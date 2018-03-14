Накануне сотрудники ГАИ задержали автоледи из Оренбурга, которая разъезжала в пьяном состоянии по селу Буланово.

Увидев полицейских водитель «Нивы» стал резко увеличивать скорость. Инспекторы устроили погоню и через некоторое время автомобиль резко остановился на проезжей части. Как выяснилось за рулем автомобиля находилась 29-летняя женщина, которая была пьяна.

В результате женщина была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Теперь автоледи грозит штраф до 30 тысяч рублей и запрет на вождение автомобиля в течении 2 лет, сообщили в региональном УМВД.