7 тысяч оренбуржцев и участников «Евразии» вышли на фестиваль «Street life» на Беловке

6 сентября вечером часть главной улицы Оренбурга — Советской — превратилась в креативную площадку — фестиваль «Street life». От улицы Максима Горького до памятника В.П. Чкалову и на площади у музея истории города Оренбурга для участников международного молодежного образовательного форума «Евразия» работали тематические площадки: арт-зона, «Лаборатория 56», «Инженерному образованию научную основу», «Экозона», зона исторических реконструкций, игровая зона и «Оренбург многонациональный». Творческие коллективы встречали гостей города песнями и танцами, создавая праздничное настроение и атмосферу.

В фотозонах можно было примерить доспехи и оружие древних воинов, побывать в национальной избе и познакомиться со скоморохами, а также сделать снимок на память на фоне замечательных арт-объектов — композиции «275 лет» (Оренбургу), книги «Золотые страницы Оренбуржья», волонтерской книжки, студенческого билета.

— Оренбуржье — активное, молодое и гостеприимное сердце Евразии! Мы рады приветствовать молодежь 77 стран на улицах нашего Оренбурга! – сказал губернатор Юрий Берг участникам фестиваля. — Основная цель форума «Евразия» — эффективное общение молодежи разных стран на универсальном языке дружбы и сотрудничества. Воплощением этой идеи стал фестиваль «Street life». Желаю всем реализации идей и проектов, новых знакомств и ярких впечатлений! – сказал губернатор Юрий Берг.

Маршрут фестиваля был разработан так, чтобы молодые люди познакомились с культурой Оренбуржья и России, музыкой, танцами и уличным искусством, национальными традициями и кухней разных народов.

На улице Советской расположился «Меновой двор», где проходили мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, вязанию, ткацкому мастерству, показательные выступления клубов военно-исторического фехтования, народные спортивные игры, театрализованные представления. Особой популярностью пользовались фотозоны.

— Я приезжаю на этот форум уже во второй раз. Это настоящий праздник для всех! — отметил Тхеро Васкадуве — один из участников «Евразии», лингвист из Шри-Ланка, аспирант и научный сотрудник Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск). — Впервые был в Оренбурге в 2016 году. Мне очень нравится здесь, я получаю новые знания и приобретаю новые знакомства. Это очень хорошая площадка для межэтнических связей и проектов.

На память форумчане увезут с собой миграционные карты с отметкой о пересечении границы «Европы-Азии». Символический пункт пропуска работал на спуске к реке Урал.

С платформы «Комсомольская» детской железной дороги по кольцевому маршруту отправился поезд с участниками праздника.

Гунанд Комар (Индия), студент Оренбургского медицинского университета, волонтер: «Я помогаю участникам фестиваля, предоставляю им всю информацию и расписание. Этот форум объединил большое количество людей с разных городов и стран. Я сам уже 5 лет живу в Оренбурге и сегодня рассказываю участникам форума о городе, о его культурных местах и достопримечательностях».

Ярким акцентом праздника стало байк-шоу на площадке перед памятником Чкалову и выставка внедорожных автомобилей.

— Мы участвуем в «Евразии» с целью стать послами русского языка и проходим очный отбор на эту волонтерскую программу. Нам нравится, что на данном форуме очень хорошая организация, интересная и познавательная программа. У нас есть замечательная возможность пообщаться, задать все интересующие вопросы и получить на них ответы, — рассказали студентки из Москвы и Томска Светлана Кочеткова и Диана Джимова.

В финале фестиваля состоялось театрализованное представление с факирами и файер-шоу.