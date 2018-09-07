XI Международный кинофестиваль стал «самым качающим», побив абсолютный рекорд юбилейного кинофорума прошлого года. Во время церемонии открытия зрители активно делились эмоциями и фотографиями в социальных сетях, вели прямые эфиры и совершали видеозвонки. В результате интернет-трафик в сети МегаФона, партнера фестиваля, увеличился на треть по сравнению с 2017 годом. Этот объем сопоставим с 2,5 млн опубликованных сэлфи.

На всероссийской акции «Ночь кино», которая проходила перед Домом Советов в Оренбурге, интернет-трафик увеличился более чем на 40% по сравнению с обычным днем августа, а количество звонков возросло в 2 раза. Перед началом киносеанса под открытым небом более сотни зрителей сделали памятные 3D-видеоролики для соцсетей и приняли участие в Digital-квизе на площадке МегаФона.

В этом году в рамках кинофестиваля прошел специальный показ «Молодое оренбургское кино», где свои работы представили начинающие оренбургские режиссеры. Все тринадцать короткометражных фильмов также можно посмотреть и в специальном разделе кинофестиваля на информационном портале Орен.ру. В течение нескольких дней здесь продолжалось онлайн-голосование за лучшую работу, по мнению зрителей. Победителя наградили специальным призом телеком-партнера компании «МегаФон» на церемонии закрытия кинофорума.

«В результате онлайн-голосования за лучший короткометражный фильм оренбургских авторов, в котором приняло участие более 11,5 тысяч человек, на первом месте оказалась картина «Другая дверь» режиссера Дмитрия Алексеева. За нее было отдано 36% всех голосов. Победителю мы подарили квадрокоптер, который позволит реализовать новые подходы к съемке, − отметил Денис Голиков, директор оренбургского отделения компании «МегаФон». – Еще одним нашим специальным призом, статуэткой Сарматского оленя, мы отметили российский фильм «Временные трудности», режиссера Михаила Расходникова. После выхода в прокат у данной картины есть возможность попасть в каталог фильмов сервиса «МегаФон.ТВ», которым пользуется уже более 3 миллионов наших абонентов».

В работе кинофестиваля по традиции принимали участие известные режиссеры, актеры и деятели киноискусства России и мира. В рамках специального проекта «Как в кино» некоторые из них стали гостями онлайн-студии, которая в течение недели работала в кинотеатре «Космос». Интервью о кино и не только с Александром Гордоном, Татьяной Воронецкой, Олегом Акуличем, Александром Прошкиным, Еленой Бирюковой и другими смотрите в разделе «Кинофестиваль» на портале Орен.ру.

1 из 11

«МегаФон» является официальным телеком-партнёром Международного кинофестиваля на протяжении многих лет, предоставляя услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет для организационного комитета и гостей главного культурного события региона.