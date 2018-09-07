«Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, в партнёрстве с крупнейшим производителем соль-илецких дынь и арбузов ООО «Новоилецкое» планирует продать в 4 регионах страны порядка 2 тысяч тонн знаменитых арбузов и дынь.

ООО «Новоилецкое» поставит в магазины в «Лента» в дивизионах Волга, Сибирь. Урал и Санкт-Петербург 1,8 тысяч тонн арбузов и 40 тонн дынь сортов Галия, Канталуп и Пьел де сапо. Соглашение с компанией заключено в 2016 году в рамках проекта «Фермерская платформа», запущенного «Лентой» с целью повышения доли прямых поставок от производителей в сегменте свежих овощей и фруктов. В рамках «Фермерской платформы» производители гарантируют «Ленте» высокое качество продукции, получая в свою очередь возможность эффективно наращивать производство и увеличивать горизонт планирования.

Генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг прокомментировал: «Соль-илецкие арбузы и дыни – гордость Оренбургской области, по вкусовым качествам они легко могут конкурировать с продукцией из более известных арбузных регионов. Мы очень рады, что благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшим производителем области ООО «Новоилецкое» попробовать великолепные арбузы и дыни смогут покупатели магазинов в 4 дивизионах. Это не первый год нашей совместной работы, и мы надеемся на дальнейшее совместное развитие».