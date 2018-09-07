С 27 августа на тарифах обновленной линейки «Включайся!» доступен настоящий безлимитный интернет. Для этого действующим клиентам в личном кабинете нужно будет подключить опцию самостоятельно. Новым абонентам ничего подключать не придется – безлимитный интернет уже будет внутри тарифов.

Абоненты «МегаФона» могут воспользоваться настоящим безлимитным интернетом на тарифах линейки «Включайся!», обновленной с 19 июня 2018 г. Опция работает на пакетах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум» на самых быстрых скоростях.

Абонентам «МегаФона» будет доступен быстрый безлимитный интернет на максимальных возможностях сети.

«Добавляя в тарифы «Включайся!» безлимитный интернет, мы хотим дать клиентам возможность попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости», — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».

Лидерство по скорости на огромной территории – это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора по итогам за первое полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.