инициативные граждане.

На мероприятии будут представлены результаты реализации грантовых проектов-победителей прошлых годов, оглашены условия участия в конкурсе и нововведения.

«Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых конкурсов, реализуемая Металлоинвестом в четырех городах присутствия предприятий Компании. Конкурс направлен на поддержку наиболее значимых проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных проблем и создание условий для повышения активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи.

В текущем году конкурс сохранит номинации, структуру заявочной документации и максимальную величину грантов для победителей. Как и прежде выплаты составят 50 тыс.руб. для инициативных граждан и 150 тыс.руб. для юридических лиц. Изменения коснулись подачи заявок и экспертизы проектов. Заявки на участие в конкурсе теперь следует подавать в электронном виде. Это значительно повысит оперативность обработки и экспертизы заявок и принятия решения о выявлении победителей.

Подать заявку на участие в конкурсе на сайте можно с 26 марта по 16 апреля. Со 2 по 4 апреля запланировано проведение очных образовательных семинаров по социальному проектированию. До 30 апреля комиссия изучит все социально-значимые идеи и проведёт финальный отбор. Подведение итогов и вручение грантов на реализацию проектов-победителей состоится в начале мая. Среди критериев оценки проектов: актуальность, открытость, результативность и нацеленность на опережающее развитие. Проекты будут реализованы до конца года.

Для того, чтобы узнать больше информации о конкурсе и присоединиться к участию в проекте нужно зарегистрироваться онлайн: vmeste.ntr.city Телефон для консультаций: +7 (3537) 68-29-69, +7 (905) 881-19- 97, еmail: grant-novotroitsc@yandex.ru