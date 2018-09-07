Стартовая игра «Сарматов» в десятом, юбилейном, сезоне Чемпионата МХЛ завершилась красивой победой с крупным счетом 7:3. Биты были челябинские «Белые медведи».

Церемонию открытия матча начинали доблестные воины, сражавшиеся на мечах. Историческая постановка на льду «Звездного» символизировала накал хоккейных страстей и битвы за победы. Кстати, побед и удачного сезона командам пожелали почетные гости этой встречи: заместитель и.о. министра спорта Оренбургской области Вячеслав Хохлов, депутат Законодательного Собрания Аркадий Швецов и генеральный директор ХК «Южный Урал» Олег Пивунов.

Команды не подвели. Игра проходила очень интересно, ведь зрители увидели аж 10 разнообразно заброшенных шайб: 7 забили оренбуржцы и только 3 гости.

Вторая встреча «Сарматов» с «Белыми медведями» снова принесла победу нашей команде. Правда, на этот раз она далась сложнее, чем днем ранее — 3:2.

Таким образом, на старте нового чемпионата МХЛ «Сарматы» имеют 100%-ный результат — 2 победы в 2 встречах.

9 и 10 сентября соперником наших парней станут «Омские ястребы», подробности в Афише.