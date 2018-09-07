Летом 2016 года жительница Оренбурга познакомилась с мужчиной, они понравились друг другу и периодически проводили романтические встречи. После очередной встречи, любовник оказался на грани жизни и смерти.

Будучи замужем, женщина встречалась с кавалером на стороне. В один из апрельских дней любвеобильная дама пригласила ухажера на дачу, чтобы провести романтический вечер за ужином. Поднимая очередной бокал за свою возлюбленную, мужчина неожиданно для себя получил по голове сильный удар. Сзади с битой стоял разъяренный обманутый супруг. Мужчина обрушил весь свой гнев на любовника жены. Удары посыпались по голове и телу. К счастью, любовник отделался только травмами но остался жив.

Теперь суду предстоит установить правомерность избиения мужчины. В ближайшие дни Центральный районный суд г. Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении уроженца г. Новосибирска, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст.111 ч.2 п. «з» УК РФ, т.е. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили в пресс-службе суда.